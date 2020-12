Cú sa chân đổi vận và pha 'gặp nạn' với đủ trò quái đản của cặp vợ chồng Việt kiều khiến chàng PT 'sáng mắt' sống trong sự dằn vặt ghê tởm chính mình

Có những người bước chân vào con đường "tình dục đen tối" với đủ loại âu lo. Thế nhưng cũng có các thành phần xem chuyện đó như điều bình thường. Cuối cùng sau nhiều lần nhìn lại, chính họ lại cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc.



Thật không dễ dàng gì để thuyết phục Phong - nam gymer ở phòng tập của chị gái tôi kể về những câu chuyện xung quanh mình. 3 tháng trước, Phong bị tung clip "nóng" lên mạng xã hội. Sau sự việc đó, Phong mất việc ở phòng gym cũ. Chị gái tôi biết chuyện, nể năm xưa gia đình cậu giúp đỡ chị không ít nên nên tạo điều kiện cho cậu tiếp tục công việc của mình.

Chuyện của Phong cả tôi và chị gái đều biết thế nhưng chẳng lần nào nhắc đến. Dù sao thì một người đàn ông bị tung clip lên, lộ hết toàn bộ các bộ phận nhạy cảm của cơ thể cũng không phải điều đáng vinh dự gì.

Trong một bữa ăn ở nhà chị gái, vì biết tôi muốn tìm hiểu về câu chuyện Phong đã trải qua nên chị gái cũng giúp đỡ. Cuối cùng anh chàng ấy sẵn sàng trải lòng, mục đích lớn nhất để nói cho rõ ràng tất cả và hơn nữa, muốn ngăn chặn ai có ý định bước vào con đường sai trái ấy.

Phong không phải là một kẻ ăn chơi trác táng hay chơi bời đến quên lối về. Cũng chính vì điều đó mà chị gái tôi còn trao cơ hội để cậu tiếp tục được làm công việc yêu thích, được kiếm tiền. Thế nhưng những gì Phong trải qua và "nhúng tay vào" thật sự khiến người ta cảm thấy đôi phần ghê sợ.

Từ gymer thành "thợ some" chuyên nghiệp

Tôi chỉ biết rằng Phong bị tung clip nóng lên mạng, clip cậu "lộ hàng" có chưa đến 1 giây gương mặt xuất hiện nhưng danh tính vẫn bị tìm ra, đơn giản Phong là một gymer khá có tiếng. Thế nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài và bất ngờ.

Hóa ra, Phong đảm nhận một vị trí vô cùng lạ kỳ trong những "cuộc yêu" của nhiều cặp vợ chồng có sở thích tình dục quái đản. Nói một cách khác, các cặp đôi có nhu cầu some (quan hệ giường chiếu có trên 2 người) thì Phong sẽ "góp một chân". Thế nhưng khác với bình thường, người ta some để đổi cảm xúc hay tìm người cố định để some thì Phong lại là "thợ some" đúng nghĩa, thuộc dạng dân chuyên nghiệp.

Lúc nghe Phong kể, tôi cũng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng bởi dường như có một thế giới khác về những con người khác, cuộc sống khác đang hiển hiện.

Cậu bắt đầu công việc đó cách đây 3 năm - lúc còn là sinh viên năm cuối. Phong cao hơn 1m8, vóc dáng cân đối lại tập gym nhiều năm nên đương nhiên rất được lòng nhiều chị em hay thậm chí là các anh.

Sau một biến cố gia đình, người yêu bỏ rơi Phong, cậu lâm vào bế tắc và muốn nhanh chóng kiếm tiền.

"Nhưng một đứa sinh viên như em kiếm làm sao được nhiều tiền mà nhanh hả chị. Lúc đó tâm sự với một ông anh chơi cùng, anh ấy đã lân la rồi hỏi em có muốn không nhưng phải đánh đổi. Lúc đó em nghĩ trừ cái mạng mình ra gì em cũng đổi được và thế là em được cho vào group kín của những cặp đôi chuyên kiếm đối tượng để cùng some", Phong kể.

Đó cũng là lần đầu tiên Phong tiếp xúc với những con người ấy. Họ đều là các cặp vợ chồng có sở thích tình dục kỳ lạ, muốn thử nghiệm cảm giác lạ. Bình thường, nhiều đôi some có thể tìm kiếm bạn tình, thỏa thuận qua lại rồi đến với nhau.

Thế nhưng điều đó không đủ đảm bảo về vấn đề bệnh tật hay sự an toàn. Những người như Phong thì khác, cậu đi khám bệnh định kỳ, tuân thủ mọi nguyên tắc an toàn như một cách bảo vệ chính mình và bảo vệ những "đối tác" trên giường của mình.

Sau mỗi lần "cùng nhau", các cặp đôi kia sẽ gửi cho Phong một khoản tiền gọi là bồi dưỡng. Nếu không phải tiền thì hiện vật như điện thoại, đồng hồ... cũng có thể được thông qua nếu như Phong ưng ý.

"Cặp vợ chồng đầu tiên xăm trổ kín người, hẹn ở khách sạn tại phố Chùa Láng, em còn ngại đến mức không dám cởi đồ vì dù sao vẫn thấy e dè. Làm sao quen được cảnh một người đàn ông và một phụ nữ khỏa thân nhìn chằm chằm vào mình cơ chứ.

Lúc đó người anh bảo em rằng làm này chẳng ai đánh giá gì vì đơn giản nó là sở thích tình dục thôi, ai mà chẳng có ham muốn. Nhưng em biết rằng, từ lần 'nhúng chàm' ấy thì thân thể em, suy nghĩ của em và cả con người em chẳng còn trong sạch được như xưa", Phong đau khổ nhớ lại.

Sau lần đầu tiên, Phong được người chồng bồi dưỡng cho 10 triệu đồng. Nhưng đó cũng là lần khiến cho Phong mãi mới tìm về được sự cân bằng trong tư tưởng. Phong cảm thấy đây là công việc cũng không tệ bởi chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà đã nhận được khoản tiền lương bằng cả hai tháng đi chạy bàn hộc tốc.

Dù sao Phong lúc đó mới chỉ 22, còn có những sự e dè nhất định. Bởi vậy, Phong tự đưa ra quy định riêng cho mình.

"Em sẽ không đi với ai trên hai lần, có nghĩa là dù cho hợp đến mức nào, nhà kia có 'bồi dưỡng' hậu hĩnh ra sao em cũng không cùng họ lần hai. Em luôn nghĩ rằng làm vậy sẽ giữ cho mình được tư tưởng đang trải nghiệm chứ không tự biến nó thành nghề, mình thành thợ để mà có 'khách quen' được", Phong kể.

Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì quỹ đạo cuộc đời Phong cũng thay đổi hoàn toàn kể từ ngày cậu đồng ý bước chân vào căn phòng khách sạn trên phố Chùa Láng, chấp nhận lao vào cuộc yêu với đôi vợ chồng ấy mất rồi.

Cú sốc khiến chàng trai trẻ sa chân

Phong từng có một gia đình bình yên, bố bán hàng, mẹ là giáo viên mầm non. Dưới Phong còn hai đứa em một trai, một gái nhỏ tuổi. Thế nhưng bi kịch của gia đình cậu đến khi mẹ Phong vì khát khao làm giàu mà vỡ nợ số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Sau khi mọi việc xảy đến, gia đình Phong bán tống bán tháo tất cả tài sản và đất đai có từ trước đó. Cộng thêm vay mượn từ bạn bè người thân thì trả được nhưng vẫn còn nợ nần đến hơn 7 tỷ.

Mẹ Phong không có can đảm ở lại nên quyết định bỏ trốn biệt tích chỉ để lại mớ hỗn độn cho 4 bố con Phong giải quyết. Lúc đó, bố Phong cũng chẳng còn cách nào bởi cửa hàng đã bán để trả nợ. Số tiền 7 tỷ có thể du di để trả nhưng gia đình Phong chẳng còn gì đáng giá để người ta tin có khả năng chi trả nữa rồi.

Khi đó Phong đang học năm cuối đại học. Phong hận mẹ, muốn giúp đỡ bố và phụ giúp nuôi các em nhưng với một sinh viên học ngành văn hóa du lịch như Phong, nhanh kiếm tiền đâu có dễ dàng gì.

"Nhiều đêm em thức trắng với nỗi tuyệt vọng chất chồng. Gia đình em từng rất khá giả đấy chứ nhưng cuối cùng mọi thứ đều tan tành hết cả. Nói thật, em đã định đi làm 'trai bao' từ những đêm suy nghĩ. Lướt mạng đọc tin thấy người ta làm 'trai bao', cặp kè đại gia kiếm tiền dễ thế nên em cũng muốn làm.

Thế nhưng em lại sợ bị đánh ghen, sợ bị bắt gặp rồi bị đánh giá khi cặp kè phải các chị quá già cả nên e dè. Có lẽ ngay từ đầu suy nghĩ của em cũng hư hỏng nên mới dẫn đến bước cuối là trở thành 'thợ some' như sau đó", Phong kể.

Sau tháng đầu tiên, Phong tham gia cùng 5 cặp vợ chồng. Phong có được số tiền 40 triệu đưa về cho bố. Cậu chỉ dùng tiền làm PT tại phòng tập để trang trải cuộc sống còn lại mang về hết giúp bố nuôi các em.

Phong bảo, nhìn nụ cười rạng rỡ khi nghe con trai nói rằng làm tốt nên được tip nhiều và phòng tập thưởng của bố, Phong đau lòng vô cùng. Cậu càng chắc chắn một điều rằng sẽ không bao giờ để lộ cho gia đình biết mình làm gì có được số tiền ấy.

Đến cả khi kể lại lí do này, Phong vô cùng ăn năn và cho rằng dùng nó để biện hộ cho việc mình thực sự tham gia vào những điều dơ bẩn. Thế nhưng lúc đó Phong không thể làm được gì khác, cứ làm gì có tiền, dễ có tiền là cậu lại tiến tới mà thôi.

