Xử lý chứng vùi dương vật ở trẻ

Dị tật bẩm sinh vùi dương vật có thể thấy được ngay khi sinh với đặc trưng là ống dương vật rất ngắn hay không có. Tuy nhiên, nhiều trường hợp được phát hiện muộn và nhầm lẫn với chứng hẹp bao quy đầu.

Biểu hiện của vùi dương vật là tình trạng lỗ đái đổ ra đúng ở đỉnh quy đầu, trục dương vật thẳng, nhưng dương vật bị lún tụt xuống dưới hoặc ngang mức của xương mu, ống da dương vật thường nhỏ và ngắn, bao quy đầu thường bị chít hẹp, bìu bình thường. Khi đi tiểu, bệnh nhân thường phải dùng ngón tay ấn quanh gốc dương vật để nó thò ra. Khi được đưa tới khám bệnh, hầu hết các trẻ này được chẩn đoán là chít hẹp bao quy đầu nên được chữa bằng cách nong bao quy đầu, thường không kết quả. Có bệnh nhân được mổ cắt bao quy đầu và cách chữa này lại làm bệnh nặng thêm, vì bao quy đầu là chất liệu cần thiết để che phủ thân dương vật sau khi mổ làm dài cơ quan này.

Nguyên nhân chính của bệnh là do dải cân dartos dày xơ hóa bất thường chạy từ cân scarpa của thành bụng tới quy đầu của dương vật. Dải băng xơ này kéo thân dương vật về phía sau và da dương vật lại không được cố định tốt với cân dương vật. Do vậy thân dương vật bị tụt ra phía sau còn ống da bọc dương vật nhô ra ngoài quy đầu tạo ra hình ảnh như “thừa da”. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là do lớp mỡ dày một cách bất thường ở da trên mu và quanh dương vật nên che lấp một phần dương vật gây ra ngắn dương vật một cách tương đối.

Sau khi phát hiện trẻ bị vùi dương vật thì nên có kế hoạch chữa sớm ở tuổi trước khi đi học. Tùy theo nguyên nhân mà có các cách chữa như sau:

Với trẻ béo, có lớp mỡ dày ở mu: Thực hiện chế độ ăn đúng, tập luyện thể thao nếu ở trẻ lớn, hướng dẫn trẻ tự nong lộn dần bao quy đầu. Có thể tiểu phẫu để cắt bớt lớp mỡ trên mu, quanh dương vật ở tuổi dậy thì.

Với nguyên nhân do dải xơ kéo tụt thân dương vật: Hướng dẫn nong lộn dần làm rộng bao quy đầu. Tiểu phẫu để giải phóng, làm dài dương vật lúc trẻ từ 1-2 tuổi.

Theo BS. Nguyễn Mạnh/SK&ĐS