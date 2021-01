Ám ảnh ngoại hình đẩy nghệ sĩ nữ châu Á vào cuộc đua "dao kéo"

Ngày 13/1, trên kênh cá nhân YPTV, Lee Se Young chia sẻ video tương tác với khán giả về kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ. Thời gian qua, màn lột xác ngoại hình của nữ diễn viên phim Reply 1988 gây xôn xao cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Trong video, Lee Se Young tiết lộ cô đã phẫu thuật mắt để cải thiện nhan sắc. "Là mắt, tôi đã cắt mí đôi, chỉnh dáng mắt và mở rộng đuôi mắt", ngôi sao sinh năm 1989 tự tin khoe đôi mắt mới của mình với người hâm mộ.

Lee là một trong số ngày càng nhiều những nghệ sĩ tại Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để giúp bản thân "hợp mắt" hơn với khán giả và thoát khỏi cảnh bị miệt thị về ngoại hình lệch chuẩn.

Chạy đua thẩm mỹ để "đổi mặt"

Tháng 6/2020, Lee Se Young gây xôn xao dư luận khi bất ngờ xuất hiện với gương mặt khác lạ. Công chúng đặt nghi vấn cô can thiệp dao kéo để nâng tầm nhan sắc, nhưng nữ nghệ sĩ hài phủ nhận.

"Nhiều người nghĩ tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ cả gương mặt, nhưng tôi không hề làm vậy. Để có gương mặt nhỏ và cằm nhọn, tôi đã tiêm botox 6 tháng/lần. Trong suốt hai năm, tôi kiên trì tập luyện, ăn kiêng và giảm được 36 kg. Cộng với kỹ thuật trang điểm, tất cả đã giúp tôi đẹp hơn", Lee Se Young chia sẻ về hành trình thay đổi nhan sắc.

Lee Se Young từng chịu sự công kích của khán giả vì ngoại hình kém sắc. Ảnh: Naver.

Trong chương trình Say It’s Okay with My Sister, Lee Se Young cho biết từ khi bước chân vào giới nghệ thuật, cô phải chịu đựng vô số bình luận tiêu cực nhắm vào ngoại hình kém xinh đẹp. Điều này dần dần khiến cô từ một người tự tin, thoải mái với diện mạo "cha sinh mẹ đẻ" để đem làm tiếng cười cho công chúng, dần trở nên tự ti và mất lòng tin vào cuộc sống. Vì vậy, cô buộc phải thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc của số đông.

Không chỉ Lee Se Young, JooE (Momoland) nổi lên theo cách chẳng ai mong muốn vì vẻ ngoài kém sắc. Cô bị cộng đồng mạng chê bai là "nữ thần tượng xấu nhất lịch sử K-pop" vì chiếc mũi to, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt hếch và đôi môi quá khổ.

Trước hay sau phẫu thuật thẩm mỹ, JooE luôn bị dân mạng chê bai. Ảnh: Instagram.

Để trở nên xinh đẹp và giành được thiện cảm từ mắt khán giả, JooE buộc phải giảm cân cấp tốc, đụng chạm dao kéo ở một số bộ phận trên gương mặt. Trong chương trình Knowing Bros, cô thừa nhận đã đi nâng mũi. Lời thú nhận của JooE nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Hiện tại, dù nhan sắc của cô đã thăng hạng, khán giả xem ra vẫn chưa hài lòng. Nhiều bình luận ác ý và định kiến tiếp tục nhắm đến thành viên nhóm Momoland: "Phẫu thuật rồi mà vẫn xấu", "Cô ta vốn xấu rồi, bây giờ chỉ đang dùng lớp trang điểm đáng sợ và phẫu thuật thẩm mỹ để lột xác thôi. Đúng là lừa đảo mà".

Hay Lee Da Hae được gọi bằng biệt danh "người đẹp nghiện dao kéo" của showbiz Hàn Quốc. Vẻ ngoài của cô thay đổi liên tục, trở nên khác lạ qua từng năm.

Nguyên nhân dẫn đến "thói quen" thẩm mỹ của ngôi sao My Girl đến từ việc từng bị đánh giá có vẻ đẹp bình thường, khuôn mặt tròn, hàm bạnh và đôi mắt một mí đặc trưng trong ngày casting phim. Để rộng cửa vào giới giải trí, cô phải đi chỉnh sửa toàn bộ đường nét trên gương mặt.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nữ diễn viên thường xuất hiện với gương mặt cứng đơ, thiếu tự nhiên. Việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và tiêm botox để níu giữ thanh xuân khiến Lee Da Hae mất điểm trong mắt người hâm mộ.

Nhan sắc thay đổi theo thời gian của Lee Da Hae. Ảnh: Korean Boo.

