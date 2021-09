Vụ người mẹ bị cưỡng bức gục chết trong bồn tắm: Dòng trạng thái trên Facebook vô tình dẫn lối "Tử thần", danh tính thủ phạm gây sốc

Buồn chán khi ở nhà một mình, cô Jessyka Nelson khi ấy 28 tuổi đã đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội để rồi dẫn tới bi kịch thảm thương, gây chấn động dư luận Mỹ. Vụ án xảy ra năm 2015 nhưng cho đến nay vẫn khiến nhiều người ám ảnh.

Cảnh tượng kinh hoàng trong bồn tắm

Jessyka Nelson là một bà mẹ đơn thân, cô có một cậu con trai nhỏ 6 tuổi tên là Dominick Dom Nelson. Đứa trẻ là kết quả tình yêu giữa cô với bạn trai cũ là John McDowall. Vì bị John lừa dối, ngoại tình sau lưng nên cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi và Jessyka giành được quyền nuôi con trai.

Cả hai mẹ con sống tại đường 83 North Street, Nebraska (Mỹ). Vào sáng ngày 25/6/2015, Jessyka Nelson nghỉ làm không báo trước, đồng nghiệp gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Chính vì vậy, người quản lý đã gọi cho mẹ của cô, bà Missy Nelson, để thông báo sự việc. Thế nhưng lúc ấy, chính bà Missy cũng không thể liên lạc được với con gái.

Jessyka Nelson và con trai.

Jessyka nổi tiếng là một nhân viên ngân hàng cần mẫn, cô đã rất nỗ lực làm việc chăm chỉ để nuôi con, do vậy, sự vắng mặt của cô khiến mọi người cảm thấy bất thường. Bà Missy biết vào đêm hôm trước, Jessyka đã gửi con trai sang nhà người yêu cũ để đứa trẻ chơi với bố do đó cô chỉ ở nhà một mình. Nỗi bất an càng lúc càng dâng cao hơn, bà Missy quyết định lái xe đến nhà con gái để kiểm tra tình hình.



Khi đến nơi, người mẹ phát hiện xe của con gái mình vẫn đỗ ở bên ngoài. Khi bước vào trong nhà, bà Missy nghe thấy rõ tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Bà từ từ mở cửa và kinh hãi khi phát hiện con gái nằm bất động trong bồn tắm, nước lênh láng khắp sàn, trên tay cô Jessyka còn cầm một sợi dây sạc điện thoại.

Cảnh sát vào cuộc

Bà Missy lúc ấy không nghĩ được gì nhiều chỉ nhanh chóng đến xả hết nước trong bồn tắm và ôm chặt con gái để sưởi ấm. Tuy nhiên, lúc này bà mới hoàn toàn chết lặng, Jessyka đã tử vong, không còn thở nữa. Cảnh sát sau đó nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Họ không phát hiện có dấu hiệu cạy khóa cửa, có một lượng máu đáng kể được tìm thấy trên ghế dài trong phòng khách và trên quần áo của Jessyka trong bồn tắm. Bên cạnh đó, không có vết thương rõ ràng nào trên cơ thể người mẹ đơn thân ngoài một vết bầm nhỏ trên cổ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Jessyka bị siết cổ đến chết bằng dây sạc điện thoại di động, cũng là sợi dây mà mẹ cô tìm thấy khi Jessyka đang nằm trong bồn tắm. Ngoài ra, cô ấy còn bị rách và bầm tím ở vùng âm đạo, đồng thời có những vết sưng tấy ở đầu, bụng và ruột, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi chết.

Ảnh minh họa.

Vì ngôi nhà không có dấu hiệu bị trộm đột nhập hay bị phá khóa, cảnh sát cho rằng thủ phạm là người quen biết với nạn nhân. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là John McDowall, người yêu cũ của nạn nhân, bởi cả hai có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc cũng như tranh chấp quyền nuôi con. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định không hề giết bạn gái cũ và khai rằng lần cuối nhìn thấy Jessyka vào ngày 24/6 khi cô chở con trai của họ qua nhà.



Kiểm tra hồ sơ điện thoại di động của John, cảnh sát cho rằng những gì anh khai báo là thành thật. Nhật ký cuộc gọi và định vị điện thoại cho thấy anh ta đã ở khá xa nhà của Jessyka trong suốt đêm xảy ra án mạng.

Dòng trạng thái trên Facebook

Nghi phạm thứ hai mà cảnh sát tìm đến là Matthew Kidder, bạn thân từ nhỏ của Jessyka. Người đàn ông được mô tả là một người luôn ở bên che chở, chăm sóc và giúp đỡ người mẹ đơn thân trong suốt thời gian qua. Matthew không chỉ là bạn thân lâu năm, người đàn ông này còn được xem như một thành viên trong gia đình.

Trong suốt buổi thẩm vấn với Matthew, cảnh sát phát hiện trên cơ thể anh ta có nhiều vết cào giống như do móng tay gây ra. Tuy nhiên, Matthew nói rằng có thể anh ta bị thương trong lúc đang làm việc. Bên cạnh đó, Matthew cũng tự nguyện cung cấp một mẫu ADN cho cảnh sát và đồng ý hợp tác điều tra khi họ yêu cầu khám xét điện thoại.

