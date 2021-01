Tuyệt chiêu kết hợp màu sắc trang phục giúp bạn gầy đi trông thấy

Rất nhiều cô gái có kế hoạch giảm cân, nhưng thực tế thời điểm cuối năm rất khó để đạt hiệu quả như mong muốn. Nhất là mùa đông khi mặc nhiều lớp áo nhìn vóc dáng luôn đầy đặn hơn hẳn bình thường. Nhưng bạn đừng lo ngoài việc theo đuổi kế hoạch giảm cân, các bạn vẫn có thể thon gọn bất ngờ chỉ nhờ cách mix đồ khéo léo.



Mix đồ chuyển tông sắc màu: Không cần giảm cân vẫn thon gọn đáng kể

So với việc ngày nào cũng đau đầu với việc lựa chọn trang phục mỗi ngày nhất là với màu đông lạnh thì chiêu mix đồ chuyển tông màu đậm - nhạt này sẽ giúp bạn có những lựa chọn tinh tế, thanh lịch hơn mỗi khi lên đồ. Chưa kể sự chuyển màu khéo léo này còn thêm nét thú vị cho tổng thể mà chẳng cần tốn công lựa chọn màu sắc.

Xuất phát điểm đến từ những set đồ nguyên cây với khả năng bóp dáng thon gọn, hack chiều cao vô cùng vi diệu, những bộ cánh chuyển tông lại hấp dẫn thị giác người đối diện nhờ sắc độ đậm nhạt đan xen hài hòa chứ không đơn thuần "thẳng một mạch". Chưa kể khá năng hack dáng cũng không hề kém cạnh những set đồ nguyên cây mà bạn từng biết. Bí quyết chỉ là tập trung vào sắc độ đậm nhạt của từng gam màu.

Nếu như mùa hè tập trung vào những gam màu sắc sỡ, thì sang mùa đông sự trầm ấm lại đặt lên hàng đầu. Những tông màu như nâu, ghi, xanh... được các nàng ưu ái hơn cả. Và đương nhiên với cách chuyển tông sắc độ, các nàng có ngay những set đồ giúp dáng thon gọn, mảnh mai trông thấy mà chẳng cần mệt nhọc tập gym, giảm cân khắc nghiệt.

* Dáng ngưới trên to dưới nhỏ (dáng quả táo): Nên chọn áo đậm màu quần/ chân váy nhạt dần.

* Dáng người trên nhỏ dưới to (dáng quả lê): Nên chọn áo nhạt màu quần/ chân váy đậm dần.

Khi tông nâu camel trở thành điểm sáng trong tất cả các trang phục mùa lạnh, thì các nàng có hàng tá cách lên đồ chuyển tông với gam màu ấm áp đặc biệt này. Với sắc độ đậm nhạt đan xen, bạn chỉ cần mix áo - quần với sắc độ đậm dần hay nhạt dần đều vô cùng tinh tế.

Mix đồ chuyển tông chính là cứu cánh cho nàng "lười" hay gà mờ trong khoản chơi sắc. Cứ "ốp" luôn công thức đậm nhạt của một gam màu là bạn có ngay một bộ cánh hack dáng khéo léo trong mùa lạnh. Ví dụ như set đồ với tông xanh này chẳng hạn.

Chỉ cần đúng sắc độ đậm nhạt thì từ trên xuống dưới hay trong ra ngoài đều là hợp lý. Khi "bắt nhịp" được sắc độ của sắc màu thì việc chọn kiểu dáng hay họa tiết không còn quá quan trọng.

Muốn thon thả phần nào thì nhấn đậm ở phần ấy, sự khéo léo ở những set đồ chuyển tông còn ở chỗ ấy. Với từng kiểu vóc dáng (trên to - dưới nhỏ hay trên nhỏ - dưới to), chỉ cần nhấn đậm - nhạt đúng chỗ là vóc dáng cân đối hài hòa hơn hẳn so với thực tế. Chiêu mix đồ áp dụng với tất cả vóc dáng và gam màu mang lại "cái nhìn" mới mẻ, thú vị hơn cho những set đồ mùa lạnh.

Theo Phụ nữ VN