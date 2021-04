Những lý do không cần chồng



Chị Nguyễn Thị Hòa (Hà Nam) tấm tức kể, chồng ngoại tình khi chị vừa sinh con thứ nhất. Bị phát hiện nên đã về xin lỗi, hứa sửa chữa. Đứa con thứ hai ra đời thì "ngựa quen đường cũ", chị biết anh ta ngủ với nhiều phụ nữ khác, nhưng xác định không cần chồng nên lờ đi để có người cùng gánh vác nuôi con.

Không ngờ tới con bé này thì gã "chốt", đòi bỏ vợ con để cưới nó. Chị "cay" lắm, vì mới tháng trước chồng bảo rút hết tiết kiệm để mua xe ô tô chở vật liệu. Mãi chẳng thấy ô tô đâu, chị hỏi gã cứ lần khân nói quanh. Tuần trước chị đi đón con về gặp trời mưa, bèn vào trú trong hiên nhà cao tầng, nhìn rõ chồng ôm eo con bé kia bước vào nhà hàng hải sản sang trọng bên kia đường. Về chị hỏi, anh ta không ăn năn, hối lỗi gì còn định đánh vợ.

Trước kia hai vợ chồng nghèo khổ, chị nai lưng làm trả nợ cho nhà chồng. Sinh con ra mà bóp mồm bóp miệng không có mà ăn. Giờ có của ăn của để thì chồng mang đi cung phụng người khác. Xót con, xót mình, thương số phận hẩm hiu nhưng chị tuyên bố không cần chồng nữa.

Có những phụ nữ xác định không cần người chồng phụ bạc, vô tâm (ảnh minh họa)

Chị Lê Thị Nga (Hải Dương) chia sẻ, chồng chị ngày nào cũng dành thời gian nhậu nhẹt, tụ tập hát hò, cờ bạc… còn bỏ mặc vợ con, còn nợ nần khắp nơi để người ta tới tận nhà đòi. Nhìn nhà người yên ấm, nhà mình suốt ngày cãi nhau mà buồn.

Mỗi lần bị đòi nợ, chồng lại về van xin mẹ, khóc thương con nhỏ, xin lỗi vợ… rồi vẫn "chứng nào tật nấy" chứ không biết thương vợ đầu tắt, mặt tối làm ăn, ki cóp trả nợ cho chồng. Được một thời gian thấy chồng tu chí làm ăn chị đã mừng, và đồng ý về nhà ngoại vay tiền mua cái xe để chồng đi làm.

Chị sẽ không biết gì nếu hôm đó gã không say xỉn về nhà, văng điện thoại ra và Zalo kêu inh ỏi. Tưởng ai lo cho chồng mà gọi hỏi han, nên chị lấy vân tay của chồng mở ra... và tiện thể xem luôn mấy cái tin nhắn gần nhất... Hóa ra chồng lại cặp bồ, xe mới mua dùng để chở gái đi chơi, đọc những tin nhắn họ gửi cho nhau chị sốc nặng và thất vọng hoàn toàn, chưa kể cả loạt tin nhắn đòi nợ nữa...

Chị mời cả hai gia đình đến, truy hỏi chồng vẫn không nhận, cho tới khi chị đưa ra những tin nhắn đã chụp. Chị nói rõ đã kiếm tiền rất vất vả, áp lực, làm ra bao nhiêu thì đã trả hết nợ, giờ lại thêm đống nợ mới. Chị đã đặt bao nhiêu niềm tin vào chồng, chỉ mong con cái có đầy đủ mẹ cha, có cuộc sống no đủ, học hành tử tế... Giờ thì nhà không có gì, vợ con đói khát, chồng sung sướng ôm tiền nhà chơi bời, bồ bịch. Đống nợ này anh ta sẽ tự gánh trả, còn chị dứt khoát ly hôn.

Chị khóc nức nở, vì muốn giữ gia đình nên chị cứ tha thứ, tha thứ để rồi mọi chuyện đi quá xa, không cứu được nữa.

Rất nhiều phụ nữ cũng đã rơi vào những tình cảnh trên, người thì gạt kẻ phản bội qua một bên cho nhẹ lòng, sống cuộc đời tự do bình an, khoẻ mạnh, kiếm thật nhiều tiền. Có người cho rằng khổ là do tâm hay suy nghĩ mà ra. Bị chồng phản bội không ai có thể quên, nhưng chỉ cần nhớ đó là một vết sẹo để làm động lực sống tốt hơn. Dù chồng giàu sang hơn, sung sướng hơn cũng kệ, không cần một người đàn ông như thế.

