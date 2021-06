Kỳ Duyên đúng là “thánh” chọn giày hack dáng khi toàn đi những đôi siêu kéo chân, lại dễ mix đồ

Là Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh, cùng chiều cao lý tưởng là 1m73. Ấy thế nhưng, dù chân dài, dáng siêu cao, nàng hậu này cũng không hề chủ quan khi lên đồ. Cụ thể, ngoài việc ưu tiên những items thời thượng, tôn dáng, Kỳ Duyên còn rất chú trọng đến khoản lựa chọn giày dép sao cho hack chiều cao, kéo chân triệt để nhất. Ngắm các outfit của Kỳ Duyên, ta sẽ nhặt được cả một "rổ" các mẫu giày dép cực kỳ nịnh chân, chị em mà sắm theo hết thì mặc gì cũng ăn gian được ít nhất 5 phân chiều cao.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót vốn là kiểu giày có khả năng "ăn gian" chiều cao cực hiệu nghiệm. Tuy nhiên, nếu khéo chọn phiên bản giày cao gót phù hợp, bạn còn có thể kéo chân dài miên man hơn nữa. Về phần Kỳ Duyên, cô rất ưu ái kiểu giày cao gót mũi nhọn. Lựa chọn thông minh này sẽ tạo sự thanh thoát cho đôi chân, nhờ đó chiều cao được hack tối ưu, cặp chân càng được kéo dài "ảo diệu". Giày cao gót mũi nhọn còn ghi điểm ở sự chỉn chu, tinh tế nên rất hợp với những bộ đồ thanh lịch.

Giày màu be

Giày màu be là item nàng nào cũng cần có trong tủ đồ. Kiểu giày này rất dễ mix&match, có vai trò cộng điểm thanh lịch, trang nhã cho cả outfit. Ngoài ra, giày màu be do gần với màu da, nên cho hiệu ứng hack dáng triệt để, cặp chân của bạn trông sẽ dài hơn, ngay cả khi chỉ đi giày bệt. Kỳ Duyên khi chọn giày màu be thì ưu ái những đôi như sandal cao gót quai mảnh, hay giày cao gót mũi nhọn, tất cả đều giúp hoàn thiện những outfit đẹp và siêu tôn dáng.

Mule

Do có thiết kế thoáng chân, mule sẽ giúp vóc dáng của chị em thêm cao ráo. Kỳ Duyên còn "cao tay" tới mức chọn những đôi mule mũi nhọn hoắt, có gót để tối ưu hóa hiệu quả kéo chân, hack dáng và tăng vẻ nữ tính, sang chảnh cho tổng thể trang phục. Khi cần cảm giác thoải mái, êm chân và tạo sự năng động, cá tính, Kỳ Duyên sẽ đi loafer dáng mule.

Sandal quai trong

Sandal quai trong chính là xác là kiểu giày "bất bại" trong khoản hack dáng. Kỳ Duyên đã khéo chọn một đôi sandal cao gót nên vóc dáng cao ráo của nàng hậu càng được tôn lên triệt để. Sandal quai trong dễ mix đồ, chị em có thể nhấn nhá kiểu giày này cho mọi set đồ hè để ghi điểm sành điệu, phóng khoáng.

Sandal dáng mule

Trong trường hợp chị em chưa biết, sandal dáng mule chính là kiểu giày hot nhất trong mùa hè 2021. Kiểu dáng của sandal mule rất thoáng chân, cộng thêm phần gót cao nên càng kéo chân "dữ dội". Sandal mule còn được đánh giá cao ở sự thanh lịch và tinh tế, giúp chị em nâng tầm phong cách hiệu quả.

Slingback

Slingback là kiểu giày "chắc chân" hơn mule, nhưng cho hiệu quả hack dáng không hề kém cạnh. Kỳ Duyên từng mix đôi giày này với áo outfit gồm áo thun + quần jeans ống đứng dài trên mắt cá chân, và có được tổng thể cao ráo, trẻ trung và thời thượng. Đặc trưng của giày slingback còn là sự thanh lịch, chỉn chu nên bạn có thể diện mẫu giày này đi làm.

Theo Pháp luật và bạn đọc