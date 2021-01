Nhờ chăm diện 5 items này mà các sao nữ Hàn 30+ luôn sành điệu và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi

Ở tuổi đôi mươi thì không nói làm gì nhưng một khi đã vượt ngưỡng tuổi băm, chị em sẽ quan tâm hơn đến chuyện trẻ hóa nhan sắc. Muốn mình trông tươi xinh, trẻ trung hơn tuổi thì có nhiều cách, một trong số đó chính là lên đồ với những items phù hợp. Các sao nữ 30+ của Kbiz cũng đã rất thành công trong khoản diện đồ hack tuổi, tất cả là nhờ 5 món thời trang "đinh" dưới đây.

1. Áo len sáng màu

Áo len là item cơ bản của mùa Đông. Món thời trang này cũng có đa dạng mẫu mã, nhưng không phải thiết kế nào cũng có khả năng trẻ hóa phong cách. Các sao nữ Hàn ngoài 30 tuổi khá chuộng những chiếc áo len màu mè, bên cạnh những phiên bản màu trung tính. Áo len màu tươi tắn sẽ giúp phong cách của bạn trở nên thật nổi bật, thú vị chứ không bị nhạt nhẽo; thế nhưng quan trọng không kém, những mẫu áo len sáng màu sẽ giúp diện mạo của bạn như trẻ ra vài ba tuổi.

2. Chân váy ngắn

Nàng ngoài 30 tuổi nhất định phải có sẵn trong tủ đồ vài chiếc chân váy ngắn. Item này không đơn giản chỉ dừng lại ở vẻ nữ tính, sexy mà còn đem đến nét tươi trẻ, ngọt ngào cho cả set trang phục. Đó còn chưa kể, chân váy ngắn giúp hack dáng cực kỳ hiệu nghiệm vì tạo cảm giác thoáng đãng cho đôi chân, ngay cả khi bạn đi giày bệt, bỏ qua thao tác sơ vin, tổng thể vóc dáng vẫn vô cùng cao ráo.

3. Áo khoác màu be

Áo khoác màu be nói chung đều được đánh giá cao ở sự trang nhã, thanh lịch, rất dễ mix đồ và giúp bạn nâng điểm sành điệu. Thế nhưng bạn có để ý rằng, khi diện áo màu be, trông bạn sẽ trẻ trung hơn rất nhiều so với khi diện những chiếc áo khoác tối sầm tối sì? Các sao nữ xứ Hàn thường mix áo khoác màu be với muôn kiểu quần jeans hoặc quần ống rộng. Đặc biệt là khi mix với quần jeans, tổng thể trang phục của bạn càng thêm sáng sủa, tươi trẻ.

4. Quần jeans

Quần jeans là item kinh điển trong tủ đồ của các quý cô ở mọi lứa tuổi. Kiểu quần này mặc thế nào cũng bụi bặm, sành điệu và có khả năng trẻ hóa cả tổng thể trang phục, dù bạn mix với bất cứ kiểu áo nào. Về phần các sao nữ 30+ xứ Hàn, dẫu quần jeans đã rất trẻ trung nhưng họ còn mix&match theo cách sành điệu, hack tuổi hiệu nghiệm hơn nữa, đó là diện cùng những chiếc áo sáng màu, hoặc đi giày thể thao.

5. Giày sneaker trắng

Trong số các mẫu giày sneaker, sneaker trắng là phiên bản hack tuổi hiệu nghiệm bậc nhất. Sự xuất hiện của đôi giày sáng sủa này sẽ giúp tổng thể trang phục trông trẻ trung, trendy hẳn. Đó còn chưa kể, giày sneaker trắng nói chung đều có khả năng nâng cấp vẻ xịn đẹp cho cả set trang phục, ngay cả khi bạn diện những outfit nhạt nhòa đến đâu.

