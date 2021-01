Ly hôn bình an mới giúp hai người chia tay để 4 người hạnh phúc, 2 gia đình hạnh phúc…

Đứt gãy kết nối vợ/ chồng – "bão lớn" trong cuộc đời con trẻ

Khi hôn nhân đã mất dần cảm xúc, lại thiếu vắng tình yêu đích thực thì mọi sự gắn kết sẽ trở nên gượng gạo, trống rỗng. Tuy lòng họ không còn mặn nồng, con tim không còn thuộc về nhau, nhưng vẫn còn đó những đứa con - sẽ trở thành đối tượng để lôi kéo, tranh giành; hoặc sẽ là ‘gánh nặng’ để đùn đẩy qua lại… khiến trẻ bị thương tổn, méo mó niềm tin trong cuộc đời. Rất có thể cuộc đời chúng sẽ là "vết xe đổ’’, là "tàn dư" của một mối quan hệ đã không còn của cha mẹ.

Cuộc đời trẻ sẽ là "vết xe đổ’’, là "tàn dư" của một mối quan hệ đã không còn của cha mẹ. Ảnh minh họa.





Khi kết nối của vợ chồng bị đứt gãy, bi kịch - mâu thuẫn không chỉ tác động trong phạm vi riêng biệt của hai người, mà có xu hướng tiếp nối cho những bi kịch khác, mâu thuẫn khác trong gia đình, thậm chí kéo dài qua những thế hệ.

Khi hôn nhân đổ vỡ sẽ kéo theo những đổ vỡ của các mối quan hệ khác. Trong vô thức, cha mẹ có xu hướng hành xử theo cách sẽ làm hỏng cả cuộc đời đứa trẻ, mà tất cả những người trong cuộc không hề biết.

Khi hai vợ chồng không tìm thấy bất cứ sự kết nối nào sẽ chông chênh nhưng không thể lấy năng lượng từ "nửa kia" được nữa, nên sẽ tìm đối tượng khác để lấy năng lượng - phần lớn đó chính là con của họ. Kể từ đó, họ bắt đầu dính mắc vào con cái. Cũng kể từ đó con cái họ bị đẩy vào những bi kịch trong đời.

Xét từ góc độ của người vợ không còn và không có được tình yêu, năng lượng từ chồng

Sẽ có 2 xu hướng xảy ra:

Trường hợp 1: Mẹ lấy năng lượng từ con trai

Người vợ dồn tất cả yêu thương và dính mắc cho con trai. Ngược lại con trai cũng dồn tất cả yêu thương cho người mẹ, vô hình trung, trẻ dính mắc, lệ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Trong vô thức đứa trẻ vì thương mẹ mà rất ghét bố, chưa kể đến biểu hiện của mẹ trước đứa trẻ về người bố như thế nào. Trẻ mặc nhiên cho bố chính là kẻ phá hoại, đã gây ra tổn thương cho mẹ và chính nó, là người đã "vứt bỏ" hai mẹ con.

Trong thế giới của nó chỉ có mẹ và duy nhất mẹ, nó dính mắc vào mẹ một cách khủng khiếp, cảm giác như thể chỉ còn hai mẹ con trên thế gian này trở nên sâu sắc bên trong đứa trẻ, nó muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để chở che và bảo vệ mẹ. Thậm chí khi lớn lên nó cũng không muốn lấy vợ để bảo vệ mẹ, và nếu có lấy vợ cũng chỉ muốn tìm người phụ nữ giống hệt mẹ. Vì ghét bố nên đứa trẻ không muốn trở thành người đàn ông như bố, nhưng bi kịch là nó trở thành phiên bản tiếp theo của người bố quá khứ.

Mẹ lấy năng lượng từ con gái, bé sẽ rất hận và ghét bố. Ảnh minh họa.

Trường hợp 2: Mẹ lấy năng lượng từ con gái

Giống như bé trai, bé gái cũng rất yêu thương và dính mắc vào mẹ sâu sắc. Trong tâm khảm của nó, bố chỉ là một tên gọi, hay có thể chỉ là một người chu cấp, thậm chí nó sẽ rất hận, rất ghét bố.

Nguy hiểm hơn khi bé gái lớn lên thành cô gái thì cô ấy sẽ mất niềm tin vào đàn ông, vào hôn nhân và không muốn lấy chồng. Nhưng khi kết hôn lại vô thức lấy người như bố, vô thức đối xử với chồng như cách mẹ đối xử với bố.

Xét từ góc độ của người chồng khi đứt gãy kết nối với vợ

Cũng có 2 xu hướng xảy ra:

Trường hợp 1: Bố lấy năng lượng từ con gái

Người chồng sau khi mất kết nối với vợ sẽ chú tâm vào con gái. Đứa trẻ bắt đầu mất kết nối với mẹ và cho rằng mẹ đã bỏ rơi hai bố con. Trong tâm thâm nó luôn cần tình thương của mẹ, nhưng sẽ chối bỏ mạnh mẽ tình thương đó. Nó ghét, hận mẹ và giận dữ, hoặc lãnh đạm khi nhắc đến mẹ. Nó luôn muốn ở bên bố, nương tựa vào bố và bảo vệ bố.

Khi lớn lên, cô gái ấy sẽ tìm kiếm một người chồng giống như bố mình. Dù cô gái không đồng ý với cách hành xử của mẹ với bố, nhưng vô thức lại hành xử với chồng mình như cách của mẹ mình đã từng; Hoặc cô ấy sẽ hành xử theo cách trái ngược hoàn toàn với cách đó. Dù cách nào thì cô gái ấy rất khó có được hạnh phúc sau này. Và tất cả những cách hành xử trong vô thức này đều có nguy cơ làm cô gái thất bại trong hôn nhân.

