Chỉ cần dùng nguyên liệu "ngon bổ rẻ" này, chị em nào hay bị mụn sẽ chẳng mấy chốc có làn da mịn màng, căng mướt

Nếu bạn thường xuyên bị mụn làm phiền, hãy áp dụng cách đơn giản dưới đây:

Tác dụng khác của lá chè xanh đối với da mặt

- Làm sạch da: Rửa mặt bằng lá chè xanh hằng ngày vừa có khả năng làm sạch sâu, ngừa mụn trứng cá hiệu quả vừa an toàn.

- Ngừa mụn: Nhờ khả năng làm sạch lỗ chân lông, tẩy tế bào chết và kháng khuẩn mà chè xanh góp phần không nhỏ vào quá trình ngăn ngừa mụn.

- Giúp da săn chắc.

- Làm mờ vết thâm nám.

- Chống nắng: Chè xanh cũng giúp chống nắng và kiểm soát bã nhờn.

- Chống lão hóa da, se khít lỗ chân lông.

- Tẩy trang: Sử dụng lá chè xanh để tẩy trang sẽ cho tác dụng không ngờ tới. Lá chè xanh giúp lấy đi toàn bộ lớp phấn trang điểm và bụi bám trên da mặt.

Cách pha chế và bảo quản nước chè xanh



Nếu bận rộn không có nhiều thời gian, bạn có thể chế nước chè xanh theo cách dưới đây, bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát và sử dụng nước chè trong vòng 5 ngày.

Cụ thế cách pha chế như sau: Chọn mua những lá chè tươi không già quá cũng không non quá (chế nước bằng lá non sẽ tốt nhưng nước lá non sẽ không thể bảo quản được lâu). Rửa sạch, ngâm nước muối loãng và chà xát lá chè ra, chà xát đến khi lá vừa nát ra. Đun nước nóng và ướp lá chè vừa rửa qua nước nóng đợt 1 rồi đổ lần đầu đi (ướp trong khoảng 1 phút) cuối cùng mới lại pha nước chè như bình thường, lần này sẽ để trong tầm 45p, sau đấy sẽ đổ ra một chiếc bình thuỷ tinh sạch và cất trong ngăn mát của tủ lạnh. Nhớ để nước nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh.

Cách dùng lá chè xanh trị mụn vào buổi tối

- Tẩy trang, sau đó rửa mặt bằng nước chè xanh, sau đó dùng serum, kem dưỡng ẩm.

- Hoặc bạn có thể giữ nguyên thói quen hàng ngày của mình, sau đó chỉ cần thêm nước chè xanh vào bước toner là được. Qua 1 ngày là mụn đỡ sưng tấy, kiên trì trong 5-7 ngày đảm bảo sạch bay các loại mụn.

Một số lưu ý khi rửa mặt bằng lá chè xanh - Nước chè xanh không có tác dụng làm sạch sâu như sữa rửa mặt, vì thế nó không thể thay thế các loại sữa rửa mặt chuyên dụng. Bạn hãy tẩy trang, rửa mặt bằng sữa rửa mặt rồi hãy dùng nước chè xanh để tinh chất chè dễ dàng thẩm thấu vào các lớp da của bạn hơn.

- Không nên dùng nước chè xanh nóng để rửa mặt, dễ khiến da thô rát và bị tổn thương. Tốt nhất dùng nước chè xanh nguội. Massage kĩ ở những vùng da bị thâm, vùng chữ T để loại bỏ mụn cám bằng nước trà xanh.

TA (th)