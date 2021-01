Giảm cân khi ngủ: không thực hiện bất cứ điều gì mà vẫn có thể đốt cháy mỡ thừa

Bác sĩ Helen Lawal chia sẻ phương pháp giảm cân độc đáo. Ảnh: JLife Magazine Manchester

Trao đổi trong một chương trình của Channel 4 (Anh) với chủ để Làm thế nào để giảm cân hiệu quả? (How to loose weight well), bác sĩ Helen Lawal, bác sĩ đa khoa về lĩnh vực y học lối sống và làm việc cho Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), đã tiết lộ cách giúp chị em phụ nữ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa mà không cần thực hiện bất cứ điều gì.



Chìa khóa của phương pháp giảm cân này khai thác lợi ích từ giấc ngủ của mỗi người. Bác sĩ Helen cho biết: "Trung bình chúng ta đốt cháy khoảng 300 calo trong khi ngủ vào ban đêm". Theo đó, ngủ trong phòng lạnh là điều kiện duy nhất cần thiết để đạt được mục đích của quá trình giảm cân.

Tiến sĩ Helen Lawal trình bày trong chương trình cùng với Tiến sĩ Javid Abdelmoneim. Ảnh: Channel 4

Chất béo nâu (mỡ nâu) - chìa khóa vàng mở ra cánh cửa giảm cân

"Theo lý thuyết, khi ngủ dưới điều kiện nhiệt độ lạnh, thấp hơn nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ kích hoạt một loại mô gọi là chất béo nâu (mỡ nâu) để đốt cháy thêm calo khi cơ thể cố gắng làm ấm", bác sĩ Helen cho biết.

Đồng nghiệp của bác sĩ Helen, tiến sĩ Michael Simmons (Anh) đã sử dụng máy đo thân nhiệt để chỉ ra cách thức cơ thể hoạt động để đốt cháy mỡ thừa khi ngủ ở nhiệt độ phòng lạnh. Ông cho biết, nói đơn giản, chất béo nâu là chất béo khiến cơ thể gầy đi.

"1 gram chất béo nâu có thể tạo ra nhiệt lượng gấp 300 lần so với 1 gram bất kỳ loại mô nào khác trong cơ thể", tiến sĩ Michael cho biết.

Để giảm cân, điều duy nhất chị em phụ nữ cần đảm bảo là cơ thể ngủ trong phòng ở nhiệt độ từ khoảng 18 đến 19 độ C. Tiến sĩ Michael chỉ ra, một nghiên cứu đã cho thấy, 18 hoặc 19 độ C là điều kiện đủ để chất béo nâu phát huy công dụng.

Chất béo nâu là gì?

Cơ thể người có 5 loại chất béo: chất béo nâu (mỡ nâu), chất béo trắng (mỡ trắng), mỡ dưới da, chất béo nội tạng và mỡ bụng.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người gầy có xu hướng có nhiều mỡ nâu hơn những người thừa cân, béo phì. Khi chất béo nâu được kích thích nó có thể đốt cháy calo. Ngoài ra, giới y học cũng đang nghiên cứu chất béo nâu như một phương pháp điều trị béo phì bằng cách tăng mỡ nâu hoặc kích thích mỡ nâu hiện có trong cơ thể.

Trong khi đó, các loại chất béo khác trong cơ thể không có chức năng này.

Giáo sư Michael Simmons (Anh). Ảnh: Channel 4

Ngủ khỏa thân - phương pháp giảm cân hiệu quả

Ngoài ngủ dưới điều kiện nhiệt độ lạnh, kết hợp thêm ngủ khỏa thân sẽ làm tăng hiệu quả giảm cân nhanh chóng. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (US National Institues of Health), ngủ trong điều kiện mát mẻ hoặc lạnh giúp cơ thể tăng cường hoạt động trao đổi chất và tạo ra nhiều chất béo nâu hơn để giữ ấm cho cơ thể. Và ngủ khỏa thân là một trong những phương pháp giúp cơ thể duy trì ở điều kiện lạnh.

Để tiến hành kiểm tra, bác sĩ Helen đã làm lạnh phòng của mình trước khi ngủ và sử dụng máy đo thân nhiệt để theo dõi nhiệt lượng của cơ thể. Kết quả cho thấy, chỉ sau một đêm, cơ thể bác sĩ Helen đã giảm được 75 calo. Từ đó, tiến sĩ Michael cho biết, nếu duy trì làm lạnh phòng trước khi ngủ, cơ thể bạn có thể giảm đến 500 calo sau mỗi tuần.

Ấn tượng trước kết quả thu được, bác sĩ Helen chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi không cần khổ luyện hay tập thể dục thể thao mà vẫn có thể đốt cháy calo trong khi ngủ. Dường như, điều này cũng giúp vòng eo của bạn thon gọn hơn. Vì vậy, hãy bật nhỏ điều hòa hoặc mở cửa sổ khi ngủ để nhiệt độ phòng trở nên thấp và bắt đầu quá trình giảm cân".

Theo Phụ nữ VN