Vụ nữ sinh 13 tuổi chết đuối bất thường: Gia đình công khai di thư của người mất và tiết lộ thông tin mới, nhà trường một mực không xin lỗi

Ngày 3/1, dư luận bất ngờ xôn xao trước vụ việc nữ sinh 13 tuổi ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) chết đuối bất thường vào ngày đầu năm mới. Trước khi chết, Lý Di đang sống cùng gia đình ở thành phố Tiềm Sơn, An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc).

Trong đợt kiểm tra mới nhất, vì kết quả đứng hạng 1 toàn trường, cô bé bị hiệu trưởng đặt nghi vấn gian lận và mua đề thi. Do vậy nên nhà trường đã sắp xếp buổi thi lại cho Lý Di vào ngày hôm sau.

Sau khi phát hiện cái chết đột đột của Lý Di, người nhà đã liên hệ nhà trường để tìm hiểu thêm nhưng giáo viên chủ nhiệm không xin lỗi, nhà trường phủ nhận mọi cáo buộc, thậm chí còn mắng phóng viên.

Hình ảnh nữ sinh xấu số (đều bên góc phải ảnh) chụp cùng chị gái song sinh.

Khi sự việc được đưa lên mặt báo và MXH, phòng giáo dục địa phương đã bồi thường 600 nghìn NDT (gần 2,2 tỷ VND) cho gia đình nữ sinh, trong đó có chi phí tang lễ của Lý Di là 140 nghìn NDT (gần 500 triệu) và chi phí học tập cho Lý Mộng (chị gái sinh đôi của Lý Di) là 440 nghìn NDT (gần 1,6 tỷ VND).



Theo gia đình, tang lễ của Lý Di được tổ chức vào ngày 8, giáo viên chủ nhiệm và hiểu trưởng đều đến dự nhưng chỉ mang theo vòng hoa và một mực không xin lỗi về sự việc đã xảy ra.

Cũng trong lúc đó, người thân của nữ sinh cũng tung ra bức thư tuyệt mệnh của Lý Di trước khi chết. Cô bé viết: "Trong mắt họ, thành tích của con ngoài sức tưởng tưởng của họ thì họ cho rằng đó không phải do con làm ra. Con chịu đựng đủ rồi! Con thật sự rất mệt mỏi, con đã luôn muốn chết từ lâu nhưng giờ không có gì giữ con lại nữa. Con thật sự không thể gánh vác thêm. Ngày đầu tiên của năm 2021... cũng tốt, đừng buộc con phải xin lỗi bất kỳ ai nữa".

Ngoài ra, gia đình Lý Di còn tiết lộ, trước khi nhảy xuống ao, cô bé đã uống thuốc trừ sâu. Người nhà đã tìm thấy thuốc trừ sâu trong chai nước mà cô bé để lại trên bờ ao.

Hiện tại, nhà trường vẫn tiếp tục giữ im lặng trước cơn bão chỉ trích từ dư luận. Trong khi gia đình nữ sinh chỉ muốn có lời giải thích từ giáo viên và hiệu trưởng.

*Tên các nhân vật trong bài đều đã được thay đổi.

