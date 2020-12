Thoa kem chống nắng là chưa đủ, phụ nữ ngoài 30 muốn chống lão hóa và da dẻ hồng hào còn cần nhớ kỹ 4 điều này

Từ tuổi 30 làn da của phụ nữ bắt đầu có nhiều biến đổi, tốc độ sản sinh collagen giảm dần khiến da nhanh lão hóa, không còn vẻ căng mướt mượt mà như trước. Những tác hại của ánh nắng mặt trời, đốm thâm cũng dần hiện rõ khiến da mất đi vẻ ánh mượt.

Sự trao đổi chất của da tái tạo theo chu kỳ khoảng 28 ngày khi bạn còn trẻ, nhưng khi bạn 30 - 40 tuổi, chu kỳ tái tạo sẽ dần kéo dài đến khoảng 45 ngày. Do đó, da sau khi phục hồi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với khi còn trẻ, nên sau tuổi 30, phụ nữ cũng cần chú ý chăm sóc da hơn so với khi 20 tuổi.

Vì lẽ đó từ tuổi 30 trở đi chu trình chăm sóc da của các chị em cũng cần có nhiều thay đổi. Nếu muốn duy trì làn da căng mướt hồng hào thì bên cạnh việc dùng kem chống nắng, bạn còn cần lưu ý những bí kíp sau.

1. Ngủ đủ giấc

Quá trình trao đổi chất của tế bào vào ban đêm bước vào giai đoạn mạnh mẽ, nếu bạn thường xuyên thức khuya và ngủ không ngon giấc sẽ trực tiếp dẫn đến suy giảm chức năng tiêu hóa, không chỉ làm giảm quá trình tiêu hóa và hấp thụ mà còn làm chậm quá trình chuyển hóa tế bào, nhịp điều hòa bên trong cơ thể không tốt, lớp sừng dày lên. Da sẽ xỉn màu và thô ráp hơn. Vì vậy bạn cần chú trọng ngủ đủ giấc và đúng giờ để da có cơ hội tái tạo.

2. Chống tia UV kỹ càng

Sau khi quá trình trao đổi chất suy giảm ở độ tuổi 30 và 40, bạn cần chú ý đến việc chống tia UV nhiều hơn trước, đồng thời phải cẩn thận thoa kem chống nắng để bảo vệ da suốt cả năm. Khi ra ngoài, cần dùng thêm các sản phẩm che chắn như mũ mão, khẩu trang, áo chống nắng để bảo vệ da triệt để.

Ngoài ra, khi da bị tổn thương ở độ tuổi này sẽ dễ để lại vết hơn nên nếu bị mụn trứng cá, bạn hãy cố gắng xử lý đúng cách trước khi bị viêm. Ngoài việc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da, bạn cũng cần lưu ý không chà xát gây kích ứng da quá mức khi tẩy trang, rửa mặt.

3. Tránh khô da, tăng cường dưỡng ẩm

Da khô thường đi kèm với da vàng sậm và giảm độ dẫn truyền da, điều này tự nhiên khiến da khó giữ ẩm và mất đi vẻ sáng bóng. Ngoài ra, tình trạng khô cũng sẽ làm giảm chức năng rào cản tự nhiên của da, khiến da dễ bị ảnh hưởng bởi các kích thích bên ngoài như tia cực tím, và dễ sinh ra sắc tố. Khi da khô, bạn có thể sử dụng lotion, essence, dầu dưỡng da để da luôn đủ nước. Chỉ bằng cách bảo vệ hàng rào tự nhiên của da, việc làm trắng và chống lão hóa mới đem lại hiệu quả.

4. Tăng cường lưu thông máu

Da lưu thông máu tốt sẽ có màu hồng hào nhẹ, trong khi da kém lưu thông máu trông xỉn màu. Nếu bạn thấy mình thức dậy vào buổi sáng và trông đen và xám xịt, bạn có thể massage từ cổ đến mặt để thúc đẩy lưu thông máu và bạch huyết. Ngoài ra có thể tập thêm những động tác yoga để kích thích máu tuần hoàn.