Bị bố lấy mất năng lượng, cuộc đời con trai như bị chính bố "đánh cắp". Ảnh minh họa.





Trường hợp 2: Bố lấy năng lượng từ con trai

Có rất nhiều nguyên do dẫn đến sự đứt kết nối trong hôn nhân, nếu đó là bởi những hoài bão, mong ước của người chồng bị vợ vùi dập thì anh ta sẽ mang ước mơ dang dở đó đặt vào đứa con trai. Vô thức xem con trai như một sự nối dài của bản thân, chứ không hề tôn trọng đứa trẻ như một con người riêng biệt, độc lập.

Ngày ngày người bố nói với con trai những tiếc nuối của đời mình. Con trai vì thương bố mà sẽ dốc hết sức giúp bố hoàn thành tâm nguyện. Tất cả những yêu thương của người bố ấy, kỳ thực là đang "đánh cắp" cuộc đời con trai mình. Đứa trẻ ấy sẽ không thể sống cuộc đời của nó, mà luôn đau đáu đuổi theo hình ảnh, con người mà người bố muốn trở thành. Cho dù người bố ấy không còn, thì cuộc đời đích thực của người con ấy đã bị chính bố mình "đánh cắp" mãi mãi.

Lời khuyên cho những cặp vợ chồng rơi vào đứt kết nối

Việc đứt kết nối chưa bao giờ là vấn đề của riêng hai người và chấm dứt ở đó. Vì vậy cha mẹ cần cẩn trọng và tỉnh thức trong cách hành xử nếu rơi vào tình trạng đứt kết nối. Nguyên nhân khiến hôn nhân của bạn trực trặc có thể giống với nguyên nhân trục trặc trong cuộc hôn nhân của cha mẹ bạn, và rất có thể sẽ là nguyên nhân khiến con bạn không có cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này, bởi nó sẽ mang vào cuộc đời tổn thương, vết xước từ ấu thơ và cả những sai lầm của bố mẹ.

Khi không có được hạnh phúc trong quá khứ, đứa trẻ sẽ rất khó để có được và cảm nhận được hạnh phúc sau này. Chúng như những cái cây, đã bất ổn ở phần gốc rễ mà trở nên còi cọc, thiếu thốn nhựa sống. Những đứt gãy trong kết nối hôm nay không chỉ là chuyện của hôm nay, mà nó còn bắt nguồn đâu đó từ quá khứ và sẽ tiếp tục ở tương lai. Vì vậy cha mẹ cần ý thức sâu sắc về tình trạng mối quan hệ của mình và cách hành xử.

Đứt kết nối vợ/chồng không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con cái, mà còn truyển đến đời cháu, chắt... bởi đó là một dạng năng lượng gia tộc. Vì vậy, khi bất cứ một sự rạn nứt, hay đứt kết nối nào xuất hiện hai vợ chồng hãy nhanh chóng cùng ngồi lại với nhau để bắt đầu phác họa bức tranh hàn gắn, đừng để mọi thứ đi quá xa đến mức không thể quay đầu lại nữa. Điều này cực kỳ quan trọng vì không phải là việc của riêng bạn (không thấy hạnh phúc, cam chịu, hay chấp nhận tình trạng đó rồi ráng mà sống lê lết cho xong đời mình), mà là việc liên quan đến cả gia tộc của mình.

Hãy ngồi lại với nhau để bàn bạc ly hôn bình an. Ảnh minh họa.





Nếu bạn phải lựa chọn là ly hôn thì nhất định phải "ly hôn trong bình an" - đó là sự ly hôn để hai người cảm thấy bình an trước quyết định của mình; thấy an yên trước người vợ/ người chồng của mình; cảm thấy biết ơn những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau, cùng có những đứa con và đã cùng nhau học được trọn vẹn những bài học của mình trong cuộc hôn nhân này. Sự ly hôn đó nhất định phải là sự lựa chọn tự nguyện, đầy tự do và trách nhiệm để sau này bạn có "mở cửa trái tim", tiến đến một cuộc hôn nhân khác thì bạn cũng trọn vẹn được với cuộc hôn nhân mới.

Nếu người chồng/vợ cũ đến với một cuộc hôn nhân mới thì bạn nên vui mừng và chúc phúc cho người ấy vô điều kiện, với một tình yêu thương chảy tràn từ bên trong.

Và khi bức tranh hôn nhân đã khép lại thì đừng quên "tuyệt phẩm" của tình yêu - đó là những đứa con chung. Hãy bình an cùng nhau "vẽ" một bức tranh về con cái, làm sao để chúng được chữa lành, được đầy đủ về vật chất, tình cảm, tình thân, thời gian, sự hiện diện, nâng đỡ, chia sẻ, yêu thương… từ bố mẹ chúng. Hãy xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong vai trò mới, trong gia đình mới – là người mẹ, người bố đến sau với những đứa con của người mới.

Và một khi bạn thật sự bình an và tin tưởng vào một cuộc sống tươi đẹp, thì cuộc chia tay sẽ mở ra một cánh cửa mới – đó là hai người chia tay để bốn người hạnh phúc, để hai gia đình hạnh phúc, để hai gia tộc hạnh phúc.

Nguyễn Đức Quỳnh

Chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình