Có hay không thuốc tăng kích thước “cậu nhỏ”?

Một phong độ đàn ông ổn định với “súng ống” khủng là mong muốn của rất nhiều quý ông. Vấn đề tăng kích thước dương vật đã và luôn là vấn đề nóng được cánh mày râu và chị em phụ nữ dày công tìm kiếm. Đơn giản là vì tâm lý “sung” to mới thể hiện được bản lĩnh, to mới mang tới kích thích và khoái cảm… Chính vì vậy, các sản phẩm làm tăng kích thước cho quý ông mới có đất sống.

Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ “tăng kích thước dương vật”, “kéo dài cậu nhỏ” sẽ cho rất nhiều kết quả với đủ các dạng thuốc uống, bôi, gel, dạng xịt… Chúng thường được quảng cáo với những lời “có cánh” như: “Tăng kích thước dương vật từ 3-6cm và giữ nguyên không bị nhỏ lại chỉ sau 1 liệu trình sử dụng (4-6 tuần); giúp dương vật khỏe mạnh, tăng khả năng cương cứng, sung mãn hơn khi chăn gối với bạn tình; kéo dài thời gian và tăng khoái cảm mỗi lần chinh chiến; hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương dương ở nam giới không để lại tác dụng phụ…”. Giá của những loại thuốc này không hề rẻ. Các loại gel bôi, dạng xịt... có giá 800 nghìn đến 1 triệu đồng/tuýp, các dạng thuốc uống thường đắt hơn 1,2-2 triệu đồng/lọ. Có trang còn giảm giá 700.000 đồng nếu khách hàng mua bộ gồm gel, xịt và máy tập.

Thực tế thời gian qua, không ít quý ông tìm đến những loại thuốc được quảng cáo có khả năng tăng kích cỡ, sức mạnh cho “cậu nhỏ”. Nhưng cuối cùng, không ít trường hợp đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười, thậm chí phải nhập viện vì các loại “thần dược” trời ơi này.

Không có một loại thuốc nào có thể thực sự tăng kích thước “cậu nhỏ” của quý ông.

Để chứng minh công dụng cho các sản phẩm này, nhà cung cấp thường gắn cho nó các xuất xứ “mỹ miều” và các thành phần độc đáo như: “Thuốc được chiết xuất từ nguồn dược liệu quý hiếm, đã được kiểm chứng là rất an toàn” nhưng thực chất là những nội tiết tố nam, giống như viagra hoặc vài loại thảo dược. Chúng cũng có thể là chất giữ nước, làm “cậu nhỏ” phồng lên sau khi sử dụng, nhưng qua ít ngày lại teo đi. Các thành phần trong thuốc hoặc gel như gừng, bạch quả, muira puama (một loại thảo mộc truyền thống được sử dụng với vai trò như thuốc kích thích tình dục ở Brazil)… đều chưa có bằng chứng khẳng định có tác dụng nâng cao chức năng sinh dục nam giới. Hơn nữa, chưa có kết quả khoa học nào chứng minh chắc chắn rằng các chất này trong gel có thể xâm nhập vào da và mang lại lợi ích như đã được khẳng định trong lời quảng cáo.

Theo khảo sát ở một số người dùng 2 loại thuốc xịt và gel bôi trơn thì kết quả cho thấy, kích cỡ cậu nhỏ có tăng. Bởi theo cơ chế của các loại thuốc này, nó sẽ thấm qua da “cậu nhỏ” vào các lớp mô làm giãn nở, tăng lượng máu về mô xốp và vật hang của dương vật. Có những cơ địa không phù hợp, khi sử dụng thuốc sẽ gây kích ứng tại chỗ, gây viêm ở da dương vật. Bản thân một số người sau khi xịt lên hoặc bôi trơn, làm chuyện ấy với “đối tác” thì “đối tác” cũng có thể bị kích ứng. Thậm chí, thuốc có thể gây cương dương kéo dài trên 4 tiếng, gây khó khăn cho “chuyện ấy” và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản.

Trên thực tế, nhiều người do không hiểu rõ cơ chế hoạt động của “cậu nhỏ” nên đã có suy nghĩ sai lầm. Họ cứ nghĩ kích thước “cậu nhỏ” quyết định đến sức mạnh của đàn ông. Dương vật của nam giới có một cơ chế hoạt động khác với các bộ phận khác của cơ thể. Khi có sự kích thích hay ham muốn tình dục thì “súng ống” sẽ phát ra tín hiệu chuyển đến não bộ, sau đó đến trung tâm gây cương ở xương tủy. Kết quả là làm giãn nở các động mạch thể hang, các động mạch nhỏ, kể cả động mạch xoắn. Do đó, máu sẽ được bơm dồn vào các hang mạch. Khi các cơ trơn của động mạch giãn ra khiến lượng máu đi vào các xoang hang vật nhiều lên khiến dương vật phồng to ra. Thực chất dương vật được cấu tạo bằng mô xốp, tăng giãn là do tưới máu đến, vì thế không có một loại thuốc nào có thể tăng kích cỡ “cậu nhỏ”.

Thực tại, nhiều người dùng hiệu quả chưa thấy đâu nhưng đã phải nhập viện do bị mẩn ngứa, viêm ở cơ quan sinh dục nam, rối loạn cương dương trầm trọng… rất khó khăn trong điều trị. Ngay cả với các loại thuốc đã được cấp phép, dán tem thì các quý ông cũng không nên lạm dụng, khi cần dùng phải theo chỉ định của bác sĩ.

