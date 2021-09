Khoản chi đáng ngờ trong sao kê tài chính của chồng hé lộ bí mật đau đớn

Ảnh minh họa: Getty Images.

Hồi trẻ chúng tôi rất yêu nhau, vì yêu mà cùng vượt qua nhiều khó khăn vất vả, cả việc cấm cản từ phía gia đình. Kể ra thì rất dài dòng, nhưng tóm tắt lại thì chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, rồi vì hiểu lầm anh trăng hoa mà hai đứa chia tay.

Tôi đi lấy chồng, mang thai ngay sau khi kết hôn được 3 tháng, thế nhưng em bé mãi mãi không có mặt trong cuộc đời vì 21 tuần tôi bị sảy. Giữa lúc đó người cũ gọi điện hỏi thăm an ủi, tình cũ ùa về, sẵn hôn nhân không tình yêu lại vừa đau đớn mất con, tôi đã bỏ chồng để quay lại với anh. Bên anh tôi mới thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Chúng tôi quay lại với nhau nhưng nhiều người phản đối. Bản thân tôi phải chịu nhiều điều tiếng khi bỏ chồng, gia đình anh cũng không ủng hộ bởi anh chưa một lần lấy vợ trong khi tôi đã qua một đời chồng lại còn từng có con dù chưa sinh nở. Khó khăn lắm, chúng tôi mới có thể kết hôn. Tôi luôn nghĩ chồng rất yêu thương mình nên cố gắng hết sức làm một người vợ tốt, chăm sóc gia đình chu đáo.

Thời gian đầu tiền bạc trong nhà anh để tôi quản lý, có khoản nào anh đều đưa về cho vợ, tôi tự chi tiêu trong gia đình. Về sau các công việc làm ăn của anh ngày càng nhiều hơn, anh cứ đưa tiền cho tôi giữ rồi mai mốt lại bảo tôi rút đưa anh làm việc nọ việc kia nên cuối cùng tôi chuyển tài chính sang cho chồng giữ cả, tôi chỉ cầm tiền chợ mỗi tháng và một khoản nhỏ tiêu vặt cho mình.

Lúc đầu khi đổi người tay hòm chìa khóa, anh vẫn hay minh bạch các khoản đầu tư với lời lãi hàng tháng qua bảng excel với tôi. Nhưng lâu dần anh không làm vậy nữa.

Một ngày, vì có việc bên gia đình nhà ngoại cần đến tiền nên tôi chợt muốn biết tài chính lâu nay anh giữ thế nào, bởi anh gần như không còn chia sẻ với tôi. Tôi vào ứng dụng tài khoản ngân hàng của chồng để xem (tôi có mật khẩu nhưng chưa một lần kiểm tra), ngó nghiêng một loạt, tôi dừng lại trước một khoản chi mà linh tính mách bảo tôi là bất thường trong lịch sử giao dịch.

Tìm hiểu thêm, tôi biết mười mươi đó là khoản chi mua gói sinh con ở một bệnh viện xịn. Nhờ một người bạn điều tra tiếp, tôi biết cả tên và địa chỉ sản phụ đăng ký mua gói này. Dù rất không muốn thấy những nghi ngờ của mình trở thành sự thực, nhưng điều tiếp theo tôi tìm được trên facebook người phụ nữ đó là tấm hình cô ấy chụp với chồng tôi, cô ta còn gọi chồng tôi là "chồng yêu". Tấm hình không chụp mặt người đàn ông nhưng tôi biết mười mươi đó là anh từ chiếc áo anh mặc do tôi mua và chiếc đồng hồ quen thuộc anh đeo trên tay nữa.

Không có lý do cụ thể nào cho cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của tôi, bởi khi tôi chất vấn anh, anh đều thừa nhận tất cả và nói xin lỗi tôi, mọi chuyện do anh gây ra, anh không thể trách cứ gì tôi trong vai trò một người vợ. Nếu có thể tìm một lý do cho chuyện này, chỉ có thể là sự nhạt nhòa của đời sống hôn nhân đã không nuôi dưỡng được những yêu thương ban đầu. Tôi đã liều mình đánh đổi, rời bỏ cuộc hôn nhân thứ nhất để đến với cuộc hôn nhân thứ hai tôi nghĩ mới đích thực là bến đỗ của đời mình, không ngờ đến ngày chính tôi lại là người bị thay thế.

Theo M.L/Dân Trí