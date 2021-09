Giãn cách, chị em tự tin đánh bay mụn bọc với 3 món này

Mụn là một vấn đề trên da mà bất kỳ ai cũng đã và đang phải trải qua trong đời. Mụn hầu như xuất hiện ở mọi lứa tuổi và càng nhiều hơn ở tuổi dậy thì, thậm chí dai dẳng cho đến tuổi 25. Mụn thường xảy ra do nhiều nguyên nhân, nếu chúng ta tìm ra được lí do trị mụn thì sẽ giúp cho quá trình trị mụn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Dầu nhờn tiết qua lỗ chân lông, nếu không được làm sạch sẽ khiến bít tắc lỗ chân lông. Lâu ngày tạo thành bã nhờn trong lỗ chân lông, đây là môi trường thích hợp để vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm và hình thành mụn.

Bạn cần nhận diện 1 số tình trạng mụn mình đang gặp phải để có cách điều trị hợp lý.

Tình hình dịch bệnh tuy đang có dấu hiệu kiểm soát được chặt chẽ, nhưng hiện 1 số vùng vẫn đang phải khoanh vùng chặt chẽ. Shipper giao hàng thương mại không thể hoạt động, do dó, chị em bị mụn bùng phát chỉ còn cách "cố thủ" tại nhà và điều trị với nguyên liệu sẵn có. Tình trạng mụn đầu đen, mụn bọc và mụn cám có thể giải quyết được tại nhà. Sau đây là 1 số cách điều trị đã được nhiều chị em kiểm chứng.

Cách trị mụn bọc

1. Các trị mụn bọc bằng tỏi

Một số nghiên cứu cho kết quả rằng tỏi chứa nhiều hoạt chất như allicin, diallyl disulfide và sulphur có tác dụng diệt khuẩn, kháng viêm, giảm tình trạng sưng đỏ tại những vùng da bị mụn bọc. Trị mụn bằng tỏi giúp các nốt mụn nhanh chóng hết viêm, giảm đau nhanh hơn và khiến mụn biến mất.

Hàm lượng cao các chất chống oxy hóa còn giúp loại bỏ các gốc tự do, qua đó làm chậm quá trình lão hóa da, giảm mức độ nghiêm trọng của các loại mụn bọc.

Cách thực hiện

- Chọn những tép tỏi đẹp, căng bóng, sau đó thực hiện xay và ép nghiền lấy nước.

- Chấm lên vết mụn bọc sưng không quá 30 phút, sau đó rửa lại với nước sạch.

- Thực hiện tuần 3 lần để hiệu quả trị mụn bọc thấy rõ.

2. Cách trị mụn bọc bằng trà xanh

Lá trà xanh có chứa chất oxy hóa cao gấp 20 lần vitamin E. Ngoài ra, chất catechin có trong trà xanh giúp tiêu diệt triệt để các vi khuẩn gây mụn, viêm sưng, giúp đào thải các độc tố ra khỏi làn da của bạn. Trà xanh có chứa chất diệp lục, với chất này sẽ giúp cho quá trình tái sinh làn da của bạn được nhanh hơn và tăng khả năng miễn dịch giúp cho da săn chắc và khỏe hơn.

Trà xanh có tính chất làm se (astringency) nên sẽ làm sạch lỗ chân lông.

Cách thực hiện:

- Bạn hãy chọn những lá trà xanh tươi, nếu không có lá trà tươi, có thể dùng bột trà xanh hoặc trà xanh búp.

- Cho lá trà vào máy xay nhuyễn với nước sạch.

- Thực hiện thao tác đắp mặt với hỗn hợp đặc sệt vừa xay. Để trong 20 phút rồi rửa sạch với nước.

- Duy trì tuần từ 2-3 lần.

3. Cách trị mụn bọc bằng nước cốt chanh

Giải mã công dụng trị mụn bọc thần thánh của chanh phải kể đến citric acid và ascorbic acid có trong chanh. Citric acid là một loại AHA có trong các họ hàng của cam quýt bao gồm cả chanh có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng làm sáng da, cải thiện bề mặt da sần sùi, làm mờ thâm sẹo, bên cạnh đó còn có khả năng ngăn ngừa mụn bọc. Vitamin C của chanh tồn tại ở dạng ascorbic acid, có khả năng chống oxy hóa, kéo lành các vết thương do mụn nhanh hơn, thu nhỏ một phần lỗ chân lông to, điều tiết bã nhờn hiệu quả.

So với chanh xanh thì chanh vàng chứa nhiều vitamin C hơn.

