Đổ vỡ hôn nhân không giết chết bạn!

Single Mom chẳng tuyệt như báo đài hay nói về nó để an ủi bạn. Single Mom là một level khó khăn và tốt nhất vẫn là không cần phải chơi nó trong cuộc đời của bạn. Nhưng tin tốt là nếu phải chơi, bạn sẽ vượt qua được nó nếu bạn nắm vững luật chơi cũng như hiểu rõ chính bạn là ai và bạn thế nào? Đặc biệt là nếu bạn đủ dũng khí cùng niềm tin, bạn sẽ đi qua nó rất mạnh mẽ! Nó cũng sẽ giúp bạn trở nên độc lập hơn sau đó!



Bắt đầu game Single Mom nhé!

Ảnh minh họa.





Bạn phải vượt qua cảm giác thất bại trong hôn nhân. Đó không phải là một thất bại của bạn. Đó là một lời thách đấu mà cuộc đời gửi cho bạn thôi! Hãy vượt qua nó bằng phần thưởng là tự do. Bạn có thể dùng sự tự do ấy để mở rộng mối quan hệ của bạn, mở mang đầu óc cho chính bạn, mở toang mọi cơ hội cho bạn. Khi bạn trở thành 1 Single Mom thì cũng sẽ có một kẻ trở thành Single Dad. Tại sao hắn tự do mà bạn lại đau khổ? Single Dad của người này sẽ mang đến một mái ấm cho một Single Mom khác hoặc một cô gái nhỏ nào đó! Họ chưa tốt với bạn nhưng họ có thể tốt với người khác. Và ngược lại, sẽ có một người xấu trong mắt vợ cũ của anh ta nhưng lại toàn tâm toàn ý với bạn. Cuộc đời mà, có kẻ ghét ắt có người yêu, đừng yêu ghét theo người khác là được!

Single Mom không phải là một cô nàng dễ dãi, nhất định thế, cô ấy không phải thứ mà thằng khác bỏ đi! Đừng có điên mà nghĩ thế! Chừng nào bạn còn nghĩ bậy bạ thế thì bạn còn khổ! Đàn ông (ngu xuẩn) luôn nghĩ rằng Single Mom là thứ phụ nữ dễ rủ lên giường nhất. Đàn bà (ngu xuẩn) luôn nghĩ rằng Single Mom là thứ phụ nữ thất bại luôn rình rập phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Người già (ngu xuẩn) luôn nghĩ rằng Single Mom là thứ đàn bà bỏ đi, đáng trách, ngu xuẩn. Không! Bạn không phải là người phụ nữ như thế! Đừng để bất cứ ai có cơ hội hạ thấp bạn, phê phán bạn, đả kích bạn. Bằng cách nào ư? Hãy để những kẻ ngu xuẩn ấy ở sau mông bạn - chỗ mà bạn không thèm ngoái lại nhìn chứ đừng nói là để tâm trí vào.

Single Mom là một đoạn đời thôi. Không phải là mãi mãi. Đừng sống như thể nó là mãi mãi! Hãy sống như thể nó là một giai đoạn khó mà ta cần phải đi xuyên qua!

Single Mom cũng không nhất thiết phải tỏ ra mạnh mẽ! Bạn vẫn có thể khóc, đơn giản mà, vẫn có thể yếu đuối, chẳng sao cả! Bạn cần trợ giúp. Đừng từ chối trợ giúp. Từ những bạn bè, gia đình. Đó là điều bình thường! Đừng ngại yêu cầu trợ giúp. Bạn không cầu xin ai hết. Chỉ là đề nghị tương trợ thôi! Có nhiều người để tự ái quá cao mà đóng sập cửa lại. Tin tôi, mọi người thương bạn và giúp đỡ bạn vì bạn là 1 cô gái tốt chứ không phải vì thương hại bạn đâu.

Single Mom, hãy nếm trải nó bằng tất cả sự dũng cảm của mình. Cho đến khi bạn trở thành một Single Mom hạnh phúc nhất.

Hoàng Anh Tú