Người thì khuyên phụ nữ đừng chỉ tin lời chồng... mà cần có cách nhìn nhận chủ động sáng suốt. Nếu có vô tình nhìn thấy các tin nhắn bất thường hãy bình tĩnh suy xét và xem lại tình cảm vợ chồng thời gian qua thế nào trước khi quyết định.



Một số phụ nữ sẵn sàng làm mẹ đơn thân, không giữ lại người chồng hư (ảnh minh họa)

Phụ nữ có thực không cần một người đàn ông không?



Đa số chúng ta rất dễ chọn nhầm người do ảnh hưởng bởi quan niệm nhìn mặt đặt tên. Với một bông hoa, với một con bướm ta có thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá vẻ đẹp của nó. Nhưng chọn bạn đời không nên chỉ lấy ngoại hình làm chuẩn, không nên chỉ đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm.

Thực tế huấn luyện cho nhiều chị em phụ nữ, thấy nhiều đàn ông có tướng mạo xấu xí nhưng tài năng và uyên bác nên những người phụ nữ của họ rất an bình. Trong khi có rất nhiều người ngoại hình tuấn tú lại là kẻ tầm thường, không có tài cán gì. Nhiều chị em lại lao đao khổ sở vì người đàn ông có ngoại hình hấp dẫn, đào hoa không chung tình, chỉ yêu "cái tôi, cái mạn" của họ hơn là yêu người vợ đã dành cả trái tim cho họ.

Đàn bà lấy chồng là mong có bạn đồng hành, có người cùng chia sẻ buồn vui để cùng xây một mái ấm yêu thương trở về sau những bon chen tất bật ngoài kia. Trước những biến cố đa số chị em vì giữ gìn hạnh phúc gia đình, vì hy vọng cho chồng cơ hội quay đầu về bờ... nên từng cải tạo sửa chữa, từng níu kéo, từng làm mọi thứ để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng rồi người đàn ông của họ lại nhẫn tâm đạp đổ.

Phụ nữ chọn cách ra đi, hoặc ly hôn khi bất lực trong hôn nhân

Họ có biết đâu rằng, người vợ cần chồng nhiều hơn thế. Những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cần có chồng bên cạnh. Cần những lúc sóng gió nhất có chỗ cậy trông. Cần những bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên. Đàn ông thường trách phụ nữ tham lam, hay đᴏ̀i hỏi quá đáng. Nhưng những thứ phụ nữ cần như vậy có phải quá đáng không?

Đàn bà cần chồng, nhưng khi người chồng quá bạc bẽo, vô tâm họ sẽ không còn cần chồng nữa. Bởi họ đã từng hy vọng, đã từng mong chờ nhưng nhận lại chỉ toàn đắng chát thì không một người đàn bà nào đặt hy vọng cả đời được. Có người sẽ chọn cách ra đi, hay chọn ly hôn khi bất lực trong hôn nhân.

Nhưng có những phụ nữ vẫn chọn ở lại, vẫn là vợ chồng nhưng mọi thứ đã đổ nát và mục ruỗng từ bên trong. Những khi tâm trạng rơi vào khủng hoảng phụ nữ lại nghĩ về con mà làm động lực cho mình cố gắng vượt qua. Con cái là tương lai, là hy vọng, là cả nguồn sống của người phụ nữ.

Cái khổ tâm nhất của phụ nữ là có chồng mà như sống đơn thân, vẫn đồng cam cộng khổ nói là ở lại sống vì con, nhưng người chồng bên cạnh đã trở thành vô nghĩa.

Do vậy đừng nói phụ nữ không cần đàn ông, chẳng qua khi quá tổn thương họ sẽ nói cần con mà không cần chồng. Cho dù níu giữ hay buông xuôi, phụ nữ cũng nên suy nghĩ đến việc kiến tạo cho mình một cuộc đời hạnh phúc. Vì cuộc đời chỉ được sống có một lần!

Hạnh phúc nhất cuộc đời đó là tự do. Tự do đi với người mình thích vào lúc mình muốn, làm điều mình thấy thoải mái và người ấy cũng hạnh phúc với điều mình thoải mái. Hãy dành cho nhau thời gian để cùng nhau ăn - cùng nhau thức, lắng nghe nhau nói, làm cho nhau vui và dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Vera Xuân Hường

Th.s Chuyên gia tư vấn Hôn nhân - gia đình

(Giám đốc Công ty CP tư vấn tâm lý Hạnh Phúc Việt)