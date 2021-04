3 kiểu tóc xoăn không hề già, còn "phù phép" tóc mỏng thành dày dặn bồng bềnh dành riêng cho phe tóc dài

Khác với tóc ngắn , những nàng tóc dài luôn có cảm giác tóc mỏng dính ẹp xuống da đầu, mái tóc không có sự bồng bềnh hay dày dặn tối thiểu. Đơn giản một điều khi để tóc dài, sợi tóc nặng hơn nên kéo phần chân tóc ẹp xuống, nên đương nhiên không thể bồng bềnh như tóc ngắn. Vậy nên những nàng tóc mỏng rất ngại để tóc dài.

Tuy nhiên bạn vẫn có cách để cải thiện tình trạng tóc mỏng dính của mình, không cần dập xù làm gì cho hỏng hết chân tóc, bạn chỉ cần để 1 trong 3 kiểu tóc này là nhìn mái tóc bồng bềnh, dày hơn trông thấy. Và đây là 3 kiểu tóc uốn xoăn không hề già mà vẫn phù phép tóc mỏng thành dày dặn chỉ quá một lần uốn đơn giản.

Tóc uốn chữ J

Vốn là kiểu tóc để thẳng tự nhiên nhưng phần đuôi tóc được uốn cong chữ L nhìn mềm mại và nữ tính hơn nhiều. Chưa kể những lọn tóc uốn còn đan xen đầy ngẫu hứng tạo nên một kiểu tóc mềm mại, dịu dàng rất hợp với những nàng nữ tính. Nhờ phần đuôi tóc được uốn lọn đơn giản mà mái tóc mỏng của bạn nhìn cũng dày dặn và bồng bềnh hơn nhiều so với thực tế. Nếu sợ tóc uốn xoăn bị già thì đây chính là kiểu tóc hack tuổi đỉnh nhất mà bạn từng biết.

Tóc uốn sóng to

Với nàng tóc dài nhưng mỏng dính việc đầu tiên bạn nghĩ đến luôn là uốn xoăn nhưng tóc xoăn lại khiến gương mặt của bạn chững chạc hơn so với tuổi, đây chính là điều mà các nàng e ngại nhất. So với những kiểu tóc xoăn lọn, khác thì kiểu tóc uốn gợn sóng to có phần giản dị và tự nhiên hơn nhiều. Những lọn tóc bồng bềnh, được uốn với những gợn sóng to và mềm mại, ôm lấy một phần khuôn mặt vừa che bớt nhược điểm nhan sắc vừa "phù phép" cho mái tóc mỏng trở nên dày và mềm mại hơn rất nhiều.

Tóc uốn xoăn "lười biếng" kiểu Pháp

Những cô nàng có mái tóc dài nhất định phải thử kiểu tóc xoăn gợn sóng kiểu Pháp này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải hối hận với quyết định của mình. Đặc biệt với những nàng tóc mỏng hay những nàng lười chăm chút nâng niu mái tóc thì kiểu tóc này lại càng lý tưởng.

Những lọn tóc xoăn từ lưng chừng đầu với những lọn to nhìn vừa cổ điển lại phảng phất nét hiện đại trẻ trung, ực kỳ hợp với những nàng để tóc màu cơ bản như đen hay nâu. Nhũng lọn tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt giúp các nàng trẻ ra đến vài tuổi mà vẫn cải thiện tình trang tóc mỏng dính và kể cả chất tóc của bạn có bông tự nhiên thì vẫn cứ lên sóng đều và đẹp miễn chê.

Theo Trí thức trẻ