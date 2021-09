Ngày 18/9, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Khanh (SN 2001, trú phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Đối tượng Nguyễn Văn Khanh cùng tang vật.

Trước đó, vào lúc 21h15 ngày 15/9, nhận được tin báo từ quần chúng có một đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thị xã Tân Châu đã tổ chức mật phục để bắt giữ.

Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 16 bọc nilon trong suốt, chứa chất bột màu trắng bên trong (nghi vấn là chất ma túy), có trọng lượng khoảng 11,78 gram.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Khanh và cho biết tang vật bị thu giữ là ma túy (heroin), Khanh mua của một đối tượng lạ mặt để bán lại kiếm lời, khi đang trên đường đi giao ma túy cho con nghiện thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vov

