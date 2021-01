Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ nuôi bạo hành đến chết: Công khai đoạn clip ghi lại cảnh tượng bạo lực đáng phẫn nộ của ả mẹ nuôi

Hôm nay (13/1), phiên tòa xét xử đầu tiên của vụ án bé Jung In , bé gái 16 tháng tuổi qua đời vào ngày 13/10/2020 do bị bố mẹ nuôi, đôi vợ chồng Ahn và Jang, bỏ bê và bạo hành đến chết, được diễn ra tại Tòa án phía Nam Seoul, Hàn Quốc. Mẹ nuôi của bé Jung In, họ Jang, đã bị bắt giữ sau khi mọi chuyện bị phanh phui trong khi bố nuôi của nạn nhân chỉ bị điều tra không giam giữ. Tại phiên tòa xét xử, công tố viên đã cáo buộc mẹ nuôi Jang tội giết người.

Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử, vào ngày 12/1, chương trình thời sự của đài Chosun đã công bố đoạn clip ghi lại hành vi bạo hành bé Jung In của mẹ nuôi đứa trẻ khiến dư luận Hàn Quốc một lần nữa sục sôi.

Bé Jung In là nạn nhân trong vụ việc.

Chương trình thời sự của đài Chosun công bố đoạn clip ghi lại hành vi bạo hành của mẹ nuôi đối với bé Jung In.



Theo nội dung trong clip, bé Jung In ngồi trong xe đẩy thì bị mẹ nuôi Jang đẩy mạnh từ phía sau để đi vào thang máy. Cú đẩy mạnh khiến đứa trẻ phải hành động theo bản năng là dùng hay tay bám chắc vào tay vịn của xe đẩy. Chưa dừng lại ở đó, khi đi ra ngoài, Jang còn 2 lần đẩy tới lui xe đẩy một cách mạnh bạo. Trong quá trình đi thang máy, Jang cũng được trông thấy trò chuyện và tay chỉ về một đứa trẻ khác đi cùng được cho là con ruột của ả. Được biết, thời gian xảy ra vụ việc trong clip là vào tháng 8/2020, đã được giao cho truyền thông bởi một nhân viên của tòa nhà.

Jang bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 13/10/2020, bé Jung In nhập viện trong tình trạng nguy kịch rồi qua đời không lâu sau đó. Nhận thấy trên người đứa trẻ có nhiều vết thương đáng ngờ nên bác sĩ bệnh viện đã lập tức báo cảnh sát, nghi ngờ em bị bạo hành. Jang đã bị bắt giữ vào năm ngoái với cáo buộc bạo hành bé Jung In đến chết.

Cái chết của bé Jung In làm dấy lên làn sóng phẫn nộ đối với người dân xứ sở kim chi. Phong trào "Jung In à, xin lỗi em" được phát động và được đông đảo dân mạng hưởng ứng nhiệt liệt. Mọi người còn kêu gọi nhau kí vào đơn kiến nghị gửi Nhà Xanh yêu cầu cơ quan chức năng trừng trị kẻ thủ ác nghiêm khắc cho những gì mà chúng đã gây ra với nạn nhân nhỏ tuổi.

Sau khi những hình ảnh về mộ phần sơ sài của bé Jung In được đăng tải, rất nhiều người đã tìm đến đây, bất chấp thời tiết giá lạnh và chờ đợi hàng người đông đúc, để mang đến những món quà lưu niệm như sự an ủi dành cho đứa trẻ xấu số.

Trước cổng phiên tòa xét xử hôm 13/1, rất nhiều người đã có mặt cùng với biểu ngữ với nội dung nhắm vào đôi vợ chồng Ahn và Jang như "Tội giết người, tử hình", "Chúng tôi là bố mẹ của bé Jung In". Thậm chí, có người quá khích còn chặn đầu xe áp tải Jang để thể hiện sự bức xúc của mình.

Hiện phiên tòa xét xử vẫn đang được diễn ra.

