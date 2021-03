Sở hữu làn da dầu, Son Ye Jin rửa mặt bằng nước chanh pha loãng để da ráo mịn và sáng căng

Son Ye Jin là một trong những "tường thành nhan sắc" của xứ kim chi và ở tuổi 39, nữ diễn viên này vẫn duy trì được nhan sắc tươi trẻ, đặc biệt là làn da tươi sáng và căng bóng. Khi tham gia hit phim truyền hình "Hạ Cánh Nơi Anh", Son Ye Jin cũng không hề makeup đậm, thậm chí còn "thản nhiên" để mặt mộc mà nhan sắc vẫn khiến vạn người phải rung động.

Để có được làn da khỏe đẹp bất chấp tuổi tác như vậy thì ngoài yếu tố trời cho, Son Ye Jin cũng chăm sóc làn da của mình từ khi còn trẻ. Và một trong những bí kíp rất thú vị của nữ diễn viên chính là rửa mặt bằng nước chanh pha loãng.

Cụ thể, Son Ye Jin từng rửa mặt bằng nước chanh khoảng 2 – 3 lần/tuần. Cách tiến hành cũng khá giản đơn, cô rửa mặt với nước chanh pha loãng rồi đắp lên mặt một chiếc khăn ấm. Cách làm này sẽ giúp làn da trở nên mềm mại hơn, lỗ chân lông như thông thoáng và sẵn sàng cho bước tiếp theo, đó là massage rồi lau mặt bằng bông cotton (cũng được thấm nước chanh pha loãng). Các thao tác này sẽ giúp Son Ye Jin có được làn da thoáng sạch và còn có tác dụng loại bỏ tế bào chết.

Nước chanh có chứa những dưỡng chất rất có lợi cho làn da, đặc biệt là vitamin C và citric acid có tác dụng làm sáng da theo thời gian. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Marina Peredo tại New York thì: "Vitamin C (có trong quả chanh) chính là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp vô hiệu các gốc tự do, kích thích sản sinh collagen".

Tuy nhiên cần lưu ý là bạn không được thoa nước cốt chanh trực tiếp lên da mặt mà phải pha loãng với nước, hoặc chỉ dùng những lát chanh rất mỏng để thả vào nước. Nếu không, nước cốt chanh đậm đặc sẽ khiến làn da bị kích ứng, bỏng rát hoặc xuất hiện đốm nâu, đây là khuyến cáo của bác sĩ Tsippora Shainhouse tại Beverly Hills. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn cần phải thử bôi nước chanh pha loãng lên cổ trước để xem xét phản ứng, nếu không xảy ra vấn đề thì mới dùng trực tiếp lên da mặt.

Sở hữu làn da dầu nên Son Ye Jin rất chú trọng đến việc rửa mặt. Cô thực hiện thao tác này chăm chỉ vào cả buổi sáng lẫn tối, ngay cả khi kết thúc công việc rất muộn, Son Ye Jin vẫn dành nhiều tâm huyết cho thao tác này: "Tôi luôn dành sự ưu tiên phần hơn cho việc làm sạch da", nữ diễn viên chia sẻ.

Son Ye Jin cũng không phải là tín đồ skincare nhiều bước. Theo nữ diễn viên thì rất khó để cô thực hiện một quy trình skincare nhiều thao tác như vậy, và việc có chăm da với quy trình đồ sộ hay không còn phụ thuộc vào tùy từng loại da. Với Son Ye Jin, cô thích một quy trình đơn giản chỉ vài bước và đương nhiên, không thể thiếu đi thao tác làm sạch và cả đắp mặt nạ để bổ sung độ ẩm cho làn da nữa.

*Sản phẩm mặt nạ giấy mà Son Ye Jin yêu thích:

Skin Inc Soothe-n-Purify Black Gold Mask

Theo Phụ nữ VN