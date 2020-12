Khi hôn nhân nói "Chúc bạn may mắn lần sau!"

Có một vạn tám ngàn lý do để người ta quyết định kết hôn nên cũng sẽ có từng đó lý do khiến người ta quyết định ly hôn. Nếu như quyết định kết hôn khó khăn thế nào thì quyết định ly hôn cũng khó khăn như thế. Đừng nói là quyết dễ! Những ai nói quyết dễ vốn chỉ coi hôn nhân là thứ cuối cùng trong sắp xếp ưu tiên của cuộc đời họ thôi. Càng trân trọng hôn nhân bao nhiêu thì lại càng khó khăn khi phải đưa ra quyết định khi muốn ly hôn.



Là liệu ly hôn có khiến chúng ta hối tiếc mai này không?

Là nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này chúng ta sẽ trở thành người thế nào? Buồn đau đó ta có chịu nổi tiếp không?

Là cuộc sống sau ly hôn có khó khăn gì?

Là ta sẽ phải đối diện với cha mẹ, họ hàng, con cái, bạn bè... chúng ta thế nào?

Còn là nhiều nữa, nhiều nữa, nhiều nữa...

Vậy, khi đã trả lời hết mọi câu hỏi rồi thì sao? Nếu lòng ta vẫn chỉ còn duy nhất một lựa chọn: Ly hôn!

Có những người ly hôn xong cưới được ngay người mới và sống hạnh phúc với nhau đến 10 năm, 20 năm thậm chí đến cuối đời!

Nhưng có nhiều người thì 10 năm, 20 năm sau ly hôn vẫn không sao có được một mái ấm.

Hay lại có những người ly hôn để tiếp tục ly hôn.

Nó thật trông như là có chuyện May Mắn vậy!

Tôi thì không tin!

Tôi không tin rằng người ta may mắn mới gặp được nhau. Dù tôi vẫn hát tặng vợ mình câu: May mắn khi đã gặp nhau. Tôi cho rằng may mắn chỉ là ta gặp ai đó mà kết nổ đĩa muốn cưới liền tay luôn thôi. Chứ không có may mắn để gặp một ai đó là cưới cả đời. Hôn nhân không có may mắn! Hôn nhân cần nỗ lực. Mà phải là nỗ lực của cả 2. Làm gì có ông chồng hoàn hảo nếu như không có một người vợ luôn cảm thấy hôn nhân của mình có hạnh phúc đủ dùng. Làm gì có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc bằng may mắn? Làm gì có ai không tin vào hạnh phúc mà lại thấy mình hạnh phúc được kia chứ?

Vẫn là câu: Cảm thấy hạnh phúc đủ dùng! Cứ là mình phải biết điểm G viên mãn của mình ở đâu để dắt nhau cùng đi tới đó. Tặng nhau bao dung và dành cho nhau sự thứ tha nhiều hơn. Mà đừng để mình có thể list ra 100 tội, lỗi của chồng. Hãy xoá lỗi, xoá tội, cho chồng cơ hội ấy! Đừng để đó rồi cộng dồn lại. Đừng miệng bảo tha thứ mà lòng chẳng chịu nguôi quên.

Hôn nhân chứ không phải cuộc cờ bạc tranh đấu! Nên sẽ không có câu: Chúc bạn may mắn lần sau. Đừng tìm! Không bao giờ có may mắn nào đâu!

Cuối cùng, dù bạn đang ở cuộc hôn nhân thứ nhất hay cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba, thứ n... Hãy luôn cho nó một cơ hội để có thể đi tiếp thay vì dừng lại. Và nếu phải buông tay, đừng ngoảnh lại nữa! Luôn có một cơ hội khác mang tên lần sau!

Hoàng Anh Tú