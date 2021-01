1. Nhu cầu ăn cơm nhà trong hôn nhân

Tôi có một anh bạn rất thích về sớm để… nhặt rau cùng với vợ trong bếp khi vợ anh ta nấu ăn. Anh nói đó là thời gian hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối và trò chuyện đủ mọi thứ trong cuộc sống, vì khi vào bàn ăn, các con đi học về, mọi chuyện sẽ xoay quanh bọn trẻ.

Nhu cầu đơn giản là vậy, nhưng không phải gia đình nào cũng có thể thực hiện được bởi guồng quay vội vã của cuộc sống. Có không ít đồng nghiệp của tôi có thu nhập rất tốt, vợ đẹp con ngoan nhưng trong những buổi anh em chuyện trò đôi khi thở dài một câu: "Thật lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa cơm nhà quây quần đầy đủ gia đình!".



Có câu "Tình yêu của người đàn ông đi qua chiếc dạ dày" - rõ ràng nhu cầu ăn uống rất quan trọng, không chỉ ăn cho no, mà là những bữa "cơm nhà" đầm ấm. Bạn hãy hỏi bất kỳ đức ông chồng nào xem có cao lương mỹ vị nào bằng bữa cơm nhà cùng ăn uống trong không khí hạnh phúc và hoà thuận - đó là gia vị của cuộc hôn nhân. Tất nhiên, không nhất thiết người vợ phải là người nấu ăn, cả hai đều có thể cùng nhau chia sẻ công việc, đó sẽ là quãng thời gian vui vẻ.



Nhu cầu ăn uống không chỉ no, mà là những bữa "cơm nhà" đầm ấm. Ảnh minh họa.





2. Nhu cầu tình dục

Không ít lần tôi tự hỏi, tại sao các câu chuyện "tiếu lâm mặn" trở thành câu chuyện làm quà của các quý ông trên bàn nhậu, nhưng việc trò chuyện thẳng thắn để hai vợ chồng thấu hiểu về chăn gối lại làm các ông chồng khó xử đến vậy? Trong khi ngày nay y tế, khoa học công nghệ phát triển, các vấn đề về sức khoẻ tình dục và sinh lý sẽ có nhiều cách giải quyết hơn. Tại sao không cùng người bạn đời của mình vượt qua các trở ngại tâm lý và tìm đến người có chuyên môn để cải thiện đời sống tình dục?

Nhu cầu tình dục tuy đứng ở vị trí cuối cùng trong tháp nhu cầu, nhưng lại tối quan trọng đối với một cuộc hôn nhân. Nếu không đáp ứng được nhu cầu này thì hạnh phúc có nguy cơ rất lớn dẫn đến đổ vỡ, hoặc chỉ là vỏ ngoài sống vì con. Cũng đã có không ít cặp đôi ly hôn chỉ vì đời sống tình dục lệch pha, hoặc không được đáp ứng như mình mong đợi.

Gần đây chuyện tình dục trong hôn nhân đã và đang dần dần nhận được sự quan tâm đúng với tầm quan trọng cần được có. Mối quan hệ chăn gối vợ chồng thực sự chất lượng sẽ là bệ đỡ cho cuộc hôn nhân thực sự viên mãn. Tình dục đã không còn là một nhu cầu mang tính cơ bản mà đã trở thành nghệ thuật - đòi hỏi sự trao đổi cởi mở giữa hai vợ chồng để cùng thăng hoa hoà hợp.



Tình dục vốn là một chiếc bánh ngon tuyệt, việc chế biến nó ra sao, gia vị như thế nào chính là cách để vợ chồng gắn kết không chỉ ở mức độ thân xác, mà còn hòa hợp về tâm hồn, thăng hoa tình yêu.



Tình dục là chiếc bánh ngon tuyệt, việc chế biến chính là cách để vợ chồng gắn kết, thăng hoa. Ảnh minh họa.





3. Nhu cầu an toàn trong hôn nhân

Tôi có một cô bạn, luôn thiếu cảm giác an toàn với chồng bởi bình thường anh là người tử tế, nhưng đi nhậu say sưa thì xuống tay đánh đập vợ bất kỳ lúc nào chỉ vì sự khích bác của bạn bè. Cô vợ luôn sống trong sợ hãi, tủi hổ suốt những tháng ngày hôn nhân, và đã dũng cảm đơn phương ly hôn mặc cho anh chồng hứa hẹn sửa sai. Đó chính là lý do nhu cầu an toàn thực sự rất quan trọng trong hôn nhân, bởi không có cặp vợ chồng nào thực sự hạnh phúc nếu thiếu cảm giác an toàn.

Đã có anh chồng kể với tôi về sự bất lực cùng nghi ngờ dày vò tâm trí anh vì vợ anh từng có lần ngoại tình với một đồng nghiệp, kể từ đó, mặc dù quyết định tha thứ để gìn giữ gia đình, nhưng anh bỗng mất cảm giác an toàn.



"Cảm giác an toàn" chính là lý do để rất nhiều cô gái gật đầu nói: "Em đồng ý" trước lời cầu hôn của chàng trai. Cảm giác an toàn chính là cảm giác khiến nhiều người từ bỏ cuộc sống độc thân tự do để gắn kết với đối phương. Tất cả chỉ gói gọn trong một dự cảm rằng "Tôi cảm thấy anh ấy/cô ấy là bến đỗ bình yên cho mình. Tôi cảm thấy yên tâm khi kết hôn với anh ấy/cô ấy". Nhu cầu an toàn trong cuộc hôn nhân là cảm giác được chung sống bình an, hoà hợp, chung thủy và tâm lý thoải mái với đối phương. Sẽ không ai có thể hạnh phúc khi thiếu cảm giác an toàn và tin tưởng người bạn đời của mình.

Nhu cầu an toàn trong hôn nhân còn là sự an toàn về tài chính và điều kiện cần thiết. Khi cuộc sống vật chất được đảm bảo ở mức độ yên tâm về thu nhập thường xuyên để trang trải cuộc sống thì đời sống hôn nhân mới có được sự bền vững. Đó là lý do vì sao các bạn sinh viên nếu lỡ có thai ngoài ý muốn, sau khi gia đình cho cưới nhau trong tình trạng con nhỏ, cần nhiều chi phí mà cả hai đều không có công ăn việc làm ổn định, không có thu nhập thường xuyên thì sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi về kinh tế.



Nhu cầu an toàn trong hôn nhân là cảm giác được chung sống bình an... Ảnh minh họa.





4. Nhu cầu xã hội trong hôn nhân



Một số cô vợ đã rất đau khổ khi biết chồng ngoại tình với tiểu tam thua kém mình cả về nhan sắc và sự quán xuyến mà không hiểu vì sao. Các cô vợ ấy không biết rằng tiểu tam khiến chồng thoả mãn nhu cầu xã hội. Tiểu tam (hoặc thực sự, hoặc giả vờ) dễ dàng thể hiện sự ngưỡng mộ, sự biết ơn những điều anh ấy làm, lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt thán phục, chiều chuộng anh, trò chuyện cởi mở và tạo cho anh cảm giác rằng mình rất vĩ đại, rất tuyệt vời...



Nhu cầu xã hội chính là yêu và được yêu, là cảm giác được yêu thương chiều chuộng, được cảm nhận niềm hạnh phúc đôi lứa, sự trò chuyện, trao đổi cởi mở, gắn kết nhau ở mức độ cao sẽ thoả mãn nhu cầu này.



Tuy nhiên, nhu cầu xã hội còn thể hiện ở khía cạnh đảm bảo tự do giao tiếp xã hội của cả hai. Tôi không ít lần chứng kiến những người phụ nữ từ bỏ sự nghiệp lùi về sau làm hậu phương cho chồng để chăm lo gia đình và con cái. Để rồi sau đó người phụ nữ khổ sở bởi có nhu cầu cần được làm việc, được giao tiếp với mọi người... nhưng cuộc sống lại chỉ giới hạn từ nhà - ra chợ rồi về nhà. Những người như vậy không thể có được hạnh phúc trong hôn nhân bởi nhu cầu xã hội của cá nhân không được đảm bảo.



