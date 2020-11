Những chất tăng cường khả năng sinh sản cho nam giới

Selen: hữu ích cho việc hỗ trợ khả năng sinh sản của nam giới. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh. Nó bảo vệ các tế bào tuyến tiền liệt khỏi tổn hại. Sự thiếu hụt selen có thể dẫn đến lượng tinh trùng thấp.

Vitamin C: nên bổ sung vitamin C để tăng cường khả năng sinh sản. Vitamin C với bioflavonoids tăng cường sản xuất tinh trùng. Nó cũng ngăn ngừa vón cục, tăng tính lưu động của sự di chuyển.

Kẽm: Khi thiếu kẽm, cơ quan sinh dục của nam giới sẽ có những thay đổi đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình dạng và chức năng của tinh trùng. Hãy bổ sung kẽm cho tinh trùng khỏe mạnh. Khoáng chất này hỗ trợ các chức năng cơ quan sinh sản và sức khỏe miễn dịch. Sự xuất tinh khỏe mạnh có chứa hàm lượng kẽm cao. Dù chất bổ sung này giúp tăng cường khả năng sinh sản, nhưng điều quan trọng là đừng quá lạm dụng và phải cân bằng với đồng.

Vitamin E: là một vitamin thiết yếu cho sinh sản. Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng ngăn ngừa các độc tố như chì, cacbon, thủy ngân, benzen,... Bên cạnh đó, loại vitamin này còn có tác dụng tăng cường khả năng sinh sản đối với cả nam và nữ. Vitamin E giúp tăng khả năng di động của tinh trùng. Khả năng di chuyển của tinh trùng là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với khả năng thụ thai. Vitamin E là dưỡng chất có thể ngăn ngừa các gốc tự do làm ảnh hưởng tới khả năng chuyển động của tinh trùng, hoạt động như một hàng rào bảo vệ tinh trùng khỏi những yếu tố gây hại, giúp tinh trùng di chuyển nhanh hơn và dễ hơn tới gặp trứng để thụ tinh.

Dầu hạt lanh: Sử dụng chất bổ sung dầu hạt lanh để tăng cường khả năng sinh sản. Các axit béo thiết yếu cần thiết cho sự hoạt động của các tuyến sinh sản. Hạt giống cây lưu ly dầu anh thảo có thể được thay thế cho dầu hạt lanh.

Theo Thanh Hằng/SK&ĐS