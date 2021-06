Vụ giết người liên hoàn rùng rợn nhất Hàn Quốc: Cảnh sát mẫu mực bỗng đi cuồng sát 56 người với nguyên nhân bắt nguồn từ một con ruồi

Woo Bum-kon (sinh năm 1955) được mệnh danh là tên sát nhân liên hoàn "tùy hứng" và kỳ lạ nhất trong lịch sử hình sự Hàn Quốc. Từ một cảnh sát vốn được nhận xét là mẫu mực, hắn đã cướp đi mạng sống của gần 60 người vô tội chỉ trong 1 ngày.



Vụ thảm sát định mệnh xảy ra vào ngày 26/4/1982. Đầu giờ chiều hôm đó, Woo Bum-kon, lúc này 27 tuổi đang ngủ trưa say giấc thì giật mình tỉnh dậy vì cô bạn gái Chun Mal-soon (25 tuổi) đập tay giết một con ruồi đang đậu trên ngực hắn. Bị đánh thức bất ngờ, Woo tỉnh dậy vô cùng tức giận. Hắn cãi nhau nảy lửa với bạn gái. Lời qua tiếng lại, hai người chỉ vì một con ruồi mà phát sinh cuộc cãi vã lớn.

Chân dung tên sát nhân Woo Bum-kon

4h chiều hôm đó, vì phải đi làm, Woo Bum-kon hậm hực đến đồn cảnh sát mình làm việc ở Uiryeong, tỉnh Nam Gyeongsang. Khi tan làm về, hắn còn ghé qua hàng rượu làm vài ly.

19h30 tối, Woo Bum-kon quay về nhà tiếp tục cãi nhau tiếp với bạn gái, điên cuồng đập phá đồ đạc, hành hung cô. Hắn như hóa cơn điên, chạy đến đồn cảnh sát, xông vào phòng cất giữ vũ khí. Hắn lấy đi 2 khẩu súng, 180 viên đạn và 7 quả lựu đạn. Số phận trớ trêu là khi đó, tất cả các cảnh sát khác trong đơn vị đang tham gia một cuộc họp nên không ai để ý đến hành động bất thường của Woo Bum-kon.

Cầm đống vũ khí trên tay, Woo đi ra ngoài đường bắt đầu hành trình thảm sát man rợ của mình. Lúc 21h30, hắn cầm súng bắn chết nạn nhân đầu tiên là một người đi bộ trên đường. Woo đi vào một bưu điện, bắn chết 1 nhân viên tổng đài và 3 nhân viên trực ca rồi còn rút đường dây điện thoại để tránh cho vụ việc bị thông báo ra ngoài.

Với y phục của cảnh sát, Woo đi trên đường cầm vũ khí mà không ai nghi ngờ hay đề phòng gì. Suốt cả quãng đường đi bộ, hắn gặp ai là giơ súng bắn người đó không cần nghĩ ngợi.

Khoảng 22h30, hắn vào tiệm tạp hóa xin chai nước uống giải khát và ngồi nghỉ một lúc. Sau khi uống nước xong, Woo nhẫn tâm ra tay sát hại luôn cả gia đình chủ tiệm. Đỉnh điểm kinh hoàng nhất là sau đó hắn đi ra chợ và bắn liên hoàn giết chết 18 người chỉ trong vài phút.

Đi hết làng của mình, hắn tiếp tục hành trình sang cả làng bên. Woo vào một nhà dân xin nghỉ tá túc. Với bộ quân phục trên người, gia đình này còn niềm nở đón tiếp hắn, thậm chí còn mời ăn cơm. Trong lúc trò chuyện, một người nói đùa rằng nhìn vũ khí hắn đang mang theo không có vẻ gì là giống thật cả. Nghe xong lời nói này, Woo Bum-kon ngay lập tức đi ra ngoài, ném chiếc lựu đạn vào trong, giết 12 người già trẻ lớn bé trong nhà trong giây lát.

Dù nhận được tin báo chỉ vài phút sau khi Woo bắn chết nạn nhân đầu tiên, nhưng đến 1 tiếng sau, cảnh sát mới huy động được lực lượng gồm 37 người lên đường đi khống chế tên sát nhân điên rồ.

Mất 1 tiếng đồng hồ nữa, cảnh sát mới bao vây thành công Woo Bum-kon. Khi bị bắt giữ, hắn quẫn trí cho phát nổ 2 quả lựu đạn trên người, giết chết 3 người bị hắn bắt làm con tin và cả chính mình.

Vụ xả súng điên cuồng kết thúc sau 8 tiếng với tổng cộng 56 nạn nhân (không bao gồm chính hắn) phải bỏ mạng và 35 người bị thương. Woo cướp được 180 viên đạn và đã dùng hết 170 viên.

Trận thảm sát không tưởng khiến cả Hàn Quốc chấn động. Nhưng vì hung thủ cũng đã tự vẫn, cơ quan chức năng không còn cơ hội để hắn chịu trừng phạt nữa. Và gần 60 mạng người vô tội phải ra đi oan uổng khiến người ta không khỏi rùng mình.

Theo như báo cáo điều tra ban đầu, nguyên nhân gây án của Woo Bum-kon là do say rượu. Nhưng sau đó lý do này đã bị chính các nhân chứng kịch liệt bác bỏ. Tên này đã cầm lượng vũ khí lớn và nặng đi quãng đường dài 4km và đưa ra những pha bóp cò chính xác, không có biểu hiện say rượu nặng.

Khi bạn gái của Woo kể lại câu chuyện cãi nhau vì con ruồi, mọi người càng thêm uất ức vì sự bốc đồng đáng sợ của tên sát nhân. Thêm vào đó, cô cho biết thời gian này Woo cũng đang bị ức chế tâm lý, bị làm phiền bởi những lời đàm tiếu xung quanh về việc 2 người họ sống chung mà chưa kết hôn. Tâm trạng ức chế kìm nén lâu ngày đã bị thổi bùng lên chỉ bởi cãi vã nhỏ và hậu quả của nó quá kinh khủng.

Việc một viên cảnh sát vốn được nhận xét là mẫn cán, có trách nhiệm trong chớp mắt biến thành kẻ sát nhân bệnh hoạn sau hàng chục năm vẫn khiến người Hàn Quốc bàng hoàng khi nhắc lại. Sau vụ án chấn động, nhiều cảnh sát liên quan đã bị sa thải, thậm chí vào tù vì tội lơ là trách nhiệm. Một số quan chức cấp cao của Hàn Quốc thì phải xin từ chức vì áp lực dư luận.

Nguồn: Medium

Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)