Nhu cầu xã hội đảm bảo tự do giao tiếp xã hội của cả hai... Ảnh minh họa.





5. Nhu cầu được tôn trọng

Sự tôn trọng lẫn nhau là một mức độ cao trong đời sống hôn nhân. Điều đó xuất phát từ sự bình đẳng, trong gia đình không có giai cấp thống trị và bị trị, không có cảnh chồng chúa vợ tôi. Ông bà ta có câu: "Tương kính như tân", ý chỉ các cặp vợ chồng nên giữ sự tôn trọng và phải phép với nhau như thủa ban đầu.



Nhu cầu này thực ra rất khó đong đếm đo lường bởi các tiêu chuẩn chung. Vì đơn giản mỗi một người có những yêu cầu khác nhau cho nhu cầu đó. Bà chị bán cá ở khu chợ của tôi nói rằng chỉ cần chồng tôn trọng chị, không bao giờ động đến cha mẹ chị trong những lần gây lộn thì chị đã hài lòng. Nhưng cô em trong văn phòng của tôi khẳng định sẽ "bỏ ngay lập tức" người chồng giận lên xưng "mày tao" với vợ.

Thật ra khái niệm về sự tôn trọng rất khác nhau đối với mỗi gia đình, mỗi tầng lớp, thế nhưng, có một công thức chung nhất đó là mỗi người hãy tôn trọng giá trị mà người kia tôn trọng, và bày tỏ lòng biết ơn đối với những điều đẹp đẽ mà đối phương làm cho mình. Đó là chìa khoá của việc thoả mãn nhu cầu được tôn trọng, kính nể.



Đáp ứng được nhu cầu thể hiện "cái tôi" sáng tạo, bạn sẽ trở thành tri kỷ với bạn đời. Ảnh minh họa.





6. Nhu cầu được thể hiện cái tôi sáng tạo



Trong số các cô bạn của vợ tôi, có một cô gái quả thực rất… điên rồ theo cách mà mọi người vẫn nghĩ. Cô ấy bỏ việc ở một văn phòng luật lớn, nghỉ ở nhà để viết quảng cáo, làm nghề tự do. Chồng cô ấy ủng hộ mọi quyết định và giúp sức vợ bằng tất cả mọi khả năng, từ việc lắng nghe ý kiến của cô, nghe chia sẻ về các dự án, ủng hộ về tinh thần và cả vật chất. Cô kể rằng cô thực sự cảm thấy cuộc hôn nhân của mình viên mãn.



Đó là nhu cầu ở mức cao cấp nhất, thường xuất hiện trong các mối quan hệ xã hội và công việc. Nhưng trong hôn nhân, nhu cầu này cũng vô cùng cần thiết. Đáp ứng được nhu cầu thể hiện "cái tôi" sáng tạo, bạn sẽ trở thành tri kỷ của đối phương. Việc này chính là kết quả của sự lắng nghe, sự thấu hiểu và không ngừng phát triển bản thân để song hành với bạn đời của mình.



Có người nói với tôi rằng: "Nếu tình yêu đích thực là sự trao ban không đòi hỏi, thì tại sao hôn nhân lại cần đáp ứng nhu cầu của nhau? Có phải cưới nhau rồi là tình yêu bị biến chất không?".



Mới nghe qua thì việc đáp ứng nhu cầu trong hôn nhân và việc phân tích về tình yêu đích thực, không đòi hỏi, không cần đền đáp quả thực tưởng chừng như mâu thuẫn. Thế nhưng không phải như vậy, việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu chính đáng của đối phương trong hôn nhân chính là sự thể hiện của tình yêu đôi lứa.

Các nhu cầu chính là yếu tố tâm lý tự nhiên của con người, vì vậy, việc đáp ứng các nhu cầu trong hôn nhân đòi hỏi sự vun đắp từ cả hai phía trong mối quan hệ. Đó chính là hành trình hoàn thiện bản thân và hoàn thiện cuộc hôn nhân của cả hai người. Mấu chốt của điều này vẫn là việc lắng nghe, song hành và trao cho đối phương trái tim yêu thương đích thực.



Nguyễn Đức Quỳnh

Chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình