4 loại thực phẩm triệt tiêu mỡ thừa siêu đỉnh hay có trong bữa trưa của các mỹ nhân Việt

Bạn cũng nên bắt chước các mỹ nhân Việt, ưu tiên 4 loại thực phẩm sau cho bữa trưa nhằm giảm cân thành công nhé!

Tuy nhiên, lên thực đơn cho những bữa trưa ngon miệng lại giúp giảm cân hiệu quả vốn không phải là chuyện dễ dàng, và vì thế, những bữa trưa giữ eo của các mỹ nhân Việt sẽ giúp ích được rất nhiều cho chị em. Dưới đây là 4 loại thực phẩm được các sao nữ Vbiz ưu tiên cho bữa trưa, chị em cứ học theo thì thế nào cũng giảm cân thành công rực rỡ.

1. Hạt quinoa

Thay vì ăn cơm trắng, các mỹ nhân như Tóc Tiên hay Hà Tăng dùng hạt quinoa làm món ngũ cốc chính cho bữa trưa. Hạt quinoa giàu chất xơ, protein và có chỉ số đường huyết thấp, nhờ vậy mà người ăn quinoa thường xuyên sẽ hạn chế được nguy cơ tích lũy mỡ thừa. Bên cạnh đó, quinoa cũng giữ cho bạn cảm giác no lâu và vào buổi chiều, bạn sẽ không muốn đụng đến những món ăn vặt có hại cho sức khỏe và vóc dáng nữa. Để tăng thêm phần ngon miệng, đa dạng hóa các chất dinh dưỡng mà vẫn bảo toàn khả năng giảm cân, giữ dáng của bữa trưa, Tóc Tiên và Hà Tăng ăn hạt quinoa với những món như: cá hồi, súp lơ trắng, rau xà lách, cà rốt, đậu que…

2. Các thực phẩm giàu protein nạc

Khi ăn kiêng, chị em cũng không thể bỏ qua những loại thực phẩm như thịt và trứng vì cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, bổ sung năng lượng giúp làm việc và học tập hiệu quả. Chuyên gia dinh dưỡng Shira Lenchewski tại New York cũng bật mí rằng protein, đặc biệt là protein nạc với lượng vừa đủ là rất cần thiết cho quá trình giảm cân. Lý do là bởi, thực phẩm giàu protein sẽ khiến cơ thể của bạn phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa và trao đổi chất, lượng calo theo đó cũng được đốt cháy đáng kể, hạn chế được nguy cơ tích lũy mỡ thừa. Ngoài ra, protein nạc cũng mang đến cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát tốt những cơn thèm ăn vặt. Thực phẩm giàu protein nạc cũng được các mỹ nhân Việt ưu ái cho bữa trưa, bao gồm có: trứng, thịt gà trắng, thịt bò nạc…

3. Salad/gỏi cuốn

Salad hay gỏi cuốn để giảm cân thường chứa ít calo, giàu chất xơ và nếu mix thêm những loại topping như: cá hồi, tôm hay thịt gà, thịt bò nướng… cơ thể bạn sẽ còn được bổ sung thêm chất béo tốt/protein và tất cả đều rất hữu ích cho quá trình giảm cân, giữ dáng, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khiến bạn cảm thấy no lâu. Tuy nhiên, để đáp ứng đúng nhu cầu giảm cân, bạn nên tránh ăn salad với các loại sốt béo, chứa đường kẻo phản tác dụng. Bên cạnh đó, hãy đa dạng hóa các loại rau củ, thịt cá (giàu protein, chất béo tốt) ăn kèm để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nhé!

4. Tôm cá

Bữa trưa của các mỹ nhân Việt rất thường xuất hiện tôm và cá, đây là những nguồn cung cấp protein rất dồi dào nhưng không khiến bạn béo lên. Thi thoảng, nếu bạn thèm ăn cơm trắng thì hãy học theo Hà Tăng, ăn kèm với tôm rang để giúp cân bằng bữa trưa, hạn chế được phần nào nguy cơ tích lũy mỡ thừa nhé!







Theo Phụ nữ VN