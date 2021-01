Chú ý thường xuyên đến 4 yếu tố này, nàng công sở ít vận động sẽ có vòng eo gọn gàng trông thấy

Vòng 2 to do những yếu sau: Thức ăn, mỡ, nước dưới da, cơ bụng. Vì vậy, muốn bụng gọn cần phải giảm các thành phần trên. Dưới đây là bí quyết bạn có thể tham khảo:

Thức ăn

Đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ phải nhịn ăn. Nhưng thực ra không phải vậy. Nếu bạn nhịn ăn thì bụng sẽ to hơn. Cách đúng đắn nhất là GIẢM lượng thức ăn mỗi lần nạp vào, không ăn quá no. Chia nhỏ bữa ăn ra là nguyên tắc đầu tiên nếu muốn bụng nhỏ.

Thay vì 1 ngày ăn 3 bữa thì chia nhỏ thành 5,6 bữa.

Tiếp nữa là hạn chế ăn tối sau 8-9h nếu không phải là người tập luyện thể thao thường xuyên. Bạn hãy thử 1 tuần không ăn gì sau 8-9h tối và so sánh sẽ thấy cực kỳ hiệu quả.

Bạn cũng nên thường xuyên tiêu thụ một số loại thức ăn dưới đây để cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, giúp bụng bé hơn như: táo, dầu ô liu, dứa...

Còn những thứ cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi thực đơn nếu muốn có vòng 2 phẳng lỳ gồm: đồ ăn có chứa đường - thủ phạm số 1 (trà sữa, bánh ngọt, kẹo, bánh, kem, chè...), đồ hộp, đồ uống có cồn.

Hạn chế gạo trắng, bánh mỳ trắng, bánh cuốn, bún, miến, phở...Lưu ý là chỉ hạn chế thôi chứ không phải cắt bỏ hoàn toàn. Tạo thói quen thay thế tinh bột hấp thu nhanh thành tinh bột hấp thu chậm từ khoai lang, yến mạch, gạo lứt, bánh mỳ đen...sẽ giúp bạn vẫn cung cấp tinh bột tốt cho cơ thể mà không lo bụng to.

Bữa ăn luôn phải có đủ carb, protein, chất xơ. Khi bạn nạp đủ chất, cơ thể sẽ phải làm việc để tiêu hoá những thành phần này và quá trình làm việc này sẽ tiêu hao calo, body bạn sẽ gọn hơn là vì thế.

Vì vậy, nếu ai nghĩ đến chuyện nhịn ăn giảm béo thì hãy tỉnh giấc, nhịn ăn hoặc ăn thiếu chất sẽ vừa béo vừa yếu vừa xấu.

Mỡ

Đây là vấn đề đau đầu nhất. Oái oăm ở chỗ khi thừa calo thì đa phần (nhất là con gái) mỡ ở bụng sẽ tích đầu tiên, còn khi thâm hụt calo thì mỡ ở bụng lại xuống cuối cùng. Chúng ta không thể chọn xuống một phần mỡ riêng nào trong cơ thể. Sự thật cần ghi nhớ là mỡ sẽ xuống toàn thân.

Một số nguyên nhân gây tích mỡ bụng:

- Stress. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi căng thẳng, lo lắng. Vì vậy, bạn hãy quẳng gánh lo đi mà sống, không phán xét săm soi hay đố kỵ, biết hài lòng, học cách thải độc, dọn rác cho tâm hồn, hay nôm na là việc mình mình tập trung làm, đừng để tâm chuyện người khác.

Stress vừa bị thừa cân lại dễ lên mụn. Khi bạn stress, bạn sẽ không có năng lượng và thần thái rạng rỡ. Muốn đẹp, phải có cái tâm rộng và tích cực, không sân si.

- Thiếu ngủ. Khi bạn ngủ đủ cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn và ngược lại.

- Ít vận động. Mỡ tích do quá trình trao đổi chất kém, thừa calo. Bạn tập cardio, hiit, chạy bộ, chống đẩy...nói chung là vận động sẽ giúp đốt cháy calo, tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ toàn thân, vòng 2 theo đó được hưởng lợi. Plank cũng là một bài tập lý tưởng giúp cân bằng cơ thể, đốt cháy calo, tăng trao đổi chất.

- Nhịn ăn: mỡ tích do quá trình trao đổi chất bị nghẽn lại, cơ thể tự phản ứng bảo vệ bằng cách tích mỡ quanh vùng bụng. Nạp lượng calo phù hợp, có muốn tăng hay giảm cân cũng chỉ nên chênh lệch 200-300kcal, đó là chỉ số lý tưởng. Nếu nạp chênh lệch quá lớn mỡ bụng sẽ tích (đây là lý do ăn mãi mà bụng vẫn to).

Nước

Một ngày chúng ta thường nghe nói phải uống đủ 2-2,5 lít nước nhưng thực ra nó còn tuỳ thuộc vào cơ thể vóc dáng của bạn, và lượng nước này còn tính trong cả thức ăn, rau củ quả, cơm canh, sữa...Vì vậy, không nên uống thừa nước, chỉ uống thêm khoảng 1 lít nước lọc ngoài là cũng đủ rồi.

- Không ăn quá mặn thì cơ thể và tế bào sẽ không tích nước. Ai ăn mặn người sẽ hơi phù là vì thế.

- Còn một cách nữa là xông hơi sẽ giúp giảm lượng nước dưới da, trông vòng 2 sẽ gọn và chắc hơn.

Cơ bụng

Tập bụng sẽ giúp bạn có cơ, có rãnh bụng sexy, nhưng nếu tập quá nhiều thì cơ bụng sẽ dầy lên và vì thế vòng 2 cũng sẽ to ra. Nên chú ý tập bụng quá nhiều thì cũng phải chấp nhận vòng 2 đầy đặn.

Ngoài ra cần tập thói quen hóp nhẹ bụng, thẳng lưng, không so vai, sẽ tạo dáng đẹp, thần thái. Bụng luôn hóp, gồng nhẹ, hít thở sâu, trọn vẹn, đẩy hết hơi trong bụng ra, bụng sẽ bé dần dần.

Ăn thực phẩm healthy, đủ chất, đủ lượng, không nhịn ăn là bụng cũng tự gọn phần lớn rồi. Vì vậy bạn hãy nhớ thực hiện đầy đủ các cách trên nữa, đảm bảo sẽ có vòng 2 gọn gàng nhé!

TA (th)