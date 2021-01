Bằng Kiều tiết lộ lý do vợ cũ không hối tiếc khi cưới mình

- Công việc và thu nhập của anh những tháng qua có bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh?

Đúng là Covid-19 xuất hiện mang bao lo lắng, áp lực cho mọi người nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải bình tĩnh đối diện. Cá nhân tôi còn may mắn hơn rất nhiều người vì mình về Việt Nam và được cất tiếng hát nên cũng không than vãn nhiều về việc này. Tất nhiên ở bên Mỹ, mọi thứ vẫn phải chi trả nên cũng có nhiều khó khăn hơn trước. Tuy nhiên nên nhìn một cách tích cực tôi vẫn sống tốt và may mắn hơn nhiều người khác.

Sự nghiệt ngã của nghề - có khi nào anh thấy áp lực? Bởi tại sao tôi hỏi vậy bởi anh thân danh hài Chí Tài diễn chung nhiều tiểu phẩm khi anh ấy ở Việt Nam và qua đời anh cũng không thể hủy sô mà tiễn đưa lần cuối? Hoặc nhạc sĩ Lam Phương - người có nhiều sáng tác anh từng thể hiện thành công mất anh không thể về Mỹ viếng được?

Không chỉ riêng tôi mà ai cũng sẽ gặp phải áp lực kinh tế trong thời điểm này. Còn sự ra đi của danh hài Chí Tài và nhạc sĩ Lam Phương để lại nhiều sự tiếc thương trong tôi và nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả. Đã là định mệnh thì không thể cưỡng lại được. Tôi tin rằng người nghệ sĩ hạnh phúc nhất là dù còn hiện hữu hay đã ra đi thì tác phẩm của họ ở lại trong tình yêu của khán giả. Với tôi anh Chí Tài hay chú Lam Phương mãi ở trong tim của mọi người không bao giờ mất đi, chắc chắn là vậy!

- Vợ cũ của anh Trizzie Phương Trinh gần đây lên Facebook nói rằng nếu có quay trở lại cô ấy vẫn cưới anh và không hối tiếc. Có vẻ anh đã đủ hào phóng nhường nhịn để cô ấy dù chia tay vẫn dành một góc trân quý anh?

Tôi và Trizzie Phương Trinh đã gắn bó một quãng thời gian và có với nhau những người con vô cùng đáng yêu. Nếu chúng tôi không lấy nhau làm sao có được những người con như hiện tại nên cả hai dành sự trân trọng cho nhau là điều dễ hiểu. Hiện tại Trizzie Phương Trinh là người chăm sóc hoàn toàn cho các con. Cũng vì Covid-19, tôi về Việt Nam lần này là xa các con lâu nên cũng rất nhớ các con. Tuy nhiên do hoàn cảnh nên cũng đành chịu, mọi thứ hiện tại vẫn tốt đẹp.

- Bố con anh dù xa nhau nhưng chắc vẫn nói chuyện liên lạc thường xuyên. Có câu hỏi khó nào của các con khiến anh suy nghĩ? Các con anh đều thiên hướng nghệ thuật, chắc hẳn anh rất vui vì các con trong nay mai sẽ sớm thành đồng nghiệp cùng bố?

Các con của tôi vẫn đang học cấp 3 tại trường nghệ thuật tại Mỹ. Chủ trương của tôi là sẵn sàng hỗ trợ ủng hộ hết mình để con phát triển năng khiếu nhưng không ép buộc. Anh cả Beckam ngày càng bạo dạn khi thoải mái sáng tác và đánh đàn theo cách của mình. Con có vẻ ảnh hưởng nhiều từ mẹ vì thích nhạc Rock. Còn hai cậu con trai của tôi thì cũng chưa thể hiện nhiều về thiên hướng nghệ thuật. Các con cứ vui khỏe và ngoan là tôi vui còn tương lai chưa bàn tính nhiều.

- Anh là người thích làm vườn, yêu cây cối, lần này về Việt Nam lâu không biết ai thay Bằng Kiều chăm cây? Anh có thể tiết lộ một chút về concert 'Vườn thịnh vượng'' diễn ra 12/1/2021 tới tại TT Hội nghị quốc gia Hà Nội?

Mẹ tôi năm nay 76 tuổi và hiện tại bà cũng là người thay tôi chăm vườn cây cối khi tôi vắng nhà lâu ngày. Còn về concert Vườn thịnh vượng sắp tới tôi đứng chung sân khấu với Mỹ Tâm , Thu Phương nghe đâu có cả các rapper rất trẻ và tài năng nữa. Tôi từng làm việc nhiều lần với đạo diễn Phạm Hoàng Giang, anh em quá hiểu tính nhau. Chúng tôi cũng muốn có những bài hát thật chỉn chu giàu cảm xúc từ khâu khâu dàn dựng đến giọng hát với mong muốn mang lại khoảnh khắc đẹp đẽ cho các khán giả vào những ngày đầu năm mới nhiều hy vọng.

- Tết âm lịch anh sẽ đón Tết ở Việt Nam hay quay lại Mỹ đoàn tụ với các con?

Tôi sẽ ăn Tết ở Việt Nam. Không có các con và mẹ ở bên kể ra cũng thấy thiếu thiếu điều gì đó nhưng ở Việt Nam tôi cũng có họ hàng và nhiều bạn bè nghệ sĩ, anh em chiến hữu lắm nên cũng không đến nỗi phải sống một mình. Với tôi, được cái này mất cái kia nên cũng không có gì phải than vãn. Hơn nữa ngày nào tôi cũng gọi điện cho mẹ và các con nên cũng không có cảm giác quá xa xôi. Tôi cũng hy vọng một thời gian nữa khi có vắc-xin mọi thứ sẽ mau trở lại như cũ.

Theo VietNamNet