"Nàng thơ" mới của Đoàn Văn Hậu: Mặt mộc không tỳ vết, tưởng style bánh bèo điệu đà hóa ra cũng "chất" khỏi bàn

Ngay khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức bắt đầu thì Doãn Hải My đã là nhan sắc được chú ý nhất trong dàn thí sinh năm nay. Cô nàng từng gây bão truyền thông với nhan sắc "na ná" Nhã Phương, chiếm chọn spotlight của fanpage Hoa hậu Việt Nam và còn thu hút sự chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò cùng chàng cầu thủ sáng giá Đoàn Văn Hậu .

Không chỉ vậy, ngay tại sân khấu của đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, khoảnh khắc mà Đoàn Văn Hậu tặng hoa an ủi Doãn Hải My được truyền thông ghi lại lập tức trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội hôm ấy. Khi chàng mặc sơ mi trắng chuẩn soái ca, nàng diện áo dài trắng thướt tha nhẹ nhàng sóng đôi cùng nhau, tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp trong mắt người hâm mộ, và sau khoảnh khắc này, cặp đôi chắc chắn được dân tình quan tâm hơn cả.

Gạt bỏ những váy áo lộng lẫy của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My trở về với nhan sắc và phong cách của một cô nàng tuổi 19 ngọt ngào xinh xắn. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua gì Tân Hoa hậu, Hải My từng khoe làn da mộc mạc không tỳ vết và nhan sắc tự nhiên trong trẻo khiến công chúng ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Nàng đẹp không cần son phấn, duyên thật xinh rất hiền", nhan sắc của Doãn Hải My khiến công chúng nghĩ ngay đến câu hát này. Đúng thật, khi make up nhẹ nhàng hay để mộc hoàn toàn thì cô nàng vẫn xinh đẹp vô cùng. Làn da căng mịn, hồng hào ở tuổi 18 đôi mươi đúng là khiến các chị em phải ao ước.Nếu không chụp hình quảng cáo hay không lên đồ dự thi hoa hậu thì Doãn Hải My là một cô nữ sinh ngọt ngào xinh xắn nhẹ nhàng từ cách make up đến gu thời trang thường ngày.Cô nàng trung thành với mái tóc đen suôn dài cùng cách trang điểm tự nhiên với những sắc son ngọt ngào tô điểm.

Đôi khi cũng sang chảnh gợi cảm trong những bộ váy áo khoe vai trần mềm mại.

Tưởng đâu chỉ trung thành với style nữ tính nhẹ nhàng, nào ngờ "nàng thơ" của Đoàn Văn Hậu cũng cá tính sang chảnh ngút ngàn với những phong cách đơn giản nhưng toát lên thần thái riêng. Ccombo áo phông, chân váy jeans và cao gót tuy có hơi chững tuổi nhưng bù lại phô diễn được body chuẩn chỉnh của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Quần jeans ống rộng + áo ba lỗ dáng ôm chưa kể phụ kiện xuyệt tông hàng hiệu, Doãn Hải My như trở thành cô nàng fashionista chính hiệu với bộ cánh quan thuộc nhưng cực tôn dáng và thời thượng khỏi bàn.

Trở lại với style kín đáo nền nã, Doãn Hải My cũng thể hiện sự cao tay trong khoản mix đồ để cho ra những công thức tôn dáng chuẩn chỉnh cho mọi cô nàng.

