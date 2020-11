2 mỹ nhân có body bốc lửa diện đồ đôi

Showbiz Việt có nhiều cặp chị em, bạn thân chơi chung với nhau trong nhiều năm. Có những cặp chơi với nhau lâu tới 5 năm đã quý, chơi thân gần 10 năm lại càng quý hơn. Lí do họ có thể chơi được với nhau lâu như vậy chắc hẳn là có chung tiếng nói trong lối ăn uống, gout ăn mặc hoặc sở thích nào đó.

Mới đây cộng đồng mạng lại được dịp thấy thích thú khi phát hiện ra một cặp chị em đã có cùng tiếng nói với nhau tới 8 năm. Hơn thế, họ lại còn cùng diện đồ đôi, đọ dáng "thắt đáy lưng ong" mĩ miều tại sự kiện. Và dân tình lại được dịp đau đầu khi chẳng biết ai diện đẹp hơn ai.

Linh Rin và Hạnh Sino là cặp chị em chơi thân đó. Họ cùng rủ nhau diện jumpsuit màu đen chất liệu vải cát lấp lánh sải bước trên thảm đỏ trong sự kiện gần đây. Thiết kế bộ cánh có phần thắt eo cao và phần ống quần rộng, suông giúp cho cả cô chị và cô em hack chân dài miên man.

Bộ jumpsuit không chỉ có thiết kế cổ sâu xuống tận chân ngực mà còn sâu cả phần lưng giúp cả 2 người đẹp khoe khéo được phần da lưng trắng nõn nà. Phần đai lưng của bộ đồ được may bo sát thân hình tôn lên trọn vẹn đường cong mĩ miều và vòng 3 của cả 2. Để ý kĩ, Hạnh Sino và Linh Rin còn rủ nhau đeo nhẫn đá đôi ở ngón giữa bàn tay như một điều minh chứng cho tình chị em thắm thiết.

Để mix & match tuyệt đối cho bộ jumpsuit lấp lánh đang mặc, cả 2 đều có lối phối phụ kiện đi kèm liên kết với trang phục. Nếu như Hạnh Sino "dát" đá lấp lánh từ đầu đến chân với vòng cổ, bông tai, clutch cầm tay, nhẫn và giày đinh tán thì Linh Rin lại đơn giản hơn khi chỉ xỏ chân vào đôi sandals cao gót họa tiết đá thu hút trọn mắt người nhìn trong mỗi lần di chuyển.

Linh Rin sinh năm 1993 còn Hạnh Sino sinh năm 1990 nhưng cả 2 đã chơi thân với nhau được hơn 8 năm nay. Cả 2 còn có dịp đồng hành cùng nhau trong một chương trình truyền hình "Chuyến hành trình xuyên Việt của 12 cá tính". Cả 2 đều có vóc dáng cùng gương mặt xinh đẹp và xây dựng thành công từ thương hiệu những cô nàng hot girl Hà Thành. Sau gần chục năm trời, cả 2 đều có 2 định hướng nghệ thuật riêng biệt nên gout ăn mặc của Linh Rin và Hạnh Sino có cá tính và bản ngã riêng.

Linh Rin

Linh Rin là một cô người mẫu đa tài, nắm trong tay cơ số danh hiệu nhất định như: Miss Cuxi 2010, HHT Icon 2007, Miss Teen 2010, The Look 2017… nhưng không gây được sự chú ý nhiều cho tới khi hẹn hò cùng em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn. Cô ít khi chia sẻ hình ảnh mình lên trang cá nhân và thường "đóng thùng" khá kín đáo. Lí do chắc nhiều người cũng hiểu được là do sức ép khi làm dâu tương lai của gia đình hào môn.

Khi đi bên cạnh Phillip Nguyễn, Linh Rin thường ra dáng quý cô công sở với mốt diện áo blouse dài tay và thắt nơ điệu đà trước cổ, sơ vin gọn gàng vào quần âu hoặc chân váy bó.

Những mẫu áo blouse tay bồng rất được lòng cô nàng. Và hơn hết, món item này phảng chất tiểu thư, hoàng gia, đài các cho danh xưng con dâu hào môn tương lai của cô.

Cứ hễ đi bên cạnh bạn trai là cô nàng lại ăn vận rõ kín đáo, tế nhị y hệt chị dâu Hà Tăng vậy.

Xuất thân là người mẫu nên cô cũng am hiểu sự tinh tế trong thời trang mà luôn cố tình ăn diện thế nào để mix & match cùng bạn trai. Trong hình, Phillip Nguyễn diện một chiếc áo sơ mi có họa tiết hơi hướng hoàng gia và Linh Rin đã tinh tế diện bộ đầm liền màu trắng chất liệu lụa bóng nhẹ nhàng. Phụ kiện đi kèm là đồng hồ, nhẫn, vòng cổ cũng cộng hưởng màu sắc với bộ đầm.

Streetstyle của Linh Rin cũng đậm chất tiểu thư, chẳng cần hở nhưng vẫn sang và hút mắt ngút ngàn. Một điểm cộng sành sỏi cho bạn gái Phillip Nguyễn là cô rất biết cách lựa đồ để matching với đồ vật xung quanh mình, bộ sofa trong quán cafe này là một ví dụ điển hình.

Bên cạnh form dáng tiểu thư thì cô cũng để ý lựa chọn các chất liệu vải bằng dạ hay vải tweed cho mùa thu đông. Linh Rin thường sắm cho tủ đồ của mình các màu sắc trầm tính như trắng đen - bộ màu không bao giờ lỗi mốt.

Hạnh Sino

Hạnh Sino là người đẹp nổi tiếng với xuất phát là hotgirl như Chipu. Màu sắc âm nhạc của cô đậm chất teen, trẻ trung và sôi động. Tuy những sản phẩm âm nhạc kể từ bài hit "Nóng" bắt tay cùng BigDaddy vào 2013 không được chú ý nhiều nhưng gout thời trang của cô nàng lại thiên hướng "nóng bỏng mắt", hấp dẫn vô cùng.

Lạc vào trang cá nhân của nữ ca sĩ, ai nấy đều không muốn thoát ra khi cô luôn thăng hoa trong những cuộc vui xa hoa bên bể bơi. Đặc sản sau mỗi chuyến đi đó là những màn diện bikini sexy, quyến rũ. Lối diện đồ yêu thích của Hạnh Sino mỗi chuyến đi là mặc bikini bên trong và xỏ chân vào chiếc quần như thế này.

Cách mix đồ đó tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Tuy có mang phong cách hơi "xôi thịt" nhưng chúng hoàn toàn hợp hoàn cảnh và không thể ngừng khen được.

Với vóc dáng quyến rũ, Hạnh Sino đôi lúc "chơi trội" với mốt thả rông xuống phố khi diện những bộ cánh khoét sâu cổ như thế này.

Dù cao chỉ hơn 1m60 một chút nhưng Hạnh Sino rất biết cách diện để trông mình như 1m70 vậy. Cô luôn chọn quần cạp cao, mặc cùng áo croptop hoặc áo quây bó sát tôn lên vòng eo và nhằm hack chân dài vô đối. Món phụ kiện yêu thích mỗi lần diện quần này không phải là thắt lưng bình thường và là chuỗi dây xích cá tính.

Sở hữu vóc dáng đẹp nghiện với 3 vòng nóng bỏng, Hạnh Sino thường diện các item váy body khoe trọn đường cong cơ thể. Khi thì là thiết kế dây rút, dập bèo nhún hot trend, khi thì váy hở lưng mát mẻ.

Đôi lúc, cô cũng thêm màu sắc tiểu thư vào trong phong cách của mình.