"Tai nạn" với một đôi vợ chồng Việt kiều thay đổi tất cả

Nói là "thợ some", công việc của Phong cũng không đơn giản. Nó không đơn thuần ở chuyện lao vào "yêu" nhau rồi sau đó chia tay ai đi đường nấy. Nhiều lần, người đàn ông liên tục dụ dỗ Phong thử nghiệm chuyện quan hệ với anh ta để thay đổi cảm giác. Đương nhiên Phong không đồng ý, dù sao cậu vẫn là đàn ông đích thực.

Riêng việc cosplay, hóa trang thành các nhân vật thì như cơm bữa. Những người muốn some bản thân họ cũng có sở thích tình dục kỳ quái nên đương nhiên chuyện nghĩ ra những chuyện khác biệt trong "việc trên giường" cũng là bình thường.

"Nhiều lần em như nhà biên kịch vậy. Có 3 người nhưng phải nghĩ ra kịch bản gì đó để cuộc yêu sôi động hơn, khi thì thổ phỉ bắt cóc, khi thì chuyện đi khám bệnh của bệnh nhân... Tất cả đều nhằm thỏa mãn nhu cầu và sở thích của họ.

Nhiều khách người ta chẳng tôn trọng mình đâu, họ gọi em bằng đủ thể loại ngôn từ xúc phạm. Không chỉ vậy, lúc hành sự họ cũng đâu coi em ra gì, thoải mái chà đạp. Những lần như thế lúc nào về phòng trọ rồi em cũng tự ghê tởm chính mình, thức trắng luôn vì cảm thấy vừa tức giận vừa đau đớn", Phong ngậm ngùi.

Cũng có những người phụ nữ cùng chồng và Phong trải qua một đêm mặn nồng thì vô cùng tấm tắc cậu. Họ còn nhắn tin riêng, gọi điện riêng đặt vấn đề "đánh lẻ" với Phong khiến cậu chết khiếp.

Ảnh minh họa.



Phong hiểu rằng nếu như giữ nguyên trạng thái bây giờ thì có thể coi là sở thích tình dục nhưng một khi nhúng tay vào chuyện cướp vợ hay ngoại tình thì mọi chuyện theo chiều hướng tệ hại khác. Đó cũng chính là lý do với ai Phong cũng ứng xử như một cỗ máy chuyên nghiệp. Cậu chiều chuộng họ đến tận cùng nhưng khi mặc đồ lên Phong lại vô cùng cứng rắn trong việc được "order thêm" lần nữa.

Và rồi Phong cũng gặp "tai nạn" trong một lần cùng một đôi vợ chồng Việt kiều giàu có mây mưa trên khách sạn ở phố Hai Bà Trưng. Lúc đó, cặp đôi kia đưa ra hàng loạt yêu sách. Họ còn có hẳn kịch bản riêng với những câu chữ vô cùng tục tĩu, thậm chí xúc phạm đến gia đình chỉ để thỏa mãn tình dục và bắt Phong phải nói. Họ cũng đòi chơi SM (bạo dâm) với đủ trò quái đản và buộc Phong chiều chuộng.

Tất cả Phong đều đồng ý nhưng đến lúc họ yêu cầu Phong "chơi đồ" để phiêu hơn cậu đã phản ứng lại. Dù cho cặp đôi kia thuyết phục thì Phong cũng chẳng gật. Cả ba người cãi vã rùm beng, Phong bỏ đi luôn mặc kệ họ gọi lại. Chỉ sau một đêm, đoạn clip ngắn người chồng kia đặt máy quay lén ghi lại cảnh Phong trần truồng bị chia sẻ. Cặp đôi kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Phong suy sụp. Người đàn anh liên tục mắng mỏ tại sao Phong lại sơ suất. Phòng gym chỗ Phong làm việc ai cũng ái ngại nhìn cậu và điều Phong lo nhất chính là bố biết chuyện. Bố Phong không biết nhưng em trai thì biết. Phong lúc đó chỉ đành lấp liếm rằng mình và bạn gái đi khách sạn rồi bị quay lại. Cậu hoàn toàn không dám hé răng về công việc mình đang làm.

"Tai nạn" này cũng khiến Phong gục ngã và bàng hoàng. Dù sao Phong cũng chưa phải là một tay "sành đời", cậu muốn làm lại, không muốn xem tình dục như một sự trừng phạt như bây giờ nữa.

Phong từ bỏ mặc kệ những lời đe dọa của người đàn anh. Cậu hiểu rằng nếu như bây giờ mình không dứt khoát quay đầu thì có lẽ cuộc đời mình sẽ chẳng còn lại gì nữa.

Đã hơn 2 năm kể từ ngày đó, Phong đã dần dần lấy lại cân bằng. Từ đó, cậu cũng chưa có bạn gái bởi nỗi ám ảnh về những "đêm some" quên tháng ngày vẫn còn. Thế nhưng Phong đã dầm mỉm cười được vì biết rằng quyết định rút chân nhanh chóng ngày nào là chính xác hoàn toàn nhất.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

An Thanh