Nuôi con bằng sữa mẹ cải thiện chức năng tim của trẻ sinh non

Kết quả nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí JAMA Network Open cung cấp bằng chứng đầu tiên về mối liên hệ giữa chế độ ăn sớm ở trẻ sơ sinh và chức năng tim trong năm đầu đời.

Cho con bú có thể cải thiện chức năng của tim ở trẻ sinh non .

Các nhà nghiên cứu cho biết, vì chức năng tim của trẻ sinh non thấp hơn đáng kể so với trẻ sinh đủ tháng khỏe mạnh, nên có nhiều nguy cơ phát triển các vấn đề về tim sau này - bao gồm bệnh tim, suy tim, tăng huyết áp và tăng áp lực động mạch phổi. Những bệnh này khiến trẻ có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn trong suốt cuộc đời.

TS. El-Khuffash - Giáo sư lâm sàng về nhi khoa tại Đại học Y khoa và Sức khỏe Hoàng gia Ireland: Trẻ sinh non có chức năng tim không bình thường. Tuy nhiên, những trẻ được bú sữa mẹ chứng tỏ chức năng tim hồi phục ở mức tương đương với trẻ sinh đủ tháng khỏe mạnh. Nghiên cứu thực hiện trên 80 trẻ sinh non cho thấy, những trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoàn toàn đã cải thiện chức năng tim khi trẻ được 1 tuổi và nó đạt đến mức như ở trẻ sinh đủ tháng khỏe mạnh. Trẻ sinh non bú sữa công thức không chứng minh được sự phục hồi này.

Cụ thể, những đứa trẻ sinh non được bú nhiều sữa mẹ trong những tuần đầu sau sinh có cấu trúc và chức năng tim khỏe mạnh hơn và phản ứng của tim tốt hơn lúc 1 tuổi so với những đứa trẻ được cho uống nhiều sữa công thức hơn.

Những cải thiện này rõ ràng trước khi trẻ rời bệnh viện và kéo dài đến 1 tuổi. Kết luận này càng khẳng định lợi ích của việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.

Thiên Châu