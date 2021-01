Đây là 5 tuyệt đỉnh bí kíp giúp các bác sĩ chống lão hóa thành công mỹ mãn hơn tất thảy chị em chúng ta

Với lượng kiến thức khổng lồ về điều trị, chăm sóc làn da, các bác sĩ chắc chắn chống lão hóa đỉnh hơn dân không chuyên như chị em chúng ta rất nhiều. Đây là lý do, một khi các bác sĩ da liễu chia sẻ những bí kíp chống già, chị em nhất định nên tham khảo và ghi nhớ thật kỹ. Dưới đây là những tips ngăn lão hóa, thậm chí còn giúp "cải lão hoàn đồng" cho làn da được chính các bác sĩ da liễu áp dụng, chị em không học hỏi là thiệt ghê gớm.

1. Bôi kem chống nắng nghiêm túc, bôi lại nhiều lần trong ngày

Kem chống nắng quan trọng đến nỗi mà theo các bác sĩ, nếu chỉ được chọn một sản phẩm skincare để bôi thì đó chắc chắn phải là kem chống nắng.

Các bác sĩ luôn hiểu rõ ràng tầm quan trọng không thể bàn cãi của kem chống nắng, bởi vậy mà họ bôi sản phẩm này không sót ngày nào, kể cả khi trời âm u hay mưa gió; nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Do thời gian bảo vệ làn da của kem chống nắng chỉ kéo dài đến khoảng 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ luôn thoa lại nhiều lần trong ngày để làn da luôn được bảo toàn tối ưu khỏi ánh nắng. Thậm chí, bác sĩ nổi tiếng Joshua Zeichner tại New York còn cẩn thận đặt báo thức để thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng đồng hồ: "Tôi và vợ sẽ đặt báo thức để nhắc nhở bản thân thoa lại kem chống nắng bởi chúng ta rất dễ quên thao tác này. Hơn nữa, chỉ một lần bôi kem chống nắng chưa bao giờ là đủ để bảo vệ làn da".

2. Làm sạch hai lần để bảo toàn collagen

Với một số nàng, làm sạch hai lần chỉ đơn thuần là chạy theo xu hướng hoặc giúp da sạch sẽ, yên tâm hơn nhưng với bác sĩ Whitney Bowe tại New York, bước làm sạch hai lần quan trọng đến nỗi có thể "bảo toàn collagen". Và sau khi đã được bác sĩ Whitney "giác ngộ" công dụng tuyệt vời như vậy của bước làm sạch kép, chắc chắn là chị em sẽ áp dụng phương pháp làm sạch này chăm chỉ, không thiếu buổi tối nào. Tuy nhiên, bạn cũng cần thao tác nhẹ nhàng với làn da bởi nếu chà xát mạnh: "Da bạn sẽ dễ lão hóa", bác sĩ Whitney lưu ý.

3. Không bao giờ dụi mắt

Vùng da quanh mắt là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, nếu vùng da này gặp bất cứ vấn đề gì như: quầng thâm, sưng mọng, chảy xệ, gương mặt của bạn cũng kém xinh tươi đi rất nhiều… Theo bác sĩ Nada Elbuluk tại New York: "Làn da quanh mắt sẽ trở nên tối sầm đi nếu bạn dụi mắt hay chà xát thường xuyên". Bởi thế cho nên, không dụi mắt hay tác động mạnh vào vùng da quanh mắt mỏng manh chính là một trong những tip tưởng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả để ngăn lão hóa.

4. Dùng serum vitamin C vào buổi sáng

Quy trình của các bác sĩ da liễu không thể thiếu một lọ serum vitamin C, và họ thường bôi sản phẩm này vào buổi sáng. Vitamin C không chỉ có tác dụng thắp sáng làn da của bạn, xóa mờ nốt thâm, kích thích sản sinh collagen mà còn là chất chống oxy hóa giúp vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do, chặn đứng sự tấn công của nhiều yếu tố gây hại khác từ môi trường - điều mà không phải lọ kem chống nắng nào cũng làm được. Các bác sĩ sẽ bôi serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng và như thế, làn da của bạn sẽ trở nên "bất khả xâm phạm".

6. Ngủ sớm

Bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut cho hay: "Tôi đã ý thức sâu sắc về việc ưu tiên giấc ngủ hơn là dành thêm 1 tiếng đồng hồ để chơi iPad". Bác sĩ chia sẻ thêm: "Khi bạn không ngủ đủ, hormone cortisol sẽ tăng lên nhanh chóng, gây nên tình trạng kích ứng trong cơ thể". Điều này sẽ dẫn đến những vấn đề về da như mụn, chứng đỏ mặt trở nên nghiêm trọng hơn và lâu dần còn khiến nếp nhăn xuất hiện. Tóm lại, muốn trẻ lâu thì bạn cần phải đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc, như thế thì sẽ giảm bớt được gánh nặng trong khoản skincare ngừa lão hóa.

Theo Phụ nữ VN