Cách thực hiện:

- Bạn vắt lấy nước cốt chanh và chấm lên vết mụn bọc sưng.

- Lưu lại trên da không quá 30 phút, sau đó rửa lại với nước sạch.

- Thực hiện tuần 3 lần để hiệu quả trị mụn bọc thấy rõ.

Cách trị mụn cám

1. Cách trị mụn cám bằng lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà chứa axit amin giúp tăng độ đàn hồi, vitamin B hỗ trợ tái tạo và nuôi dưỡng da, enzyme lysozyme tiêu diệt vi khuẩn gây mụn cám, hỗ trợ kiềm nhờn, làm sạch da và se nhỏ các tuyến chân lông.

Thông thường, cả lòng trắng và lòng đỏ đều được dùng trong chăm sóc và trị mụn rất tốt. Nhưng nói về hiệu quả trị những đốm mụn cám li ti thì lòng trắng trứng gà vẫn được sử dụng rộng rãi hơn.

Cách thực hiện:

- Tách lòng trắng trứng để riêng ra một cái bát nhỏ và đánh bông lòng trắng trứng bằng tay hoặc bằng máy đánh trứng. Bạn có thể thêm 1 vài giọt chanh để khử mùi tanh.

- Thoa một lớp lòng trắng đã đánh bông thành một lớp mỏng lên da.

- Để lớp lòng trắng trên mặt trong vòng 10 phút hoặc đến khi bạn cảm thấy lớp mặt nạ đã khô nhẹ.

- Dùng nước ấm rửa mặt, sau đó vỗ nước lạnh để lỗ chân lông ở vùng da đắp mặt nạ se khít. Bạn nên thực hiện phương pháp này 2-3 lần mỗi tuần.

2. Cách trị mụn cám bằng yến mạch

Trong yến mạch có chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết giúp đẩy nhân mụn cám, giúp da mau lành và làm sáng da, thu nhỏ lỗ chân lông, trẻ hóa da cũng như phục hồi các thương tổn do mụn ẩn gây ra. Yến mạch chứa Carbohydrate chiếm 6%, 9,2% chất béo, 11,2% protein và 7,1% chất xơ hòa tan cùng các khoáng chất như Ca, K, Ph, Mg, Fe, Na.

Ngoài ra, bột yến mạch chứa 4,5% các loại vitamin có lợi cho cơ thể và làm đẹp như vitamin B, vitamin E, vitamin B6.

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị 2 thìa cafe bột yến mạch, 1 thìa cà phê mật ong, 2 thìa sữa chua.

- Trộn đều cho hỗn hợp sánh mịn với nhau.

- Đắp mặt nạ lên da và thư giãn trong khoảng 15 - 20 phút.

- Thực hiện 2-3 lần tuần.

Cách trị mụn đầu đen

1. Cách trị mụn đầu đen bằng mặt nạ nghệ và mật ong

Từ lâu, cả hai thành phần tuyệt vời này đã được ứng dụng trong việc chữa bệnh và chăm sóc da. Hoạt chất curcumin có trong củ nghệ là chất kháng khuẩn tự nhiên và có tác dụng loại bỏ các vi khuẩn ở lỗ chân lông. Cả nghệ và mật ong đều có đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa, từ đó cải thiện kết cấu và sức khỏe làn da.

Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 muỗng canh bột nghệ nguyên chất và 1 muỗng canh mật ong để triệt tiêu sợi bã nhờn và mụn đầu đen ở cánh mũi.

Cách thực hiện:

- Trộn đều bột nghệ và mật ong để tạo thành hỗn hợp dạng sệt.

- Thoa lên vùng da bị mụn đầu đen và để khô trong vòng 10-15 phút.

- Rửa lại bằng nước ấm, sau đó thoa kem dưỡng ẩm lên vùng da vừa đắp mặt nạ. Thực hiện mỗi tuần 1 lần.

2. Cách trị mụn đầu đen bằng mặt nạ cà chua

Cà chua có tính kháng khuẩn tự nhiên giúp làm khô mụn đầu đen. Nó cũng chứa lycopene, một chất chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do.

Cách thực hiện:

- Tìm chọn quả cà chua vỏ căng mọng, không sâu, không bầm dập.

- Lột vỏ và xay nhuyễn cà chua, sau đó thoa lên toàn bộ vùng da bị mụn đầu đen trước khi đi ngủ.

- Để qua đêm và rửa lại bằng nước sạch vào sáng hôm sau. Thực hiện 2-3 lần/tuần.

Theo Phụ nữ VN