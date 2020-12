Á hậu Kim Duyên bật mí kế hoạch lớn sau 1 năm đăng quang

Hơn 1 năm sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, trong thời gian cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, Á hậu Kim Duyên đã có nhiều hành động ý nghĩa như phát tặng khẩu trang, giải cứu dưa hấu, ủng hộ quà cho "Siêu thị yêu thương 0 đồng" tại Cần Thơ, trao quà cho người khiếm thị tại Tây Ninh, trao quà cho người bán vé số khó khăn tại TPHCM…

Chính thời điểm dịch này, do chủ yếu ở nhà và tự nấu ăn ở nhà, Á hậu Kim Duyên từng không ngần ngại chia sẻ cô đã tăng 10 ký so với thời điểm tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp thật thà chia sẻ: "Tạng người của Duyên vốn rất dễ tăng cân, hơn nữa, sức ăn của Duyên bạn bè hay chọc là gấp đôi so với người bình thường. Có lẽ vì vậy mà Duyên đã tăng đến 10 ký, mọi người khi gặp Duyên đều bất ngờ và hỏi vì sao Duyên tăng nhiều như vậy".

Tuy nhiên, ý thức được việc cần phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng lý tưởng, thời gian qua Kim Duyên dành nhiều thời gian để tập luyện hình thể và thử nghiệm những phong cách phù hợp với bản thân. Á hậu sinh năm 1995 nỗ lực để giảm cân, đồng thời định hướng hình ảnh quyến rũ, cá tính hơn.

Sau nỗ lực giảm cân, Á hậu Kim Duyên tự tin khoe đường cong quyến rũ, gợi cảm.

Bên cạnh đó, Á hậu Kim Duyên cũng tiết lộ việc đang theo học khoá MC và kế hoạch sẽ lấn sân sang lĩnh vực MC. Người đẹp chia sẻ, sau một thời gian học tập, những khuyết điểm về đài từ đã được cô khắc phục. Cô cũng tự tin đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho một số sự kiện, chương trình giải trí thời gian qua.

Ngoài ra, Á hậu Kim Duyên tập trung quan tâm đến các dự án thiện nguyện dành cho cộng đồng LGBTQ+ và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người nhiễm HIV/AIDS. Đây cũng chính là tâm nguyện mà Kim Duyên đã nói trong câu trả lời tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hình ảnh khác lạ của Kim Duyên sau một năm đăng quang

Cô chọn phong cách hoang dã, thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt.

Được biết, bộ ảnh được thực hiện trước khi Á hậu Kim Duyên cắt tóc ngắn để chuyển sang hình ảnh khác.

Kim Duyên đặc biệt nhấn vào phần mắt, bộc lộ tâm tư người phụ nữ thời đại mới, khát khao làm chủ cuộc đời và vượt qua những giới hạn của bản thân.

An Khánh