Không chỉ tại showbiz Hàn Quốc, trong giới giải trí Hoa ngữ, tiêu chuẩn cái đẹp ngày càng được đề cao trong xã hội cũng khiến các nữ nghệ sĩ đua nhau thẩm mỹ mặt V-line, mũi cao, cắt mí mắt. Họ mong muốn diện mạo xinh đẹp sẽ giúp bản thân nhận được sự chú ý từ nhà sản xuất lẫn công chúng, sớm có được những vai diễn, chương trình mới theo một cách dễ dàng hơn.

Angelababy, Trương Vũ Kỳ, Dương Mịch… đều thuộc top nghệ sĩ bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ. Họ nhiều lần bị soi ra những đường nét lạ lẫm, thậm chí biến dạng trên gương mặt.

"Không đẹp không có chỗ đứng"

"Công việc của nghệ sĩ là mang lại niềm vui và sự giải trí cho rất nhiều người. Bạn không thể làm được việc đó nếu không có một vẻ ngoài lung linh. Người của công chúng kiếm tiền bằng gương mặt, nhưng cha sinh mẹ đẻ đâu có ai là hoàn hảo 100%. Vì vậy, chúng tôi buộc phải cậy nhờ đến công nghệ thẩm mỹ, sửa chỗ này chỉnh chỗ kia đôi chút, để bản thân có thể đáp ứng mong đợi về mặt thị giác của khán giả", nữ ca sĩ Hyomin chia sẻ trên XO Quiz.

Trong chương trình Radio Star, Narsha - ca sĩ của Brown Eyed Girls - chia sẻ vẻ ngoài kém sắc của các thành viên nhóm vào thời điểm mới ra mắt khiến họ "trầy da tróc vảy", không tìm được một chỗ đứng trong nghề.

"Ai gặp chúng tôi cũng bảo rằng không có sắc đẹp không thể thành công. Những cô gái vốn dĩ rất tự tin vào vẻ ngoài của mình cũng dần bị đồng hóa bởi tư tưởng đó. Cuối cùng, cả nhóm phải kéo nhau đến gặp bác sĩ để xin sự giúp đỡ. Thật lòng mà nói, chúng ta luôn bị tổn thương bởi những lời ác ý nhắm đến ngoại hình. Kết quả là, chúng ta phải thay đổi dựa theo nhận định của số đông", Narsha chia sẻ lý do cô tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Nghệ sĩ Hàn có khung tiêu chuẩn nhan sắc bị áp đặt rất cao. Ảnh: Dispatch.

Diện mạo xinh đẹp giúp cuộc sống của Narsha và con đường sự nghiệp của nhóm Brown Eyed Girls thay đổi theo hướng tích cực. Họ từng là một trong những girl group nổi tiếng nhất xứ kim chi giai đoạn 2006-2010. "Phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi cuộc đời chúng tôi", cô tuyên bố.

Theo Korea Herald, 99% nghệ sĩ Hàn Quốc từng động chạm dao kéo trước và sau khi đặt chân vào giới giải trí. Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nước này cho biết phẫu thuật phổ biến nhất là tạo mắt hai mí nhằm có được "cửa sổ tâm hồn" nhìn Tây hơn, sau đó là đến mũi và gọt hàm V-line.

"Hàn Quốc là một xã hội cạnh tranh gay gắt và có tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe nhất thế giới. Trong môi trường như vậy, việc có được khuôn mặt đẹp sẽ là vũ khí bách chiến bách thắng, là "đường tắt" để đi tới thành công. Với các nữ nghệ sĩ, gánh nặng này như đeo chì trên vai, bởi họ là hình mẫu hướng đến của toàn xã hội", Seoul Beats nhận định về áp lực "phải đẹp" ở xứ kim chi.

"Nếu bạn đẹp, bạn sẽ thay đổi số phận của bản thân. Tính chất khốc liệt trong giới giải trí khiến các nghệ sĩ phải chạy đua theo xu hướng "lột xác", vốn đã đẹp rồi, thì phải đẹp nữa và đẹp mãi", Xinhua nhận định.

"Một số thì chỉ đơn giản là muốn làm hài lòng chính bản thân, trong khi số khác lại hy vọng có được một gương mặt ưa nhìn để làm hài lòng công ty chủ quản và số đông người hâm mộ", một bác sĩ thẩm mỹ giấu tên tiết lộ với Naver lý do idol K-pop tìm đến dịch vụ thẩm mỹ.

Trong ngành công nghiệp đào tạo thần tượng của Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ và quản lý vóc dáng được xem là quy trình bắt buộc đối với các thực tập sinh. Để họ lúc nào xuất hiện với vẻ ngoài thật hoàn hảo, mỗi góc chụp đều khoe được vẻ đẹp, các công ty quản lý thường có buổi đánh giá nhan sắc của nghệ sĩ, sau đó đề nghị chỉnh sửa cằm, má, mắt, mũi.

