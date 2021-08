1. Là người trưởng thành hãy bước vào tình yêu hôn nhân: Trưởng thành không liên quan đến tuổi tác, địa vị. Trưởng thành là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được bản thân, tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm cho mọi điều mình làm, mình nói. Trưởng thành là quay trở về được với những phẩm chất tốt đẹp vốn có của mình. Đừng có yêu đương như hai đứa trẻ con sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa giông bão.



2. Không được bắt đối phương chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình: Không có ai cần chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn ngoài bạn. Vậy nên đừng trách đối phương vô tâm, hãy chủ động quan tâm mình rồi quan tâm đến những người xung quanh. Cho đi yêu thương không mong cầu là cách nhanh nhất để hạnh phúc hoà hợp trong mối quan hệ.

3. Đừng yếu đuối, thoắt vui, thoắt buồn: Tình yêu hôn nhân thật sự không dành cho những người yếu đuối. Vì khi bạn yếu đuối thì bạn muốn dựa dẫm, người ta cho bạn dựa thì bạn ổn. Đến khi họ không cho bạn dựa nữa thì bạn sẽ ngã sao! Tình yêu cần nâng đỡ cho nhau lúc khó khăn, nhưng ngay khi đặt được chân xuống đất thì hãy có ý thức tự đứng lên.

4. Coi trọng yêu thương chính mình và người ấy: Đừng so sánh trong bất kể hoàn cảnh nào vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. So sánh mình với người khác là mình tự hạ thấp bản thân, so sánh bạn đời với người khác là không tôn trọng người ấy của mình.

5. Thuần hoá "cái tôi" là nguyên tắc quan trọng để hôn nhân hạnh phúc: Bỏ "cái tôi" xuống nâng cái chúng ta lên. Tranh cãi không khiến bạn hạnh phúc, tranh cãi chỉ quyết định ai sẽ là người tổn thương nhiều hơn.

Thuần hoá "cái tôi" là nguyên tắc quan trọng để hôn nhân hạnh phúc. Ảnh minh họa.

6. Tập trung vào điều tích cực của bạn đời: Đừng chăm chăm vào điểm xấu tiêu cực của họ rồi thấy họ thật tệ, rồi lại ức chế hoặc chỉ trích. Nếu bạn bảo chẳng thấy họ có điểm nào tốt thì chắc do góc nhìn của bạn có vấn đề, hoặc tâm bạn quá nhiều "rác". Hãy quay về với mình, thay đổi góc nhìn đi, đổ bớt "rác" đi.

7. Đối xử với chính mình và bạn đời như khách quý: Bạn tiếp đón khách quý đến nhà chơi như thế nào hãy tiếp đón chính mình và bạn đời như thế. Yêu thương chăm sóc nâng niu không cần lý do, không cần hồi đáp.

8. Hiểu và thương là hai giá trị cốt lõi cần có trong tình yêu hôn nhân: Mình hiểu mình trước đi để làm chủ cảm xúc, lời nói hành động để không làm tổn hại đến đối phương. Mình cố gắng hiểu người ấy nữa đi, đứng vào vị trí của họ đi, xót thương cho họ đi, họ là bạn đời của mình chứ đâu phải người dưng nước lã.



9. Vun đắp cho tình yêu hôn nhân cũng giống như nuôi dưỡng một cái cây xanh: Bí kíp là mỗi ngày tưới tắm một chút đều đặn bền bỉ đừng có ngày thì tưới quá nhiều rồi cả vài tuần sau lại quên không cưới.

10. Chấp nhận sự thay đổi, vì chẳng có gì mà không thay đổi trên đời này: Chấp nhận thì mình mới không khổ, chấp nhận rồi thì sẽ không có phản kháng tiêu cực thì lúc này mới có thể bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân và chuyển hoá vấn đề. Mà chuyển hoá bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ chính mình chứ đâu.

11. Trân trọng từng giây phút hiện tại: Ai biết được sẽ ra sao, ngày mai thế nào, vì vậy nên đừng nhắc lại những nỗi đau trong quá khứ nữa. Cái gì đã qua hãy để cho qua, rút ra bài học cho mình là được, thù lâu nhớ dai chỉ mình mình là khổ nhất.

12. Buông xả những cái hiểu cái biết của mình.: Buông xả như thế để đỡ phải tranh giành đúng sai với đối phương vì đúng với mình chưa chắc đúng với họ.

13. Buông xả luôn những điều tốt đẹp, hy sinh cho đối phương: Buông xả cả những điều tốt đẹp, hay những thứ mình đã hy sinh cho đối phương để tránh kể lể công sức, rồi họ ghi nhận thì bản ngã của mình lại tăng trưởng. Nếu họ không ghi nhận thì mình lại buồn phiền. Hãy cho đi vì mình chọn làm điều đó, người cho đi được là người giàu có, biết vậy là đủ rồi.

14. Mỗi ngày nói ít nhất 10 điều biết ơn đối phương: Mỗi ngày nói ít nhất 10 điều biết ơn với đối phương, tự nói với mình cũng được, nói với đối phương cũng được. Điều quan trọng là khi ta làm vậy những điều tốt đẹp bắt đầu nảy nở từ bên trong tâm hồn mình.

Tuệ An

Chuyên gia tư vấn Hôn nhân - Gia đình