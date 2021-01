Tận dụng những nguyên liệu này, nàng có ngay 7 loại mặt nạ dưỡng da tay mềm mại tại nhà

So với các vùng da khác trên cơ thể, da tay thường có màu sắc tối hơn. Một phần nguyên do có thể kể đến là do bụi bẩn, khí hậu hoặc tiếp xúc trực tiếp với tia UV trong ánh nắng mặt trời. Phần còn lại là do vùng da đó hay bị chị em ngó lơ trong khâu dưỡng da. Vì thế, làn da tay rất dễ bị chai sần, khô ráp thậm chí là lão hóa sớm.

Mặc dù có rất nhiều loại mỹ phẩm làm bật hay mềm mại tông da ngay lần đầu sử dụng nhưng chính điều này lại gây ra lo lắng về chất lượng của sản phẩm. Bởi muốn có làn da như mong muốn là cả một quá trình dài đi từ tác động, thẩm thấu và chuyển hóa dần dần từ sâu trong da. Do vậy, rất nhiều chị em đã truyền tai nhau cách dưỡng da tay hiệu quả nhất bằng các nguyên liệu tự nhiên, tiêu biểu có thể kể đến các cách dưới đây.

7 cách dưỡng da tay tự nhiên hiệu quả tại nhà Dưỡng da tay bằng dầu dừa

Trong dầu dừa có chứa các axit béo giúp giữ lại độ ẩm bị mất của cơ thể, do đó loại dầu này được dùng để ngăn ngừa tình trạng khô ráp của da tay. Có thể sử dụng dầu dừa nguyên chất thay thế các loại kem dưỡng da tay mỗi ngày.

Cách làm mặt nạ:

- Trộn đều 1 thìa dầu dừa và 1 thìa sữa chua không đường với nhau..

- Làm sạch da bằng nước ấm vừa đủ để giãn nở lỗ chân lông.

- Thoa nhẹ nhàng lên tay và massage trong khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Mặt nạ dầu dừa và sữa chua giúp cấp ẩm và làm mềm da tay. Bạn nên áp dụng cách làm từ 2 - 3 lần/tuần để phát huy được tối đa hiệu quả dưỡng da tay của dầu dừa.

Dưỡng da tay bằng dầu oliu

Trong dầu oliu có chứa các chất chống oxy hóa và chất béo hữu cơ có công dụng làm mềm da, dưỡng ẩm và làm chậm quá trình lão hóa da. Bạn có thể kết hợp với nha đam để có được lớp mặt nạ dưỡng da tay hiệu quả nhất.

Cách làm như sau:

- Rửa sạch lá nha đam và tách lấy đủ 2 thìa gel bên trong.

- Tiếp đến, trộn đều 2 - 3 thìa dầu oliu với phần gel bên trên thành hỗn hợp vừa sánh.

- Sau khi làm sạch da tay, bạn thoa đều hỗn hợp lên da và để yên đến khi da khô hẳn.

Với cách này thì không cần thiết phải rửa tay lại vì gel nha đam đã làm giảm độ nhờn của dầu oliu. Áp dụng phương pháp này 2 lần/tuần để dưỡng ẩm cho bàn tay hiệu quả.

Dưỡng da tay bằng vitamin E

Vitamin E có khả năng chống lại sự oxy hóa, ngăn ngừa quá trình lão hóa và nuôi dưỡng da tay mềm mịn, trắng hồng.

Các bước thực hiện đơn giản:

- Cắt viên vitamin E ra và lấy dịch bên trong hòa tan với nước cốt chanh.

- Dùng tay hoặc chổi bôi đều lên da và thư giãn khoảng 20 phút.

- Xả sạch lại với nước mát và tiếp tục các bước dưỡng thể hàng ngày.

Thực hiện 3 lần mỗi tuần bạn sẽ có một làn da trắng mịn như mong muốn.

Dưỡng da tay bằng nha đam

Nha đam mang lại rất nhiều lợi ích đối với da, như làm mát da, se khít lỗ chân lông và giúp sáng da dần dần và mềm mại hơn.

Cách thực hiện dưỡng da tay với nha đam:

- Ưu tiên chọn lá nha đam nhiều thịt, có màu xanh đậm và cắt thành từng khúc ngắn.

- Tiến hành lột vỏ 1 mặt nha đam và chà chất nhày đó lên tay, mát xa nhẹ nhàng trong vài phút.

- Để yên trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Thực hiện 2-3 lần/tuần để da nhanh sáng và khỏe mạnh.

Dưỡng da tay bằng khoai tây

Khoai tây là nguyên liệu mang lại hiệu quả dưỡng da tay cao. Mặt nạ khoai tây giúp cung cấp vitamin và các dưỡng chất làm trắng mịn, hạn chế hình thành sắc tố melanin gây thâm, sạm da.

Cách làm như sau:

- Bạn chuẩn bị 2 - 3 củ khoai tây và 2 quả chanh tươi vắt lấy nước.

- Sau đó gọt vỏ khoai tây và hấp hoặc luộc chín, rồi nghiền nát thành bột mịn.

- Trộn chanh cùng với khoai tây sau đó tiến hành đắp lên vùng da tay và mát xa khoảng 10 phút tại những vùng da bị thâm sạm.

- Rửa sạch da bằng nước mát và thấm qua bằng khăn ẩm.

Áp dụng cách này khoảng 2-3 lần mỗi tuần da tay của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, nhất là các dấu hiệu khô ráp, xỉn màu.

Dưỡng da tay bằng mật ong

Được biết đến với tác dụng dưỡng da toàn phần, mật ong cũng là một trong những nguyên liệu dưỡng da tay hiệu quả nhất.

Cách thực hiện:

- Bạn lấy 2 thìa mật ong nguyên chất trộn đều với 2 thìa đường để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

- Sau khi làm sạch da tay, bạn thoa đều mặt nạ lên bàn tay và để yên trong vòng 15 - 20 phút.

- Cuối cùng, làm sạch mặt nạ trên da bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện 2 - 3 lần/tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt sau 2 tuần sử dụng.

Dưỡng da tay bằng cà chua

Cà chua không chỉ là thực phẩm tốt cho cơ thể mà còn đem lại kết quả trắng da tay vượt trội.

Các bước thực hiện:

- Thái lát 3-4 quả cà chua chín và cho vào máy xay sinh tố nghiền nát.

- Sau đó bạn thoa đều lên vùng da tay bị khô ráp.

- Để khô mặt nạ cà chua trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước mát

Thực hiện tối thiểu 2 đến 3 lần trên tuần để da tay sớm mềm mịn và đều màu.

Với 7 cách dưỡng da tay trên, hy vọng có thể giúp bạn tìm ra phương pháp chăm sóc da tay hiệu quả nhất tại nhà. Mỗi cách làm đẹp đều yêu cầu thời gian tác động nhất định, vì vậy bạn nên kiên trì áp dụng để sớm sở hữu làn da như mong muốn.

Theo Phụ nữ VN