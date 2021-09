Thực tế là đối với hầu hết phụ nữ, tử cung ngả sau không phải là vấn đề về khả năng sinh sản. Tử cung ngả sau là hoàn toàn bình thường, hiếm khi có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc mang thai , chuyển dạ và sinh nở.

Tử cung ngả sau không phổ biến như tử cung ngả trước. Một số phụ nữ được sinh ra với tử cung ngả sau. Hoặc do tử cung có thể bị kéo ra phía sau hay bị giữ lại bởi mô sẹo do lạc nội mạc tử cung , nhiễm trùng, bệnh viêm vùng chậu hoặc phẫu thuật vùng chậu (bao gồm cả một lần sinh mổ trước). Tử cung mở rộng, do một khối u hoặc u xơ, hoặc một lần mang thai trước, có thể nghiêng về phía sau.



Yếu cơ vùng chậu. Sau khi sinh con hoặc mãn kinh, tử cung có thể nghiêng về phía sau do các dây chằng hỗ trợ nó đã trở nên yếu đi.

Biểu hiện

Trong khi hầu hết phụ nữ không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, các yếu tố nguy cơ này có thể liên quan đến tử cung ngả về sau: Đau bụng kinh hoặc chuột rút; Đau khi quan hệ tình dục : Đi tiểu không tự chủ hoặc áp lực trong bàng quang; Nhiễm trùng tiểu tái phát; hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Đối với nhiều phụ nữ, tử cung nghiêng hoặc ngả sau không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Đối với những người khác, góc của tử cung có thể gây ra.

Hình ảnh tử cung bình thường và ngả sau.

Tử cung ngả sau ảnh hưởng đến thai kỳ

Hiện tượng tử cung ở vị trí ngả sau thường không ảnh hưởng đến quá trình mang thai. Tuy nhiên, một số vấn đề gây tử cung ngả sau lại có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như viêm vùng chậu, u xơ hoặc lạc nội mạc tử cung. Tử cung ngả sau không có khả năng ảnh hưởng đến thai kỳ nhưng có thể gây ra đau lưng nếu tử cung gây áp lực lên cột sống.

Khó siêu âm thai nhi. Tình trạng này còn có thể tạo nhiều áp lực hơn lên bàng quang trong tam cá nguyệt đầu, khiến khó tiểu hơn hay tiểu không kiểm soát trong khi mang thai. Những vấn đề này có khả năng biến mất sau tam cá nguyệt đầu tiên ( 3 tháng đầu của thai kỳ ) khi tử cung mở rộng và tự thẳng đứng, thường là từ 10 - 12 tuần. Việc này giúp tử cung vượt qua khung chậu và không ngả sau nữa.

Thỉnh thoảng, tử cung lại không thể nâng lên được như trên, có thể do bộ phận này bị dính chặt vào khung chậu. Trường hợp vượt qua tam cá nguyệt đầu tiên và tử cung không ngả về phía trước, nguy cơ sẩy thai sẽ tăng lên, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Khi được phát hiện sớm, tử cung bị dính này có thể được chữa trị sớm, giảm thiểu hay loại bỏ nguy cơ sảy thai.

BS Quang Dương