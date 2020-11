Đỗ Thị Hà từng thay cơm bằng khoai lang để giữ dáng

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam tối 20/11. Người đẹp Thanh Hóa có lợi thế về chiều cao (175 cm) với đôi chân dài 111 cm cùng số đo hình thể: 80-60-90 cm. Hoa hậu 19 tuổi hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.



Trước khi đăng quang, Đỗ Thị Hà từng tiết lộ thói quen ăn uống healthy trên Instagram để giữ gìn vóc dáng. Theo đó, bữa ăn của Đỗ Thị Hà có đầy đủ các nhóm dinh dưỡng bao gồm: chất xơ, tinh bột, đạm. Tuy nhiên, thay vì ăn cơm trắng như thói quen của hầu hết người Việt, Đỗ Thị Hà thay thế bằng khoai lang luộc.





Vẫn chứa tinh bột nhưng lượng carbs trong khoai ít hơn hẳn so với cơm, bột mỳ hay khoai tây. Loại tinh bột này cũng nhanh tạo cảm giác no bụng, no lâu hơn và chứa nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể. Ngoài ra, so với cơm hay bún, phở, khoai lang lại chứa nhiều chất xơ, có lợi cho tiêu hóa, trao đổi chất. Nhờ những tác dụng đó mà khoai lang được xem như thực phẩm vàng "trong làng giảm cân", thường xuyên có mặt trong các chế độ ăn cải thiện vóc dáng.

Đỗ Thị Hà cho biết cô không ăn Keto (tiêu thụ ít tinh bột, vừa phải protein, nhiều chất béo) mà vẫn ăn các loại thực phẩm chứa tinh bột tốt như khoai lang, bí đỏ.

Bên cạnh carbs, protein cũng rất quan trọng để tạo cảm giác no bụng, cung cấp năng lượng cho não bộ, cơ thể hoạt động, tránh tình trạng uể oải, đuối sức. Nhóm chất này cũng là thành phần quan trọng cấu tạo, duy trì cơ bắp, giữ cho cơ thể săn chắc. Đỗ Thị Hà chọn trứng gà luộc, thịt ức gà... để nạp protein cho cơ thể. Các bữa ăn của người đẹp 10X luôn xuất hiện nhiều rau, củ nhằm tăng cường chất xơ cho cơ thể, có lợi cho tiêu hóa, tốt cho cả da lẫn dáng.





Khi đặt mục tiêu giữ dáng, giảm cân, bạn cũng nên ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc, hấp, áp chảo... giống tân Hoa hậu nhằm "bảo toàn" tối đa dưỡng chất của món ăn đồng thời hạn chế nạp thêm dầu mỡ, gia vị vào cơ thể.





Theo Ngôi sao