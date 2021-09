Xem lại camera an ninh, bà mẹ rụng rời chân tay phát hiện sinh vật đáng sợ lởn vởn trước nhà lúc đêm hôm

Vào năm 2019, 1 đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cho dư luận dậy sóng khi 1 nhân vật dường như chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng như Harry Potter lại xuất hiện trong đời thực.

Được biết, vào 1 ngày tháng Sáu, chị Vivian Gomez, 1 bà mẹ có 2 con sinh sống ở bang Colorado, Mỹ đã đăng tải 1 đoạn clip lên Facebook nhờ mọi người xác định giúp xem sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong đó là con gì.

Sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong đoạn clip do camera an ninh nhà chị Vivian ghi lại.

"Sáng Chủ nhật tôi thức dậy và nhìn thấy thứ này trong camera an ninh nhà tôi, và tôi vẫn chưa biết nó là thứ gì.



Đầu tiên tôi thấy 1 hình bóng đi từ cửa trước, sau đó thì là thứ này. Có ai nhìn thấy thứ tương tự trên camera nhà mình thế này chưa? Vì 1 lý do nào đó mà 2 cái camera an ninh còn lại của nhà tôi lại không bắt được hình ảnh đó", chị Vivian viết trên Facebook.

Chị Vivian Gomez, sinh sống ở bang Colorado, Mỹ, chủ nhân của bài đăng trên Facebook.

Theo đoạn video mà chị Vivian cung cấp, người ta thấy 1 hình bóng kỳ lạ đi lại trước cửa nhà chị Vivian. Chân và tay của sinh vật này gầy guộc 1 cách đáng ngạc nhiên, và cách đi đứng cũng không như bình thường mà mang dáng vẻ rất kỳ quái.



Nhiều người cho rằng sinh vật trong đoạn clip của chị Vivian giống nhân vật gia tinh Dobby trong series truyện Harry Potter.

Ngoài ra, từ góc quay nghiêng, có thể thấy mặt của nó cũng rất nhọn, không giống mặt người chút nào.

Trong khi nhiều người khẳng định rằng sinh vật kỳ dị kia rất giống Dobby - nhân vật gia tinh trong series truyện Harry Potter, thì nhiều người khác lại rùng mình kinh hãi vì không dám chắc nó là con gì.

Bài đăng nhanh chóng nổi như cồn, dân mạng xôn xao tranh cãi và lời khẳng định từ chủ chiếc camera

Khỏi phải nói, ngay sau đó, bài đăng của chị Vivian đã nổi như cồn với hơn 34,000 lượt thích và và hơn 118,000 lượt chia sẻ, và khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Sinh vật kỳ lạ bước đi trước nhà khiến chị Vivian hoảng sợ.

"Trông Dobby có vẻ rất vui, như thể nó vừa mới trở về từ quán bar lúc 3 giờ sáng vậy", 1 cư dân mạng bình luận hài hước.



Một bình luận hài hước của dân mạng.

"Đến Dobby cũng không biết sinh vật kia là cái quái gì đâu", 1 netizen khác bình luận kèm theo bức ảnh mang đầy biểu cảm hoang mang.

Trong khi đó, cũng có người thì cho rằng có thể đó chính là 1 đứa bé nào đó "giở trò", hoặc chính là trò đùa từ cậu con trai 9 tuổi của chị Vivian.

Xem lại camera lúc 9 giờ tối ở trước nhà, bà mẹ rụng rời chân tay phát hiện sinh vật đáng sợ đang đi lại.

"Không, đoạn video được camera an ninh ghi lại lúc 9 giờ tối, và giờ đó thì tôi không bao giờ cho con trai của mình ra khỏi nhà", chị Vivian khẳng định.

Tuy nhiên sau đó, chị Vivian cũng chia sẻ thêm rằng con trai chị là 1 đứa bé tinh nghịch và rất thích trêu chọc mọi người. Và vì hình ảnh sinh vật kỳ quái kia quá đáng sợ nên họ cũng mong đó là cậu bé hoặc 1 đứa trẻ nghịch ngợm ở gần đó ở cố tình bày trò.

Bên cạnh đó, cũng có người lại cho rằng đoạn clip là giả, rằng chị Vivian đã cố tình photoshop nó để câu view và gây hoang mang cho những người khác.

"Chị có chuông cửa gắn camera không? Bộ phận cảm biến sẽ thông báo cho chị khi có ai đó đến gần khu đất nhà chị. Đáng sợ thật đấy. Nhưng chị có chắc mình không lừa chúng tôi không?", một người lên tiếng.

Chị Vivian khẳng định mình không hề làm giả đoạn clip và sau đó đã sợ hãi đến mức phải để đèn sáng suốt đêm.

Song chính chủ đã lên tiếng bác bỏ. "Đoạn clip là thật, tôi chẳng có lý do gì làm giả nó. Tôi không có chuông cửa gắn camera mà chỉ có camera an ninh thôi. Làm sao tôi làm giả được? Và cũng thật không may tôi chẳng phải người giỏi công nghệ đến thế để mà biết cách làm giả đoạn clip. Tôi đã xem đi xem lại và thậm chí sợ đến mức giờ tôi để đèn sáng cả đêm đấy", chị Vivian cho biết.



