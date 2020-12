2 người đàn bà vẫn giữ quan hệ thân thiết sau khi cùng ly hôn Công Lý

Công Lý là nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình khu vực phía Bắc. Anh nổi bật nhất qua nhân vật cô Đẩu trong series hài Tết "Táo quân". Tài năng, tên tuổi lớn nhưng tình duyên của NSND Công Lý lại khá lận đận. Trước khi đến với vợ trẻ kém 15 tuổi, Công Lý đã trải qua 2 lần "đò".

Vợ đầu tiên của Công Lý là Thục Khuê, được đánh giá là một người tốt, chu đáo, nhiệt tình với bạn bè, hiền lành nhưng lại rất cá tính. Về hình thức, nhiều người thừa nhận chị rất ưa nhìn, đặc biệt khuôn mặt ấn tượng.

Được biết, vợ cũ Công Lý hiện đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Thục Khuê và Công Lý có với nhau một người con gái là bé Kiến (tên thật là Thục Anh). Sau khi ly hôn, Thục Anh ở với mẹ.

Hình ảnh mới của vợ đầu NSND Công Lý.

Do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống nên Công Lý và Thục Khuê thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cả hai nhanh chóng kết thúc mối lương duyên. Công Lý chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Cái "được" duy nhất của anh là có cô con gái rất đáng yêu. Bé Kiến - tên thân mật mọi người hay gọi ở nhà rất yêu thương bố, gặp ai cũng mượn điện thoại để nhắn tin cho bố: "Bố đang ở đâu? Bố làm gì?". Mỗi lần nghĩ đến con, anh vẫn không khỏi tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.

Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau khi ly hôn vì con.

Dù chia tay nhau đã lâu nhưng Công Lý và Thục Khuê vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết. Có những sự kiện trong gia đình, họ vẫn cùng nhau tổ chức cho con cái. Thậm chí, Thục Khuê còn giữ được cả tình bạn với người yêu mới của chồng cũ.

Chia tay Thục Khuê, Công Lý đến với MC Thảo Vân và chung sống được 5 năm. Nói về quyết kết hôn lần 2, Công Lý tâm sự: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy".

Mối tình giữa Công Lý và Thảo Vân cũng đã nhận được quan tâm từ mọi người ở thời điểm ấy. Bởi về mặt tuổi đời, Công Lý kém Thảo Vân, anh lại đã trải qua một lần tan vỡ và họ quen nhau không lâu sau khi anh ly hôn.

MC Thảo Vân là người vợ thứ 2 của NSND Công Lý, hơn anh 3 tuổi.

Cuối cùng, sau 5 năm chung sống, cặp đôi quyết định chia tay trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Khi chia tay, chính họ cũng không biết lý do là gì. Công Lý đã tiết lộ về điều này: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay".

Dù chia tay nhưng cặp đôi đẹp của làng sân khấu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. MC Thảo Vân chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách nhưng thực ra trong mọi chuyện, nguyên nhân đều do cả hai phía nên không được quyền không coi anh ấy là bạn".

Chị còn cởi lòng nói thật lý do vì sao chị giữ mối quan hệ tốt đẹp như thế. "Một trong những lí do quan trọng đầu tiên mà tôi luôn giữ mối quan hệ thật tốt với bố và bên nội của Tít chính là vì Tít, sau đó mới đến mình. Vì khi chúng ta giữ được mối quan hệ tốt lành thì mình sẽ là người hạnh phúc chứ không đau khổ thêm.

Còn trong cuộc sống, những hơn thua này nọ cũng có lúc xuất hiện trong tâm trí bởi con người đâu phải thánh nhân nhưng mình cần phải cân nhắc giữa được và mất để con mình đã thiệt thòi rồi đừng làm nó thiệt thòi hơn nữa vì sự đối xử không tốt của gia đình hai bên".

Thảo Vân được nhận xét là người có cư xử chuẩn mực và khéo léo sau khi chia tay NSND Công Lý.

Ngoài ra, nữ MC sinh năm 1970 còn bổ sung rằng phải giữ mối quan hệ bằng cái tâm chân thật của mình.

"Chúng ta nên thật tâm với nhau. Đôi khi chúng ta nhận thiệt thòi về mình một chút, không sao cả, miễn là con mình nhận được tình cảm rất êm đềm giữa bố và mẹ. Tôi nghĩ đó mới là cái cuối cùng bố mẹ có thể làm cho con khi vì những lỗi lầm của chính mình đã tạo ra đau khổ và thiệt thòi cho con. Và không chỉ có bố mà ngay cả bên nội cũng thế. Phải cố gắng làm sao để con luôn có được tình cảm của cả bố mẹ lẫn ông bà", MC Thảo Vân nói.

Đỗ Quyên (th)