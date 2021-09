5 mốt mùa thu nên cân nhắc khi mua online

Blazer



Blazer là kiểu áo khoác cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ thu đông, đặc biệt với những nàng chuộng phong cách thanh lịch. Món đồ này có khả năng kết hợp đa dạng, diện cùng áo thun hay áo len, chân váy hay quần jeans đều đẹp. Tuy nhiên nếu không có vóc dáng "chuẩn mẫu", bạn nên cân nhắc nếu chỉ nhìn hình qua mạng. Những chi tiết như chất liệu vải một lớp hay hai lớp, cầu vai dày hay mỏng, túi áo cao hay thấp, eo chít hay không... có ảnh hưởng lớn đến phom dáng của một chiếc blazer. Đôi lúc nhìn người mẫu mặc rất thích mắt, nhưng đến khi về tay lại bị mỏng manh không đứng dáng hay không vừa với tỷ lệ cơ thể.

Blazer là trang phục nên được thử kỹ càng trước khi mua để tạo hình ảnh tinh tế, chỉn chu nhất.

So với việc sắm blazer, nếu muốn mua một chiếc áo khoác mùa thu online trong thời gian này, bạn có thể cân nhắc các kiểu cardigan. Áo khoác len không quá kén chọn phom dáng, dù mặc rộng hay ôm dáng một chút đều có thể phối đồ dễ dàng.

Sơ mi tay bồng

Các kiểu blouse điệu đà được lòng chị em trong ngày sang thu vì mang đến phong cách nữ tính, phù hợp cả đến công sở hay dạo phố. Trong các kiểu sơ mi cách điệu, áo tay bồng mang cảm hứng cổ điển đặc biệt thịnh hành gần đây. Chọn được một chiếc áo phồng vai vừa vặn, phái đẹp sẽ khắc phục được những khuyết điểm như vai thô, bắp tay to, diện mạo thêm tiểu thư, nhẹ nhàng. Ngược lại, nếu chẳng may mua phải một chiếc áo bồng vai quá to, tỷ lệ thân hình của bạn sẽ trở nên mất cân đối.

Chi tiết phồng vai sẽ không phát huy hiệu quả che nhược điểm vóc dáng nếu bạn mua áo quá bồng, vai áo chờm ra ngoài, tạo cảm giác vai càng thêm bè, rộng. Những cô gái có vòng một lớn cũng cần cẩn thận khi sắm kiểu áo này vì có thể làm vóc dáng đồ sộ hơn.

Nếu không chắc chắn chiếc áo bạn định mua online sẽ vừa vặn với cơ thể, hãy cân nhắc dáng áo sơ mi truyền thống có chất liệu không quá mềm rũ, phom áo đứng dáng, đảm bảo phù hợp với mọi thân hình.

Váy dệt kim

Mùa thu năm nay, xu hướng đồ dệt kim được đón nhận nhờ sự lăng xê của nhiều ngôi sao, fashionista. Chất liệu len mềm mại có khả năng ôm dáng tốt, độ co giãn cao, mang đến sự thoải mái cho người mặc. Nếu có thân hình mảnh mai với đường cong rõ rệt, đây là kiểu trang phục đáng để bạn sắm thu này. Tuy nhiên, với những nàng có "ngấn mỡ" ở eo hay hông hẹp, váy dệt kim đáng để cân nhắc.

Trước khi mua váy dệt kim, nên ướm thử và ngắm trước gương kỹ lưỡng để đảm bảo bạn sẽ không bị lộ nhược điểm hay mỡ thừa. Nội y đi kèm đồ len mỏng này cũng cần được chuẩn bị chỉn chu.

Nếu mua sắm online, thay vì váy dệt kim ôm sát, bạn có thể chọn những thiết kế váy hoa nhí nhẹ nhàng, có điểm nhấn ở vòng eo, trông hợp mốt mà không hề kén dáng.

Chân váy mini

Chân váy chữ A có thể phối theo nhiều phong cách, giúp các nàng khoe chân thon gọn và trông cao ráo hơn. Đây là item "có bao nhiêu cũng không thừa" vì cực dễ kết hợp với các kiểu áo phông, áo len của mùa thu. Nếu mua sắm chỉ bằng cách nhìn hình ảnh người mẫu, bạn có thể gặp phải những vấn đề như: váy quá ngắn, eo chật/rộng, phần hông co giãn không thoải mái hay thậm chí không thể chui vừa vòng ba. Chưa kể với chân váy, số đo size đôi lúc không chuẩn.

Nếu không chắc chắn về kích thước, độ co giãn hoặc độ ôm của váy, bạn nên thử kỹ trước khi mua.

Muốn sắm một kiểu chân váy hợp mốt cho mùa thu bằng hình thức ship tiện lợi, bạn có thể chuyển qua các phom dáng xòe, chất liệu mỏng nhẹ và cạp chun.

Quần suông

Vài năm gần đây, quần vải ống suông nổi lên thành hot trend với khả năng "ăn gian" chiều cao rất tốt. Thiết kế cạp cao đứng dáng có thể cắm thùng cùng áo sơ mi, áo len, tạo nên set đồ thanh lịch, tạo cảm giác thân hình cao ráo, thanh mảnh hơn. Nếu nhìn hình ảnh của các cô người mẫu với quần suông, bạn chắc chắn muốn sắm về ngay lập tức. Dù vậy, trang phục này chưa lý tưởng để sắm online. Độ dài quần có vừa vặn với chiều cao, tỷ lệ chân hay không, cạp rộng hay chật, đũng quần cao hay thấp, chất liệu mềm hay đứng dáng... là những điều chỉ "xem tận nơi, sờ tận tay" bạn mới cảm nhận được.

Quần suông tôn chiều cao tốt nhưng là "ca khó" với những nàng "nấm lùn". Chọn quần quá rộng dài, bạn có thể bị nuốt dáng.