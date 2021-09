Đàn ông sợ nhất phụ nữ có các đặc điểm này

Đa tình, lẳng lơ

Những người con gái đa tình lẳng lơ sẽ khiến người đàn ông cảm thấy khó có thể tin tưởng và không muốn gắn bó lâu dài.

Họ có thể buông lời tán tỉnh chàng trai khác thậm chí là lên giường với họ nhưng lại không muốn chung sống lâu dài.

Trong sâu thẳm tâm tư của cánh mày râu có lẽ họ còn cảm thấy coi thường mẫu phụ nữ như vậy và cũng không muốn chung sống lâu dài. Họ cảm thấy họ không thể xây dựng tổ ấm với một người phụ nữ lẳng lơ có thể làm đổ vỡ gia đình bất kì lúc nào.

Ghen tuông mù quáng

Khi yêu nhau thì không thể tránh được chuyện ghen tuông, giận hờn. Thế nhưng đa số đàn ông đều thú nhận rằng, họ rất sợ yêu phải một cô nàng hay ghen tuông, động tý là ghen tuông mà còn ở mức không thể kiểm soát được.

Trong cuộc sống việc giao lưu bạn bè hay phải gặp gỡ nhiều người là chuyện không thể tránh khỏi và đàn ông mong muốn người phụ nữ của họ hiểu được và không quá khó chịu về điều này. Thế nhưng một số chị em cực kì nhạy cảm và đôi khi ghen tuông mù quáng không kiểm soát được hành vi của mình, điều này làm đàn ông thấy sợ và cực kì mệt mỏi.

Mang quá nhiều mặt nạ

Khi bắt đầu một mối quan hệ, đàn ông kì vọng ở người phụ nữ họ quan tâm có những bộ mặt khác nhau như dịu dàng, tình cảm hay một bộ mặt trưởng thành, chín chắn trong công việc.

Nhưng những người phụ nữ mang quá nhiều bộ mặt giả tạo và trở mặt như trở bàn tay khiến đàn ông sợ và muốn tránh xa những người phụ nữ này. Họ sợ một ngày nào đó bị người phụ nữ này trở mặt thay đổi dù là nó có mặt tốt như thế nào.

So sánh về khả năng tình dục

"Chuyện ấy" đóng vai trò quan trọng duy trì hôn nhân hạnh phúc. Một khi nam giới không thể hiện được sức mạnh trên giường, họ tự ti, nhạy cảm. Họ sợ bị chê, sợ thời gian không đủ, sợ không đáp ứng được...

Đàn ông rất sợ những phụ nữ hay so mình với đàn ông khác, đặc biệt so sánh về khả năng tình dục của họ. Một lời buông ra so sánh vẻ yếu đuối của đàn ông cũng là đã chạm vào lòng tự trọng của họ. Họ sẽ ngay lập tức tránh xa những người phụ nữ như vậy.

