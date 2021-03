Hoa hậu Diễm Hương khoe body nóng bỏng, không tập tành chỉ giữ dáng với muối và ớt

Đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương thời điểm ấy ghi điểm trong mắt công chúng bởi dung mạo ngọt ngào, kiêu sa nổi bật với nụ cười có má lúm đồng tiền duyên dáng.

Tuy nhiên, như bao Hoa hậu khác khi vắng bóng khỏi làng giải trí một thời gian và quay trở lại với nhan sắc khác lạ, mỹ nhân 9X vướng phải không ít các nghi vấn "dao kéo". Ngay cả khi nàng Hậu nhiều lần lên tiếng phủ nhận, dân mạng cũng không ngừng bàn tán về sự đổi khác của ngoại hình.

Sau 11 năm đăng quang, Diễm Hương từ một mỹ nhân có gương mặt đầy đặn và thanh tú đã trở thành quý cô cằm nhọn, mũi dọc dừa thon gọn.

Theo như người đẹp từng lên tiếng, sự thay đổi về dung mạo phần lớn đến từ việc "F5" phong cách trang điểm cũng như giảm cân.

Mới đây nhất, khi đăng tải hinh ảnh khoe cận cảnh đường cong vóc dáng chuẩn chỉnh trong bộ váy ôm sát, Diễm Hương tiếp tục làm dân tình chao đảo trước vẻ đẹp ngoại hình. Thay vì dành trọn sự chú ý gương mặt Vline, đặc điểm ai cũng chú ý hơn cả chính là thềm ngực đầy, nóng bỏng của bà mẹ 1 con.

Chọn cho mình chiếc váy bodycon mang sắc hồng ngọt ngào lại còn sở hữu kiểu dáng nâng trọn đôi gò bồng đảo, Diễm Hương làm dân tình ngẩn ngơ không rời mắt. Khó ai tin rằng hình thể chuẩn mực và nóng bỏng này là của bà mẹ một con.

Hiểu được rằng nhiều người hâm mộ sẽ bàn tán về ngoại hình mướt mát có thể do tu sửa, người đẹp 9X cũng chia sẻ tại chiếc váy quá đỗi gợi cảm mà thân hình thắt đáy lưng ong cũng trở nên sexy hơn bao giờ hết.

Quả thật, so sánh với những hình ảnh thời thi Hoa hậu trước đây, vóc dáng của Diễm Hương vốn đã rất nuột nà thế nên không có chuyện chân dài đã thực hiện "dao kéo" vòng 1.

Đi cùng với loạt ảnh khoe dáng, Diễm Hương còn tiết lộ bí quyết để duy trì ngoại hình chuẩn chỉnh vô cùng nghiêm khắc: "Dù không đủ thời gian tập thể dục, dù em cũng uống cồn sương sương, nhưng duy trì ngày 1 ly nước muối và 2 gói ớt chuông. Size S vẫn là size đồ của Em nghen."

Thừa nhận không tập tành vì bận rộn, nàng Hậu 1 con tiết lộ bí quyết tút dáng ngọc ngà với nước muối và ớt chuông lạ lẫm.

Có thể nói, dù nhan sắc có phần đổi khác, Diễm Hương vẫn duy trì được xuất sắc vóc dáng nuột nà, gợi cảm. Với những bí quyết mà nàng Hậu chia sẻ, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy khó tin hay thậm chí là có phần "rùng rợn". Tuy nhiên, trên thực tế thì phương pháp giữ dáng với muối và ớt chuông cũng từng được biết đến khá nhiều bởi hiệu quả khả quan, an toàn nếu biết áp dụng chừng mực.

Vậy, thực hư việc giảm cân bằng nước muối và ớt chuông hiệu quả ra sao?

Giảm cân bằng nước muối

Nước muối có tính sát khuẩn và kháng viêm tốt, uống nước muối có nồng độ phù hợp sẽ giúp làm sạch đường ruột hay thậm chí là detox cơ thể. Với những chị em mong muốn sở hữu hình thể quyến rũ, bạn có thể pha 2 thìa cà phê muối tinh luyện vào 1 lít nước lọc. Sử dụng mỗi sáng 1 ly nước muối loãng để giúp khử trùng dạ dày, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố, từ đó giúp giảm cân một cách dễ dàng và hiệu quả. Sau khi uống nước muối, bạn không nên gì trong khoảng 45 đến 60 phút đầu tiên.

Việc giảm cân, detox bằng nước muối đem lại hiệu quả cao, nhưng uống không đúng cách thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, đây là phương pháp chỉ phù hợp với những chị em không mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Ngoài ra, cần phải kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện khoa học nếu muốn vóc dáng thay đổi rõ rệt.

Giảm cân bằng ớt chuông

Sở dĩ ớt chuông được cho là có khả năng hỗ trợ cơ thể giảm cân vì đây là loại thực phẩm chứa vitamin C, A cao gấp khoảng 2,5 lần so với quả cam. Ngoài ra, chất capsaicin trong ớt chuông có khả năng sinh nhiệt lớn, có tác dụng đốt cháy chất béo hiệu quả cũng như giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, từ đó khiến cho quá trình giảm cân hiệu quả, an toàn, nhanh chóng hơn. Đặc biệt, trong loại quả mang đủ 3 màu xanh, đỏ, vàng này còn có thành phần CH-19, được biết đến là chất có tác dụng ngăn sự phát triển của các tế bào mỡ, giảm thiểu nguy cơ chất béo tích tụ trong cơ thể.

Sử dụng ớt chuông để giảm cân, chị em có thể chế biến chúng thành những loại món ăn, nước ép khác nhau tuỳ vào khẩu vị và sở thích cá nhân. Tuy nhiên, bạn không nên thay thế thực đơn ăn uống hàng ngày bằng ớt chuông toàn bộ mà chỉ nên sử dụng ở một lượng vừa phải.