Mùa dịch người người nhà nhà thời điểm này chia sẻ cảnh sum vầy, gia đình bên nhau săn sóc, yêu thương nhau. Nhưng một số người chưa vượt qua được nỗi đau bị phản bội, vợ chồng thường xuyên cãi nhau, bất hòa… nhìn thấy nhau là có cảm giác như nghẹt thở, tủi hờn, ứ nghẹn lồng ngực, muốn bỏ đi mà không thể làm được… dẫn tới bị trầm cảm mùa dịch.

Có nhiều ông chồng bình thường tìm đủ cách ra ngoài thật nhiều để không phải ở cạnh vợ, thì giờ đây cả hai phải cùng ở nhà, đối diện nhau hàng ngày mà chẳng lắng nghe nổi nhau, bên nhau nhưng hai trái tim thật là xa cách.

Không chung tiếng nói nên xung đột vợ chồng ngày một nhiều hơn, trách cứ, chia phòng, ly thân… không giải quyết được vấn đề nên nhiều người hối hả tìm người thân, bạn bè tư vấn xem cần phải làm gì, nhưng cũng chẳng tìm được lời giải cho những tổ ấm lạnh. Họ ngậm ngùi không biết làm thế nào để có giải pháp đúng, buông hay giữ và cứ loay hoay mắc kẹt vì lo rồi con cái sẽ ra sao... và do nghĩ quá, phiền não quá, tủi cực quá nên đã dẫn tới bị trầm cảm trong mùa dịch.

Không chung tiếng nói nên xung đột vợ chồng ngày một nhiều hơn. Ảnh minh họa.

Cũng có người vì cứ ở bên nhau chỉ vài câu là cãi nhau đủ thứ, bèn đi... xem bói. Ông thầy bói bảo: "kiếp trước chồng là giúp việc, vợ là ông chủ ác nghiệt hàng ngày mắng chửi, đánh đập… nên kiếp này vợ vẫn là ông chủ, nhưng phải làm phận gái lép vế hơn anh chồng để "trả nợ nghiệp", và phải ở với nhau tới khi trả hết nợ thì đi. Rồi thầy bói dạy "hóa giải" bằng cách đã cự cãi thì hãy cố gắng cãi nhau thật to, đánh nhau thì cũng đánh nhau to để nhanh trả hết nghiệp cho... hòa bình sớm lập lại" (?!). Hai vợ chồng đã thực hiện vài lần, thấy không ổn nên tìm đến với Tuệ An.

Tuệ An đương nhiên không đồng ý với cách của thầy bói, bởi cho rằng nghiệp xấu kiếp trước ảnh hưởng tới bạn kiếp này phần nào đó. Nhưng đôi khi nghiệp xấu là do "cái tôi" quá cao ở đời sống này, do không quản lý được cảm xúc của mình, tranh giành với đối phương, mong cầu nhiều, không yêu cầu đúng cách… Nếu cứ vin vào "trả nghiệp" thì làm sao thay đổi được mối quan hệ hôn nhân, và kiểu suy nghĩ tiêu cực về những "oan gia trái chủ" sẽ không thể có được hạnh phúc trong cuộc sống này.

Để vượt qua những trầm cảm trong mùa dịch bạn đừng đổ "trả nghiệp" do kiếp trước gây gổ, với nhau nên tạo nghiệp trong kiếp này, để rồi căng thẳng với nhau mạnh hơn cho sớm tiêu hết nghiệp, mà hãy chú ý làm như sau:

1. Hãy xoa dịu, tìm gốc rễ để chữa lành nỗi đau cho chính mình. Muốn vượt qua những khủng hoảng, trầm cảm, xử lý giận dữ, mệt mỏi, cáu tức hiện tại trong mùa dịch… thì bạn hãy tìm hiểu cách chữa lành những tổn thương cho chính mình.



2. Hãy hiểu thật sự "Hạnh phúc là gì" để tự bình ổn. Bạn sẽ không thể hòa hợp khi chính bạn không hiểu nổi mình. Chỉ khi bạn hiểu mình thì mới thấu hiểu bạn đời. Muốn vậy bạn cần tự nâng cao kiến thức hôn nhân gia đình, khơi nguồn hạnh phúc, chữa lành tổn thương, hãy gửi đi niềm đau để nhận lại hạnh phúc.

Mọi thứ tốt đẹp hay không không tốt đẹp đều sẽ qua đi, không có gì là mãi mãi. Ảnh minh họa. 3. Để biết vì sao bạn gặp những vấn đề như hiện tại cuộc sống, vì sao chồng mình lại đối xử tệ với bạn như vậy… thì cần học cách giúp chính mình cân bằng cảm xúc, kết nối chính mình, bình an và nhẹ lòng.

Tuệ An

Chuyên gia tư vấn Hôn nhân - Gia đình