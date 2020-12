Nhờ 4 thành phần này, nàng trẻ ra cả chục tuổi nếu biết cách chăm sóc da

1. Vitamin C

Đầu tiên là vitamin C - một "người tình" không bao giờ cưới của làn da. Tuy nhiên lại là chất chống oxy hóa mạnh nhất khiến hàng triệu con tim phải "say nắng".

Vì sao ư? Vì vitamin C còn có các tác dụng tuyệt vời như thúc đẩy sự hình thành collagen, bảo vệ da, chống nếp nhăn, làm sáng da, giúp da căng bóng và khỏe lên trông thấy. Bên cạnh đó, vitamin C còn rất tốt cho sức khỏe của cơ thể bạn. Cũng chính vì lẽ đó, mà vitamin C ngày càng hết sức quan trọng.

Hiện nay, trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm chứa vitamin C xuất hiện. Bạn có thể tìm thấy qua các sản phẩm serum dưỡng da, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng,..từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

2. AHA/BHA

Khi nhắc đến các thành phần giúp trẻ hóa làn da, bạn không thể nào bỏ qua hai thành phần quen thuộc đó chính là AHA và BHA.

Nếu vitamin C được mệnh danh là "người tình" của làn da, thì hẳn là AHA/BHA sẽ được tung hô là "ngôi sao sáng" trong thế giới chăm sóc da. Bởi tuần suất phủ sóng của hai thành phần này là nhiều vô kể.

Chúng không chỉ đem lại cho bạn một làn da khỏe mạnh, mà còn ngăn chặn được những vấn đề "khó nhằn" liên quan đến da như tẩy tế bào da chết, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới, cải thiện tình trạng mụn và lỗ chân lông bị bít tắc, chống lão hóa hiệu quả.

3. Retinol

Retinol là một tên gọi khác của vitamin A, được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp mỹ phẩm dạng chăm sóc da. Bạn có thể tìm thấy thành phần này trong các sản phẩm dưỡng da hoặc thuốc bôi điều trị da.

Retinol được sản xuất dưới 2 dạng: 1 là dạng bôi và 2 là dạng uống. Thường thì đa số sẽ sử dụng dạng bôi nhiều hơn, còn dạng uống có phần phức tạp bởi phải được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Với đặc tính như một chất chống ô xy hóa, retinol có tác dụng ngăn ngừa nếp nhăn, kích thích sản sinh collagen và điều trị mụn hiệu quả. Bên cạnh đó, retinol còn giúp giảm lượng sắc tố melanin trong da gây ra các vấn đề về lão hóa, phục hồi và chữa lành tổn thương da.

4. Hyaluronic Acid (HA)

Cuối cùng là sự góp mặt của Hyaluronic Acid hay còn được gọi tắt là HA - thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm chăm sóc da dành cho chị em phụ nữ dạo gần đây, bởi Hyaluronic Acid được biết đến như một dưỡng chất giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa da hữu hiệu.

Hyaluronic Acid là phân tử dạng gel có khả năng giữ nước rất tốt, có chức năng làm chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa những tế bào. Chính vì vậy, mà ngoài khả năng dưỡng ẩm cho da, Hyaluronic Acid còn làm rất tốt nhiệm vụ đối với sức khỏe xương khớp, tóc và mắt của bạn.

Hiện nay, trên thị trường mỹ phẩm đã có rất nhiều thương hiệu cho ra đời các dòng sản phẩm chứa thành phần HA dưỡng ẩm cho da, chẳng hạn như Hada Labo, Eucerin, Estee Lauder… với mức giá thành cực kỳ phải chăng. Vì vậy, bạn sẽ không quá khó để tìm kiếm cho mình một sản phẩm chứa thành phần HA.

Quy trình chăm sóc da cơ bản Bước 1: Tẩy trang Tẩy trang là bước đầu tiên và được xem là quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da cơ bản. Khi trang điểm, các lớp phấn, kem chống nắng, bụi bẩn, … sẽ bám chặt trên da nhiều giờ liền. Tẩy trang có nghĩa là loại bỏ lớp trang điểm, makeup trên làn da của bạn bằng các sản phẩm tẩy trang chuyên dụng. Bước 2: Làm sạch da