Trước khi trở thành mảnh ghép của KARA, Park Gyuri từng bị công ty khuyên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Họ cho rằng việc đụng chạm dao kéo sẽ giúp nhan sắc của cô có điểm nhấn hơn. Bi Rain cũng từng được yêu cầu đi chỉnh sửa đôi mắt một mí đặc trưng.

Way, cựu thành viên của Crayon Pop, tiết lộ cô từng phải tập nhảy trong tình trạng hai chân bị buộc bao cát nặng đến 4 kg với mục đích giảm cân. "Phòng tập thể dục, phòng thu, phòng ngủ - đó là vòng đời của nghệ sĩ chúng tôi", nữ ca sĩ cho biết.

Theo Korea Herald, công ty quản lý luôn cử người theo dõi cân nặng của nữ thần tượng một cách sát sao. Nếu họ chỉ cần tăng 1-2 kg, lệnh giảm cân khẩn cấp ngay lập tức sẽ được kích hoạt. Chính vì vậy, không ít ngôi sao đã áp dụng chế độ giảm cân cực đoan Paper Cup Diet, thậm chí tự bỏ đói bản thân.

Tuy nhiên, dù đem lại hiệu quả không thể phủ nhận, phẫu thuật thẩm mỹ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các ngôi sao. Chae Ri-na chia sẻ cô gặp rắc rối do gặp biến chứng từ các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

"Sụn trên tai tôi đã biến mất sau mấy cuộc trùng tu nhan sắc, bây giờ tôi chẳng có cách nào đeo khẩu trang. Mỗi lần đeo là đều rơi xuống, thật bất lực", nữ nghệ sĩ đau khổ nói trên sóng radio.

Trường hợp của nữ ca sĩ quá cố Han Mi Ok luôn được xem là bi kịch của giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Bà từng là tượng đài nhan sắc một thời. Tuy nhiên, vì nghiện thẩm mỹ, Han Mi Ok vô tình làm hỏng cả khuôn mặt, kéo theo đó là căn bệnh trầm cảm vì mặc cảm ngoại hình và rất nhiều bất tiện trong cuộc sống.

Tại Trung Quốc, khao khát "đẹp rồi, đẹp nữa, đẹp mãi" khiến không ít người đẹp trả giá đắt, đánh mất sự nghiệp. Từ một nghệ sĩ trẻ được o bế, đóng Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 2013, Trương Mông giờ đây không có dự án mới, phải làm lại từ đầu ở tuổi 33.

Từ năm 2012, cô quyết định nằm lên bàn phẫu thuật sau khi bị khán giả, rồi đến bạn trai chê bai mặt mũi xấu xí. Trương Mông hiện tại bị xem là "thảm họa dao kéo" sau những lần xuất hiện với khuôn mặt biến dạng.

"Không đạo diễn nào dám mời tôi đóng phim sau khi đọc tin tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Quyết định trùng tu nhan sắc khiến tôi hối hận cả đời. Sự nghiệp tôi mất trắng sau những lần dao kéo. Tôi giờ là diễn viên hết thời", người đẹp nghẹn ngào nói.

Trương Mông là "thảm họa thẩm mỹ" của showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Sina, Weibo.

Trịnh Sảng cũng vì đánh mất ngoại hình sau những lần trùng tu nhan sắc. Cộng với việc diễn xuất giậm chân tại chỗ, cô đã bị các nhà sản xuất bỏ rơi. Gần hai năm, nữ diễn viên không tham gia bất kỳ dự án phim mới nào. Theo Sohu, chỉ trong năm 2020, người đẹp đã ghi hình đến 14 chương trình truyền hình để duy trì tên tuổi.

"Khái niệm 'đẹp' với nghệ sĩ được xem như là mạng sống. Câu hỏi, 'Tại sao không thể đẹp hơn nếu chúng ta có thể, tại sao lại không xóa mờ những dấu hiệu lão hóa nếu ta có thể', luôn ám ảnh người làm nghệ thuật vì họ luôn chịu sự soi xét từ công chúng.

Sau tất cả, điều quan trọng vẫn nằm ở chính bản thân họ. Nếu nghệ sĩ tự tin vài khiếm khuyết về ngoại hình, những bình luận tiêu cực từ khán giả cũng không là vấn đề gì. Thẩm mỹ là lựa chọn cá nhân. Thẩm mỹ không xấu, nhưng không nên quá phụ thuộc vào nó tới mức ‘nghiện’", Korea Herald nhận định.

