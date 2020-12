Bí ẩn về bức tranh vẽ duy nhất trưng bày tại đám tang nghệ sĩ Chí Tài

"Phù thuỷ vẽ tranh trình diễn" Phạm Hồng Minh

Đó là hoạ sỹ trẻ thuộc thế hệ 9x Phạm Hồng Minh. Trước đây, khán giả đã biết tới Phạm Hồng Minh khi anh tham gia Vietnam's Got Talent 2012 và dùng khả năng vẽ tranh đầy bí ẩn nhưng cực nhanh của mình để thi tài. Kết quả Hồng Minh đã đi đến tận vòng Chung kết và giành vị trí TOP 3 Vietnam's Got Talent.Không chỉ thế, với tài năng biểu diễn vẽ tranh khá độc đáo mang chút biểu diễn của ảo thuật, sau nhiều lần trình diễn ở các sân khấu khắp Việt Nam, Hồng Minh được khán giả gọi với cái tên trìu mến là “Phù thuỷ vẽ tranh trình diễn”. Và Phạm Hồng Minh đã nhận danh hiệu "Họa sĩ vẽ tranh trình diễn và tranh nước đầu tiên" do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Bức ảnh chân dung Chí Tài được Hồng Minh lựa chọn để thực hiện.

Nói về cơ duyên có bức tranh vẽ chân dung Chí Tài của mình được trưng bày trong đám tang người NS, Hồng Minh cho biết ngay sau khi Chí Tài mất, như nhiều người yêu nghệ thuật sân khấu khác, Hồng Minh rất xúc động và thương tiếc người nghệ sĩ tài hoa.

Anh nói: “Tôi và nghệ sỹ Chí Tài chưa gặp bao giờ, 2 anh em cũng chưa hợp tác hay diễn chung sân khấu. Nhưng tuổi thơ của tôi đã gắn bó rất nhiều với những vở hài kịch, các chương trình ca nhạc do Chí Tài biểu diễn. Đó là những ký ức rất đẹp và khi nghe tin anh mất, tôi đã có nhiều cảm xúc. Vì thế nên tôi bắt tay vào vẽ chân dung của anh như để cảm ơn những gì anh ấy đã cống hiến cho xã hội, cho tuổi thơ của thế hệ chúng tôi”.

Và bức tranh sau khi hoàn thành.

Để có bức chân dung Chí Tài, Hồng Minh đã xem qua hàng trăm bức ảnh về Chí Tài và sau đó anh đã lựa chọn một tấm chân dung với Chí Tài đang ngồi tư lự, tay chống cằm. Theo Hồng Minh đây là bức ảnh anh ưng ý nhất vì nó rất thực tế, phản ánh được thần thái người nghệ sỹ với những suy tư, từ ánh mắt cho tới nụ cười. Và Hồng Minh đã chọn nền nhạc là ca khúc "Nhỏ ơi" do Chí Tài hát để thực hiện phần trình diễn của mình.

Với khả năng chuyên nghiệp, chỉ hơn 4 phút Chí Tài hát, Hồng Minh đã hoàn thành tác phẩm với một Chí Tài đã hiện lên với gương mặt đôn hậu, nụ cười hiền và ánh mắt đang nhắm lại ưu tư. Hồng Minh đã đưa clip về việc vẽ bức tranh đó lên trang YouTube của mình.

Theo Hồng Minh cho biết, ngay sau khi đưa lên video trình diễn lên YouTube thì trợ lý của NS Việt Hương đã liên lạc với anh, mong được đưa bức tranh tới trưng bày trong đám tang của NS Chí Tài sẽ được tổ chức vào ngày 12/12.

“Tôi rất mừng vì bức tranh của mình được trưng bày tại đó. Vì thế tôi đã tặng bức tranh cho BTC lễ tang với dòng chữ kính viếng trang trọng. Đó là nghĩa cử, là tấm lòng tri ân của tôi với người nghệ sỹ được nhiều người yêu mến như Chí Tài” - Hồng Minh nói thêm.

Bức tranh vẽ của Phạm Hồng Minh trưng bày tại đám tang NS Chí Tài.

Theo Trọng Trịnh (Tiền Phong)