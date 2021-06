Phát hiện ra bí mật chấn động chồng giấu trong suốt 4 năm và cách xử lý cực khác người của cô vợ: Có những sự tính toán đáng để học hỏi

Người ta vẫn nói phụ nữ có giác quan thứ 6 nên đàn ông làm gì sai trái cũng khó mà qua mắt được họ. Câu chuyện của cô vợ tên X. thật sự khiến chúng ta suy ngẫm.



Phát hiện bí mật của chồng không hề đơn giản chỉ là ngoại tình

X. kể: "Trong 1 đêm chồng tiếp khách về muộn, anh ấy say quá nên cấp dưới phải đưa về. Trước giờ vợ chồng tôi rất hạnh phúc, không cãi nhau cũng không điều tiếng gì. Chồng tôi ít khi say và mỗi lần say thì đều vì mục đích chính đáng nên tôi không trách gì chồng cả.

Tôi đỡ chồng về giường nhưng đột nhiên anh lại ôm ghì lấy tôi nói: 'Anh nhớ em lắm'. Linh cảm của phụ nữ khiến tôi nghi ngờ người mà anh nhớ không phải tôi.

Tôi không còn tâm trí để ngủ nên cố thức để xem trong cơn say, chồng tôi còn bí mật gì nữa.

Ảnh minh họa

Anh lại liên tục gọi tên 1 cô gái. Lần này tôi cần xác minh lại tất cả. Tôi mở điện thoại của anh (bình thường vợ chồng tôi rất tin tưởng nhau nên không ai cài mật khẩu). Tìm các file đều không có gì đáng nghi, tôi kiểm tra nốt trong email mà chết sững với loạt thư điện tử hiện ra:

- Hôm nay anh đã gặp 1 người con gái giống em vô cùng. Anh đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh quyết định sẽ làm quen với cô ấy...

- Anh tỏ tình cô ấy thành công rồi, anh cảm thấy như chúng mình đang yêu nhau lần nữa. Cô ấy giống em cả về ngoại hình lẫn tính cách.

- Còn 1 tháng nữa là anh kết hôn, em đọc được mail này hãy trả lời anh nhé, anh sẵn sàng bỏ tất cả vì em.

- Cô ấy giống em 1 cách kì lạ, cả khi tức giận lẫn lúc cãi nhau. Điều đó càng làm cuộc hôn nhân của anh rối loạn...".

Nhưng đến ngày 20/10/2019 thì không còn là 1 mình chồng X. độc thoại nữa, cô gái kia đã trả lời. Hóa ra họ từng yêu nhau nhưng cô ta quyết chia tay sang nước ngoài rồi biến mất không để lại vết tích. Chồng X. vẫn nặng lòng với mối tình khó quên.

Cô dùng cả đêm ấy để đọc hết những thư từ của họ trong 4 năm qua, đau đến nghẹt thở.

Sự thay đổi đột phá cứu vãn hôn nhân

"Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao chồng thích tôi mặc váy màu xanh ngọc, thích tôi để tóc dài ngang lưng không nhuộm, không uốn. Thật đắng ngắt khi biết mình chỉ là kẻ lấp chỗ trống, kẻ đóng thế người khác suốt bao năm. Nhưng tôi không muốn đánh ghen, cũng không muốn ồn ào để gia đình 2 bên biết, dù sao kẻ thứ 3 kia vẫn ở nước ngoài - chưa thể là mối nguy hại với tôi.

Hôm sau tôi hỏi chồng tên cô gái anh gọi lúc say là ai. Chồng tôi bối rối giải thích chắc mơ nên nói linh tinh. Tôi không tra hỏi nữa bởi lòng tôi đã có dự tính riêng", X. tâm sự.

Sau 1 ngày coi như không có chuyện gì xảy ra, X. xuất hiện trước mặt chồng như 1 người khác. Cô cắt tóc tém, ăn mặc phá cách 1 chút nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, đặc biệt là trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Cô rủ chồng đi dạo phố, lúc đầu anh ta không hài lòng với diện mạo mới của vợ nhưng ngồi quán cafe thấy mấy gã thanh niên để ý vợ mình mà anh ta không khỏi lo lắng.

Những ngày tiếp theo, X. gần như thoát hẳn phong cách dịu dàng trước đây, cô đa dạng trong cách trang điểm, lựa chọn quần áo cả phụ kiện, cách trang điểm.

- Sao dạo này em khác vậy, anh vẫn thích em như cũ hơn.

- Xã hội thay đổi mình cũng nên đổi mới chứ anh. Cố thủ mãi những thứ cũ kĩ sẽ khiến chúng ta chậm lại và lạc lõng đấy anh ạ. Anh nên tự hào vì nhiều người khen vợ anh.

Ảnh minh họa

Suốt 1 tháng như vậy, chồng X. quen dần với sự thay đổi của cô, hay nhìn trộm vợ nhiều hơn. X. kiểm tra điện thoại cũng thấy chồng gửi mail cho người cũ ít dần đi bởi anh còn mải mê với cái mới.

1 lần cùng nấu cơm, chồng X. vô tình làm nồi canh mặn quá, anh ra sức "chữa cháy", hết đổ thêm nước lại cho thêm đường. Nhưng khi dọn lên mâm vẫn không ai nuốt nổi.

Cô được thể "dạy" chồng: "Có những thứ đã hỏng rồi thì đừng cố cứu anh ạ. Mình vừa mất công, mất của lại nhận về kết quả thảm hơn. Nếu ngay từ đầu anh bỏ nồi canh đi, nấu 1 nồi mới có phải bữa cơm vẫn ngon không".

Chồng X. như hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của vợ nên tối ấy vội vàng thành thật. Cô cũng mỉm cười khẳng định: "Em sẽ không vì có được tình yêu của anh mà biến mình thành người khác đâu. Em vẫn luôn là chính em, yêu anh chân thành và trách nhiệm".

Kể từ hôm ấy, X. thấy chồng xóa hẳn mail bí mật liên lạc với người cũ 4 năm qua.

KL