"Giờ bầu rồi cưới xin gì nữa cho tốn kém"

Tâm sự của một cô gái trên một diễn đàn dành cho chị em đã thu hút hàng ngàn bình luận bức xúc đối với bạn trai của cô ấy.

Em buồn quá các chị ạ, đời em sao lại gặp phải người như thế này không biết. Em với anh yêu nhau được một năm, trong một năm thì em vẫn giữ mình, sau khi xác định cưới nhau, thì em với anh mới nảy sinh quan hệ.

Trong một năm qua, anh luôn hứa với em sau này sẽ biến em thành cô dâu đẹp nhất, sẽ chụp những bộ ảnh cưới đẹp nhất, đi đón dâu bằng cái xe sang nhất. Anh hứa hẹn một tương lai màu hồng, một viễn cảnh vô cùng hoành tráng và đẹp như trong tranh.

Ấy vậy mà lúc em có bầu, anh thay đổi thái độ 180 độ, anh bảo giờ có bầu rồi, về nhà anh ấy ở rồi đẻ thôi, khỏi phải cưới xin gì nữa, vừa tốn kém lại vừa mệt. Em không chịu thì anh tỏ thái độ và bắt đầu lạnh nhạt với em, cả ngày không nhắn tin hay gọi điện gì hết, em có gọi thì nói được một câu anh lại nói giọng:

- Tùy em

- Em thích làm gì thì làm.

Đến hôm nay, em với anh cãi nhau to, câu chuyện em để ở dưới, em nghe vậy cũng thấy chán rồi chẳng muốn cưới xin gì nữa.

Ban đầu bố mẹ em cũng bảo thôi cố nhịn để em có nơi có chốn, nhưng sau đó mẹ em đọc tin nhắn mẹ em bảo thôi, lấy chồng thế thì thà ở vậy còn hơn.

Em đăng cảnh tỉnh cho các chị em, đừng dại mà có bầu trước, cũng đừng dại mà tin vào những lời người ta nói, lời nói chỉ nên nghe thôi chứ đừng tin và hi vọng.

Tâm sự của cô gái cùng những hình ảnh tin nhắn công khai mạng xã hội đi kèm đã ngay lập tức khiến cư dân mạng bùng nổ cơn tức giận đối với người bạn trai, với các nhận định anh ta là người đã keo kiệt lại còn tỏ vẻ sĩ diện và rất vô trách nhiệm.

Loạt tin nhắn với bạn trai được cô gái công khai trên mạng xã hội.

Sau khi đọc đoạn tin nhắn, cộng đồng mạng đã bùng nổ cơn tức giận.

- "Những thể loại này thì có bầu trước hay sau cưới cũng vậy thôi, bản chất con người rồi".

- "Đúng vậy, may còn ngửa bài trước khi cưới nên rút kịp chứ cưới xong mới rõ con người thì còn mệt hơn. Mà túm lại là không có bao cao su thì có thuốc, cưới xong 1-2 năm xem có ở được với nhau rồi hẵng tính có con. Tuổi đẻ nào có ngắn ngủi gì mà phải vội vàng!".

- "May còn lộ ra trước cưới chứ xong xuôi rồi mới lộ ra lúc đấy vỡ alo với nó".

- "Eo ơi thế khỏi cưới đi anh ơi. Một mình em còn lo được mấy chỉ chứ có tí mà đòi chia, nực cười. Cuộc đời em hận ghét nhất mấy ông con trai ky bo lại còn không có trách nhiệm, dù nhìn theo góc độ nào thì cũng rẻ"...

Đó là những nhìn nhận của 500 chị em cõi mạng về kiểu "đàn ông" như bạn trai cô gái trong bài.

Mọi người khuyên cô gái với kiểu bạn trai này thì không nên tiếc làm gì, nhìn sớm được bộ mặt anh ta để mà cắt đứt trước khi cưới là một điều may mắn, hãy sinh con và nuôi dạy em bé thật tốt, hai mẹ con sống khỏe, sống sung sướng bên những người thân yêu là sự trả thù cao nhất dành cho anh ta. Rồi đến một ngày anh ta sẽ phải sáng mắt ra. Quả báo đến muộn chứ không phải là không đến. Đối với tư tưởng "giờ có bầu rồi, cưới cho là may", cánh chị em quyết "tẩy chay", thà là không cưới chứ không tự đưa mình vào cảnh chưa lấy về đã bị người ta khinh. Ai còn giữ suy nghĩ "cưới cho là may" thì cứ để người đó tiếp tục sống một mình.

Song đây cũng là một bài học cho các bạn gái trong tình yêu, "có ai câu được cá rồi mà còn thả mồi không?", khi cái gì cũng có rồi thì người ta chẳng còn thấy cái gì là giá trị cả.

Khi yêu, đến một lúc nào đó để chuyện tình dục xảy ra là tự nguyện theo mong muốn bản thân, nhưng hãy cân nhắc giữa được và mất nếu bạn để lại những hậu quả đáng tiếc của tình dục không an toàn, tình dục thiếu bảo vệ. Những hậu quả đó, nhiều khi có thể thay đổi số phận cả cuộc đời. Đừng nhắm mắt yêu để rồi phải nói lời hối tiếc vì đã chọn nhầm người.

Theo Huyền Anh/Dân Trí