Chân dung Matthew.

Cảnh sát phát hiện có khá nhiều nội dung tin nhắn cho thấy dường như Matthew đang tán tỉnh Jessyka, không phải là cuộc trao đổi của những người bạn bình thường. Đối mặt với sự hoài nghi của cảnh sát, Matthew nói những tin nhắn chỉ là trò trêu chọc vui vẻ.



Anh ta khai lúc 21h49' hôm 24/6, Jessyka đăng một bài viết than vãn lên trang Facebook của mình về việc tối nay sẽ phải ở nhà một mình do con trai qua ở với bố. Matthew tin rằng kẻ thủ ác có thể đã đọc được bài viết ấy và lập kế hoạch đột nhập. Việc Matthew hướng cảnh sát đến một kẻ lạ đột nhập dường như càng làm cho cảnh sát thêm nghi ngờ anh ta.

Matthew đi làm vào đêm 24/6, tuy nhiên chỗ làm của anh ta rất gần nhà nạn nhân. Cảnh sát cũng cho hay, những tin nhắn mà Matthew gửi đến Jessyka cho thấy anh ta có vẻ mắc chứng nghiện tình dục. Vào tối hôm xảy ra sự việc, Matthew gửi một tin nhắn cho Jessyka với nội dung: "Em có muốn ra ngoài chơi hoặc xem phim vào tối thứ bảy này không?". Mặc dù vậy, Jessyka đã xem nhưng không trả lời lại. Vài tiếng đồng hồ sau đó cô đã tử vong.

Chân tướng sự việc

Không lâu sau đó, cảnh sát đã triệu tập Matthew thẩm vấn lần nữa khi mẫu ADN trùng khớp với những mẫu thu thập được ở nhà Jessyka. Dưới móng tay của Jessyka, cảnh sát cũng tìm được mẫu da có ADN của Matthew, chứng tỏ vết xước do Jessyka tạo ra trong lúc chống cự.

Tuy nhiên, Matthew kiên quyết phủ nhận có liên quan đến cái chết của cô bạn thân. Hắn cho biết vào hôm 23/6 có đến nhà Jessyka giúp cô di chuyển đồ đạc. Trong lúc bất cẩn đã bị thương, gây chảy máu. Jessyka băng bó cho anh nên móng tay cô mới có ADN như thế.

Tuy nhiên Matthew đã mắc một sai lầm trầm trọng. Sau khi gây án, gã đã gọi điện cho bố mình để thú nhận hành vi phạm tội của bản thân và xin ông giúp đỡ. Cuộc gọi trên đã được ghi âm lại và được mang ra làm bằng chứng cáo buộc kẻ giết người.

Ngoài ra, trong lúc kiểm tra máy tính của Matthew, cảnh sát đã phát hiện những đoạn video ghi lại cảnh cưỡng hiếp mà anh ta tải trên mạng xuống và một cô gái tên là Patricia Springborg. Sau khi liên lạc với Patricia, họ bất ngờ nhận ra Patricia cũng là một nạn nhân của Matthew trong quá khứ.

Ảnh minh họa.

Theo lời Patricia, Matthew quen biết với cô và gia đình cô. Vào năm 2008, lợi dụng sự ngây thơ của Patricia, nhân lúc bố mẹ cô không có nhà, Matthew đã bất ngờ tấn công tình dục và khiến cô vẫn bị ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ.



Ngoài ra, Randy Anderson, bạn chung phòng giam với Matthew cũng ra làm chứng. Người này cho biết Matthew từng kể lại chi tiết vụ việc cho anh ta nghe đã tấn công tình dục và giết chết cô bạn thân như thế nào. Theo đó, Matthew đến nhà Jessyka sau khi tan làm, trong lúc không kiềm chế được bản thân, gã đã lao vào cưỡng bức và gặp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân.

Biết rõ cô chỉ ở nhà một mình thông qua dòng trạng thái trên Facebook, Matthew bình tĩnh dùng dây sạc điện thoại siết cổ cô bạn thân, đặt thi thể vào bồn tắm và cho nước chảy nhằm xóa đi dấu vết gây án. Cuối cùng, vào phiên tòa năm 2016, Matthew Kidder bị kết tội giết người cấp độ một và tội danh sử dụng vũ khí giết người.

Mức án hắn ta nhận lần lượt cho hai tội danh trên là tù chung thân và 50 năm tù giam. Ashley Nelson, chị gái của Jessyka cho biết, cả gia đình vô cùng bàng hoàng khi biết thủ phạm gây ra tội ác này lại chính là bạn thân của em gái cô, người mà cả gia đình cô coi như một thành viên thân thiết trong nhà.

"Matthew và chúng tôi đã lớn lên cùng nhau như ruột thịt, tôi không ngờ cậu ta lại có thể đối xử với em gái tôi như thế", Ashley Nelson nói.

Diệp Lục