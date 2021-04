Nam giới và mối nguy ung thư dương vật

Ngoài việc hủy hoại sức khỏe, ung thư dương vật còn ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản, chất lượng đời sống tình dục, đe dọa hạnh phúc gia đình. Vì lý do này, việc phát hiện triệu chứng ung thư sớm có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực điều trị.

Có nhiều yếu tố gây ung thư dương vật. Tuy nhiên, phổ biến nhất là do hẹp bao đầu quy, bựa sinh dục, tình dục không lành mạnh.

Ung thư dương vật bắt nguồn từ sự phát triển bất thường của tế bào, tăng sinh một cách không kiểm soát. Ở giai đoạn sớm, ung thư dương vật có thể phát hiện dấu hiệu bệnh bằng mắt thường với các biểu hiện như: thay đổi màu da ở bộ phận sinh dục. Có cảm giác đau nhói hay âm ỉ ở dương vật, nhất là sau khi dương vật cương cứng hoặc bị va chạm. Bao quy đầu không thể di chuyển lên được, có u cục hoặc cảm giác có nốt, toàn bộ cảm giác đau; sần, nổi mụn cóc, loét giống như hình hoa lơ, sau đó sẽ là loét rộng hơn, vùng rìa phát triển không đồng nhất, sẽ có những cơn đau nhói và cảm giác đau nóng rát, có tiết dịch mùi hôi. Rỉ máu ở đầu dương vật, nhất là sau khi giao hợp.

Giai đoạn sau đó, bệnh ung thư sẽ tấn công vào các tuyến và tế bào bên trong. Ung thư di căn theo đường bạch huyết vào các hạch ở bẹn và sau bìu. 70 - 80% trường hợp bị ung thư dương vật là phải cắt bỏ. Các hạch thường sưng tấy rất to, lúc đầu mềm và đau do nhiễm khuẩn. Sau đó hạch to, cứng và không di động. Hạch có thể ăn lan ra ngoài da và bị loét, có khi ăn sâu xuống dưới, vào mạch máu, gây chảy máu nhiều.

Giai đoạn cuối: Bệnh ung thư sẽ lan rộng ra khắp dương vật và những khu vực khác xa hơn, với biểu hiện: người gầy, nôn ra máu, không muốn ăn. Khi đó, việc điều trị sẽ khó khăn, chưa kể ảnh hưởng đến việc duy trì khả năng sinh sản và sinh hoạt vợ chồng.

Nếu nam giới thấy tự nhiên mình bị chảy máu hoặc chảy máu/dịch sau khi quan hệ tình dục, hoặc có các dấu hiệu của ung thư dương vật thì cần đi khám bệnh để được điều trị kịp thời.

Theo BS. Đinh Mạnh Trí/SK&ĐS