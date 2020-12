"Tướng phu thê" là có thật

Liệu có phải các cặp đôi hoặc vợ chồng chung sống lâu năm thường có dung mạo giống nhau vì có "tướng phu thê"? Các nhà khoa học đã dành nhiều năm để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Nghiên cứu về "tướng phu thê" lần đầu tiên được nghiên cứu bởi các chuyên gia đến từ Đại học Michigan, Mỹ, hồi năm 1987. Họ nêu lên giả thuyết rằng việc trông giống nhau giữa các cặp đôi là kết quả của việc họ đã chia sẻ cảm xúc cùng nhau trong nhiều năm.

Cụ thể, các cặp đôi có xu hướng có những nếp nhăn và những biểu hiện trên gương mặt giống nhau sau khi cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm hay niềm vui trong cuộc sống.





Vợ chồng diễn viên Dax Shepard và Kristen Bell

Giả thuyết của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Michigan được nghiên cứu dựa trên những bức ảnh của các cặp đôi khi mới kết hôn và 25 năm sau đó.

Sau khi so sánh các bức ảnh, các nhà khoa học đã kết luận rằng rõ ràng dung mạo của các cặp đôi ngày càng có nhiều nét tương đồng sau 25 năm chung sống.

Hai người cùng chung sống với nhau trong một khoảng thời gian càng dài thì sẽ càng có nhiều điểm giống nhau trên khuôn mặt do liên tục có những biểu hiện cảm xúc tương tự nhau, nghiên cứu đã chỉ ra như vậy.

Nét tương đồng giữa các thành viên trong một dòng họ do đó có thể không chỉ đơn giản là do gen mà còn do những tiếp xúc xã hội lâu dài quyết định.

Giả thuyết về "tướng phu thê" có thể thấy rõ qua sự tương đồng giữa những cặp vợ chồng nổi tiếng như diễn viên Denzel Washington và vợ của ông - bà Pauletta

Nữ ca sỹ Christina Aguilera và chồng

Giả thuyết về "tướng phu thê" có thể thấy rõ qua sự tương đồng giữa những cặp vợ chồng nổi tiếng như nam diễn viên Denzel Washington và vợ - bà Pauletta Washington, hay cặp đôi diễn viên Kristen Bell và Dax Shepard…

Tuy nhiên, một nhóm các chuyên gia đến từ Đại học Stanford đã xem xét lại giả thuyết này. Kết quả nghiên cứu mới đây của họ công bố trên tạp chí Scientific Reports lại đưa ra một nhận định khác.

Nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu khuôn mặt của 517 cặp vợ chồng ở thời điểm bắt đầu kết hôn và sau đó so sánh hình ảnh của họ sau 20 - 70 năm bên nhau. Nghiên cứu này được thực hiện với sự hỗ trợ của một thuật toán nhận dạng khuôn mặt trên máy tính.

Kết luận đưa ra bởi các nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford lại cho rằng khuôn mặt của các cặp vợ chồng ngày càng giảm bớt sự giống nhau qua thời gian.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Stanford đã đi đến kết luận rằng không có bằng chứng khoa học xác thực và thuyết phục cho thấy các cặp đôi ngày càng trở nên giống nhau qua thời gian gắn bó, nhưng các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng con người dường như có xu hướng chọn những người trông giống mình làm người yêu, làm bạn đời, bên cạnh các tiêu chí như sở thích, tính cách, trí tuệ hay tình trạng sức khỏe…