Trước hết, bạn cần làm sạch tay. Sau đó, sử dụng nước ấm lướt thật nhẹ nhàng trên da, không chà sát trên khuôn mặt của bạn. Điều này giúp cho làn da của bạn không bị kích ứng, tránh dùng nước nóng vì có thể gây bỏng. Nhẹ nhàng rửa sạch vùng da mặt dưới 10 giây bằng bàn tay của bạn. Có thể sử dụng nước ấm hoặc sữa rửa mặt. Nếu dùng sữa rửa mặt thì nên rửa sạch lại bằng nước ấm một lần nữa. Lưu ý không nên dùng khăn ẩm để chà sát trên da mặt. Vì khăn có thể gây kích ứng cho làn da của bạn đấy! Chỉ nên dùng khăn ẩm lau khô da để kết thúc bước 2. Bước 3: Tẩy tế bào chết Tẩy tế bào chết (tẩy da chết) là công đoạn đặc biệt quan trọng và các chuyên gia làm đẹp trong và ngoài nước luôn nhấn mạnh trước khi thực hiện các liệu pháp chăm sóc da. Trong cơ thể, việc trao đổi chất diễn ra liên tục, các tế bào chết sẽ được thay thế bằng các tế bào mới bằng các nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên (đường, muối, mật ong, chanh, tinh bột nghệ, …) hoặc kem tẩy tế bào chết chuyên dụng. Vì tẩy da chết thực sự đã giúp làn da bạn loại bỏ được một lớp tế bào chết bên trên làn da. Và sau khi tẩy tế bào chết, bạn áp dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da thì lúc này làn da của bạn cũng sẽ hấp thu dưỡng chất tốt nhất, các tinh chất trong mỹ phẩm cũng nhanh thẩm thấu lên làn da của bạn tốt hơn. Bước 4: Sử dụng nước cân bằng (Toner) Khi thực hiện xong bước tẩy da chết, bạn nên sử dụng nước cân bằng (Toner) để cân bằng độ pH tự nhiên cho da, giúp cấu trúc của da không bị thay đổi. Từ đó hạn chế tình trạng da bị mụn hoặc dễ bị khô. Cách dùng rất đơn giản! Bạn chỉ cần lấy bông thoa toner đều lên da mặt, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt. Cuối cùng, rửa lại với nước sạch là xong. Bước 5: Dùng các mỹ phẩm đặc trị Đừng quên sử dụng các mỹ phẩm đặc trị trong quy trình chăm sóc da cơ bản nếu như da bạn đang gặp phải tình trạng: mụn trứng cá, thâm nám,… Đối với các dòng mỹ phẩm chứa các hoạt chất AHA, BHA hay Glycerin, bạn nên thoa và để yên trên da trong vòng 20 - 30 phút. Việc làm này sẽ giúp các hoạt chất hoạt động trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Bước 6: Dưỡng ẩm Dưỡng ẩm da là bước giúp cho các sản phẩm đặc trị dễ dàng hấp thụ nhanh và sâu vào bên trong da. Kem dưỡng ẩm hoặc các dòng serum dưỡng ẩm còn có tác dụng cấp nước cho da, chống bong tróc da. Đặc biệt là chị em thuộc tuýp da dầu, da khô, bởi chúng sẽ giúp cân bằng độ ẩm trên da, giữ nước để da luôn căng mịn. Tuy nhiên, khi thoa kem dưỡng, bạn nên chú ý đến vùng da xung quanh mắt. Vùng da mắt là khu vực nhạy cảm, một là không nên thoa trúng vùng này, hai là chọn những dòng kem dưỡng ẩm có tác dụng dưỡng da mắt. Bước 7: Dưỡng vùng da quanh mắt Phần lớn, các chị em chúng ta thường bỏ qua việc chăm sóc vùng da mắt trong các bước dưỡng da mà chị em thực hiện. Đôi mắt được ví như "cửa sổ tâm hồn", chính vì vậy, đừng để quầng thâm, bọng mắt xuất hiện trên da mặt của chúng ta. Bước 8: Kem chống nắng Sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da cơ bản. Bạn nên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút để kem phát huy hết tối đa hiệu quả. Đó là toàn bộ 8 bước chăm sóc da cơ bản trong vòng một ngày mà mỗi cô gái đều cần biết và nắm rõ. Tuy nhiên, nhằm giúp cho quy trình dưỡng da trở nên đơn giản, các chuyên gia Hàn Quốc đã rút gọn quá trình trên như sau: Các bước chăm sóc da ban ngày B1: Làm sạch da. B2: Sử dụng các mỹ phẩm đặc trị. B3: Toner. B4: Dưỡng ẩm. B5: Dùng kem chống nắng. Các bước chăm sóc da ban đêm B1: Tẩy trang. B2: Rửa mặt với sữa rửa mặt. B3: Tẩy tế bào chết. B4: Toner. B5: Dưỡng ẩm.

