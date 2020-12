Đây là kiểu tóc ngắn hot nhất màn ảnh Hàn 2020, nàng ngoài 30 tuổi "đu" theo thì càng đột phá nhan sắc

Không khó để các nàng bắt gặp những quý cô tóc ngắn trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Và bạn cũng có thể lựa chọn được rất nhiều kiểu tóc phong phú xuất hiện trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Tuy nhiên đa dạng thì đa dạng, vẫn có những phiên bản tóc ngắn được các nữ diễn viên Hàn ưu ái hơn tất thảy. Và trên màn ảnh Hàn năm 2020, chúng ta đã chứng kiến sự lên ngôi của một kiểu tóc ngắn siêu sành điệu, đó chính là tóc ngắn tỉa layer.

Ngay từ khoảng giữa năm, "nữ hoàng hack tuổi" xứ Hàn Jang Nara đã chọn kiểu tóc ngắn tỉa để hoàn thiện hình tượng trong phim Oh My Baby. Lựa chọn này không chỉ giúp nữ diễn viên hack tuổi ngoạn mục hơn nữa, mà còn đem đến cho cô vẻ ngoài hiện đại, cá tính nhưng cũng có gì đó rất ngọt ngào.

Bên cạnh đó, nữ phụ xinh đẹp trong bộ phim hot hit "Psycho But It's Okay" (Điên Thì Có Sao) cũng cắt tóc ngắn tỉa layer để nhập vai thật ngọt. Kiểu tóc ngắn đã mang đến visual cực trẻ trung, trendy cho cô nàng Park Gyu Young và làm bật lên nhan sắc trong trẻo vốn có của nữ diễn viên.

Sang đến khoảng cuối năm, nữ phụ Kang Han Na của Start-Up cũng có màn lột xác từ tóc dài thành tóc ngắn tỉa layer. Và không thể phủ nhận rằng, kiểu tóc đã hô biến visual của cô trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, đồng thời cũng rất hợp với hình tượng cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán của một doanh nhân. Cũng nhờ Kang Han Na, chị em sẽ nhận thấy rằng kiểu tóc ngắn tỉa layer cực hợp với môi trường công sở, vì lựa chọn này đủ thanh lịch, trang nhã nhưng lại không hề cứng nhắc chút nào.

Cứ tưởng rằng, kiểu tóc ngắn tỉa layer xuất hiện đến thế là đủ rồi nhưng gần đây, trong những pô ảnh giới thiệu tác phẩm truyền hình sắp chiếu, "nữ thần nhan sắc" Yoona lại xuất hiện với một kiểu tóc mới toanh và đó không gì khác chính là tóc ngắn tỉa layer. Kiểu tóc này giúp diện mạo của Yoona trở nên mới lạ, cá tính hơn nhưng vẫn giữ được cho cô vẻ nữ tính, ngọt ngào. Bên cạnh đó, trông Yoona cũng sành điệu, chất chơi hẳn lên nhờ kiểu tóc mới.

Kiểu tóc ngắn tỉa layer là một lựa chọn cực kỳ dễ kết thân, phù hợp với nhiều hình dạng gương mặt và thậm chí còn tạo hiệu ứng thon gọn, thanh thoát hơn cho "mặt tiền" của các chị em. Với kiểu tóc này, bạn thậm chí chẳng cần nhuộm màu, để đen nguyên bản thì vẻ ngoài cũng đã rất ấn tượng. Trong trường hợp muốn làm sáng da, gia tăng độ trẻ trung thì màu nhuộm nâu hạt dẻ là lựa chọn cực ổn áp. Cuối cùng, tóc ngắn tỉa layer cực được việc trong khoản nâng cấp vẻ sành điệu, thời thượng cho chủ nhân nên muốn tạo một cú lột xác ngoạn mục, đưa nhan sắc tới đỉnh cao, chị em rất nên thử kiểu tóc ngắn hot nhất màn ảnh Hàn năm 2020 này.

Theo Phụ nữ Việt Nam